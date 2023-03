Rejtett kincset találtunk a Netflixen

A Netflix az elmúlt években bőséges kínálatot halmozott fel filmekből és sorozatokból, úgy nyomja a streamingszolgáltató a friss tartalmakat, hogy ha valaki mindent megnézne, erre esély sincs. Bizonyos szempontból jó ez, mert a könyvtárat böngészve mindig lehet rejtett kincseket találni. Így jártunk most mi is, egészen pontosan Az élet önmagammal (Living with Yourself) című 8 részes dramedy esetében. Pár nappal ezelőttig még a létezéséről sem tudtunk, de az első részt látva úgy rákaptunk, hogy egy hadsereg se tudta volna megakadályozni, hogy darálni kezdjük.

Az élet önmagammal sorsa tragikus, mert bár a produkciót 2020-ban Golden Globe-ra és Critics Choice Awardsra is jelölték, második évad sosem készült belőle. A Netflix hivatalosan nem kaszálta el a sorozatot, egyszerűen lógva hagyták, annak ígéretével, hogy majd egyszer visszatérnek hozzá. Valójában erre már kevés esély van, tekintve, hogy egy lassan négyéves alkotásról van szó. A főszereplő, Paul Rudd pedig csupán egy évadra írt alá anno, és azóta a Marvel-filmeknek és az új Szellemirtóknak köszönhetően nemzetközi sztár lett, így vélhetően ha akarnák, se tudnák visszacsábítani a folytatásra.

De miről is szól a történet? Az élet önmagammal középpontjában egy Miles (Paul Rudd) nevű fickó áll, aki teljesen ki van égve, nemcsak az ügynökségi munkáját unja halálosan, de a feleségével se túl harmonikus már a kapcsolata. Nem mindenki van így a cégnél, egy régi kolléga, Dan (Desmin Borges) olyan, mintha kicserélték volna. Hősünk oda is megy hozzá érdeklődni, hogy ugyan mi a titka. Miles nem várt választ kap, egy wellness-szalon címét nyomja a kezébe Dan, és Miles lelkére köti, hogy ha el is megy oda, senkinek egy szót se arról, amit vele csinálnak.

Innentől spoilerekkel folytatjuk, mi szóltunk! Szóval, nem kell itt extrém, szexuális dolgokra vagy valami őrületes, életet megváltoztató happy finishre gondolni, egészen másvalami történik Milesszal. A sorozat főszereplőjét a tudta nélkül klónozzák, és az új verziója, aki hazatér a masszázsszalonból, önmaga vidámabb, tettre készebb, optimistább verziója lesz. Az új Miles felesége és munkahelye legnagyobb örömére úgy kezd viselkedni, mint aki valami serkentőt szedett be... Igen ám, de a régi Miles eközben egy elhagyott erdő szélén, a föld alatt felébred, kiássa magát onnan, és felteszi a nagy kérdést, ami ilyenkor a legtöbbünket foglalkoztatna: ugyan mi a franc történt vele?!

Nem egy hardcore sci-firől van szó, a készítő, Timothy Greenberg elintézi annyival, hogy ebben a világban létezik a klónozás és kész. Helyette azzal foglalkozik a sorozat, hogy az új Miles és a régi Miles miképp dolgozzák fel egymás létezését, és a bakit, amit a wellnessdolgozók vétettek. A régi Milesnak meg kellett volna halnia, és az újnak a helyébe lépnie, így viszont a két változat között olyan állóháború és játszadozás veszi kezdetét, hogy néha a fejünket fogtuk. A befejezésről nem is beszélve, ami az alapötlethez hasonlóan irtó beteg és felkavaró lett.

Nyilván Az élet önmagammal nem nélkülözi azt a fajta szelíd humort, amiben Paul Rudd mindig jól érzi magát, és korrektül teljesít benne, de a Netflix sorozata mégis a drámaibb jelenetekben villog a leginkább. A főszereplő nemcsak ebből a tekintetből mutatja meg új oldalát, hanem a kettős szerepet, azaz a régi, életunt és szomorú Milest, valamint a világra rácsodálkozó, „újszülött” Milest ugyanúgy remekül hozza. Mintha teljesen más embereket látnánk, akik ugyanazokkal az emlékekkel rendelkeznek, mégis annyira különbözően állnak a világhoz... Paul Rudd játékából pedig ez tökéletesen átjön.

Nagy ötlet, hogy a forgatókönyveket író Greenberg részenként váltogatja a nézőpontokat, és hol az egyik Miles, hol a másik Miles szemszögéből szövi tovább a sztorit – így sikerrel kerüli el az önismétlést, frissen tartva a szériát.

Az élvezeti faktora ellenére jól látszik azért, hogy ez a Netflix-sorozat miért nem lett soha mainstream: kicsit talán túltolták benne az indie-filmes hangulatot. A többségnek riasztó lehet, de az érdekes alapötlet és a jó kibontás miatt mégis jó szívvel tudjuk ajánlani Az élet önmagammal-t szinte bárkinek.

Főleg azok ne hagyják ki, akik szerint Paul Rudd egy idegesítő pojáca, és a Hangya-filmek közül eddig mindben rettenetes volt, mert a színész itt látványosan rácáfol, és bizonyítja, hogy értő, ügyes készítővel és stábbal a háta mögött tud ő azért. És nem kell leírni mint a romantikus filmek ügyeletes balfékjét. Mert sokkal több van annál őbenne.

7,5/10

Az élet önmagammal szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.