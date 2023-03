Megőrülnek a nézők ezért az új thrillerért a Netflixen

A Fall című, 2022 augusztusában bemutatott thriller az ékes példája annak, hogy apró pénzből is lehet remek filmet készíteni, ha valaki a szívét-lelkét beleadja. Scott Mann és stábja mindössze 3 millió dollárból rakta össze ezt a túlélőfilmet, a pénztáraknál azonban ehhez képest elég jól csengett a kassza, mert 22 milliót zsebelt be világszerte a produkció. Meglepő, hogy a financiális siker és az erős kritikai fogadtatás sem volt elég ahhoz, hogy az alkotók elgondolkozzanak a folytatás lehetőségén. Mármint egészen pár nappal ezelőttig, amikor a kocka elég nagyot fordult.

Történt ugyanis, hogy a Fall felkerült a brit Netflix kínálatába 2023. március 2-án, a nézők pedig látványosan felfedezték maguknak a filmet. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy tömeghisztériát váltott ki az online felületeken. A „word of mouth”-nak, vagyis a szóbeszédnek könyveli el mindenki azt, hogy a piacvezető online videótáron két hete a top 10-ben van a Fall, sőt… Cikkünk írásának pillanatában a második helyen áll, csak az új Luther-tévéfilm előzi meg Nagy-Britanniában. A streaminges siker ahhoz vezetett, hogy a Tea Shop Productions gyártócég és a direktor, Scott Mann összedugta a fejét, és elkezdett a folytatáson dolgozni.

Hogy mindez miért hírértékű? Mert az elmúlt évek egyik, ha nem a legfeszültebb és legbetegebb thrilleréről van itt szó. Vérzik miatta a szívünk, hogy a hazai filmforgalmazók totálisan ignorálták ezt a filmet, és nálunk még a Netflixen sincs fenn. De ilyen apróságok nem állhatnak az utunkba: beszereztük a Fallt az egyetlen hivatalos forrásból, ahol Magyarországon elérhető, Blu-ray-kiadásban, és megnéztük magunknak, miért lepték el az elmúlt napokban olyan posztok a közösségi médiát, amelyek arról panaszkodnak, hogy az emberek csuromvizesen, remegve, leizzadva, szédülve kelnek fel a tévé elől, miután megnézték ezt a filmet.

A sztori két barátnőről, Beckyről (Grace Caroline Curry) és Hunterről (Virginia Gardner) szól, akik elhatározzák, hogy együtt, brahiból megmásznak egy 600 méteres tévétornyot, amely a semmi közepén, a sivatagban található. Természetesen a lányok mindezt nem mindenféle előzetes tudás nélkül találják ki, gyakorlott mászókról beszélünk, aki azért távolodtak el a másiktól, mert Becky férje a trió egyik közös túráján balesetet szenvedett, a mélybe zuhant és meghalt. A Shazam! 2-ben is látott Grace Caroline Curry karaktere tehát nincs a legjobb passzban az elején, az influenszeri babérokra törő, nagyszájú szőkeség, Hunter felbukkanása viszont magához téríti a depressziós, gyógyszerekbe és alkoholizálásba menekülő főszereplőt, és egy féktelen kalandra invitálja.

A Fall nagyjából 20 percnél kezdődik el, addig kínosan megírt dialógusokat és elég gyatra színészi játékokat kell néznünk. Amikor azonban a lényegi toronymászás elstartol, azon kapjuk magunkat, hogy sűrűn összeszorul a gyomrunk. Scott Mannék jó adag CGI-t is használtak ehhez a filmhez, de nagyon jót tesz a látványvilágnak, hogy az irtózatosan magas torony egy részét a valóságban is megépítették, és azon forgattak.

A film lényegi része a magasban játszódik, hiszen egy ponton leszakad a létra, amelyen Beckyék visszamászhatnának a földre, és Amerika negyedik legmagasabb rádiótornyának legtetején ragadnak ők ketten. Amennyire fizikailag megpróbáltatnak a szereplők, úgy lelkileg is, hiszen Hunterről kiderül közben ez-az, és a lányoknak még könyörtelen, körülöttük köröző keselyűkkel is farkasszemet kell nézniük.

Annyit mondunk, hogy aki tériszonyos, az ezt a filmet nehezen fogja tudni végignézni, az ügyes fényképezésnek köszönhetően végig ott érezzük magunkat az Eiffel-torony kétszeresének szédítő magasságában. Még a fotelben ülve is itt-ott rosszul lettünk a gondolattól és a látottaktól, a külföldi nézői vélemények egyáltalán nem túloznak.

Csak a hab a tortán, hogy minden hibájuk ellenére Scott Mannék a feszültséget remekül építik, így nagyjából a Fall háromnegyedénél a nézőt is hatalmába keríti a kétségbeesés, a reménytelenség, az, hogy innen bizony nincsen kiút. Szerencse, hogy eddigre az agyunk is kikapcsolódik, és inkább észre sem akarjuk venni az olyan bicskanyitogató húzásokat, mint hogy Hunter mászás közben folyamatosan meghazudtolja a fizikát, és a hátizsákjának pántját is több száz méter magasan lógva hetykén, csak az egyik vállára teszi fel. Ilyen elemekkel a Fall teli van, de az írók egy ponton éppen erre játszanak rá, elhozva nekünk a történet legnagyobb, állkoppintós fordulatát. Szóval végső soron képtelenek vagyunk haragudni rájuk.

Ha végignézünk az elmúlt pár év túlélőfilmjein, és felhozunk példaként olyan darabokat, mint A zátony, a Préda vagy éppen a 47 méter mélyen… azokhoz képest a Fall tényleg csak annyi újat hoz, hogy ahelyett, hogy a vízben játszódna, a készítők a magasba viszik el ezt az új thrillert. A maga sallangmentességével, és tűpontosan adagolt, egyre feszültebb jeleneteivel azonban a Fall nem okoz csalódást, hiába kapjuk meg ugyanazt a cukorkát újracsomagolva, örömmel nyammogunk el rajta. Még úgy is, hogy a zsáner hagyományainak megfelelően a főszereplők rémesen bután viselkednek folyamatosan, hogy az irreális megmozdulásokkal teli cselekményt előrébb lendítsék.

Kötve hisszük, hogy a Fall másodszorra is működőképes lehet. Otthoni popcornmozinak viszont az első film a maga agyamentségével együtt tökéletes kikapcsolódás.

Amennyiben értelmesen fűzik tovább a filmet, és esetleg még Grace Caroline Curryt visszahozzák, akkor egyértelműen ott leszünk a folytatásnál. Csak mutassa már be valaki itthon is az első részt, az ég szerelmére!

8/10