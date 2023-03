Nincs ennél jobb misztikus sorozat, mégse hozzák be Magyarországra

Manapság ritkán van már olyan érzésünk amerikai tévésorozatok terén, hogy lemaradunk valamiről, kismillió streamingszolgáltató közül lehet itthon válogatni. Február közepén a Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+ ötösfogathoz csatlakozott a SkyShowtime is, de az új online videótár kínálatát elnézve az egyik szemünk sírt, a másik nevetett. Kezdjük a jóval, azért nevetett, mert olyan gyöngyszemek is elérhetővé váltak rajta, mint A keresztapa című klasszikus maffiafilm forgatását feldolgozó The Offer, a modern cowboyos Yellowstone és az összes spin-offja, valamint a Kingstown polgármestere című éjsötét drámaszéria.

Napjaink egyik, ha nem a legjobb misztikus drámasorozata, a részben névadó Showtime kábelcsatorna jelenlegi zászlóshajója, a Yellowjackets azonban még mindig egy óriási hiányzó a SkyShowtime-ról. Érthetetlen módon.

A Yellowjackets története két szálon játszódik, az egyik 1996-ba kalauzol, amikor egy lányokból álló focicsapat magánrepülője Kanada felett meghibásodik, és lezuhan a vadonba. A tinédzserek magukra maradnak, nem kevesebb mint 19 hónapra, a felmentő sereg csak eztán érkezik. Ám hiába hozzák ki a mélyen traumatizált gyerekeket onnan, azok képtelenek a későbbiekben visszailleszkedni úgy igazán a társadalomba. Ráadásul arról is titkolóznak, hogy pontosan mi történt velük, és mikre kényszerültek, hogy túléljenek.

A másik szál 2021-be kalauzol, ekkor már a főszereplők felnőttverzióit látjuk, a legtöbb karaktert tehát két színész alakítja, egy a múltban játszódó szálon, egy pedig a jelenben. A széria első szezonja 10 részből állt, és 2021 novemberétől 2022 januárjáig vetítették az USA-ban. Nemrég, március 26-án pedig elstartolt a második etap, ami még az elsőnél is horrosztikusabb, misztikusabb és betegebb lett. Pont ezért említettük cikkünk bevezetőjében, hogy vérzik a szívünk, hogy erről sokan lemaradnak, és a SkyShowtime se kommunikált eddig róla, hogy behoznák a közeljövőben a Yellowjacketset.

A Showtime sorozata nagyjából olyan, mintha a Lostot kereszteznék A Legyek Urával, mínusz ugyebár a sziget. Bár a főszereplőket nem veszi körbe tenger, a kanadai vadon így is nagy kihívások elé állítja őket. Mindezt a második évad nyitórészében kifejezetten kidomborítják a készítők, a 90-es évekbeli cselekmény három hónapot ugrik előre, tombol a tél, iszonyú hideg van, és nyilván vadászni sem lehet annyira. Bár hősnőink a full kannibalizmusnál még nem tartanak, Lottie (Courtney Eaton) szektája már egyre erősebb lábakon áll, Shauna (Sophie Nélisse) új hobbija, hogy az elhunyt barátnője holttestével cseveg szabadidejében, Taissa (Jasmin Savoy Brown) álmában emberekre támad, Misty pedig Misty, a múltban Sammi Hanratty által hozott lánykát folyamatosan egy apró lépés választja el tőle, hogy elkattanjon.

Még egyszer nyomatékosítjuk, ez egy sötét sorozat, már-már horrorba hajlik sűrűn, tényleg csak azok üljenek le elé, akik a Lost felkavaróbb misztikus húzásait szerették. Mert a Yellowjackets is valami hasonlót csinál.

A jelenben természetesen az írók az idősebb Shauna (Melanie Lynskey) által elkövetett gyilkosságot és utózöngéjét görgetik tovább, míg a Lottie-féle extrém szekta ott is felüti fejét, ebbe a kavalkádba pedig újfent belekeveredik a 2021-es idősíkban a Christina Ricci-féle Misty és önakaratán kívül Nat (Juliette Lewis) is, akit konkrétan elrabolnak a flúgosok. Ők hárman, a Last of Usban is brillírozó Melanie Lynskey, a folyton zavart tekintetű Christina Ricci és a vagány, de szétcsúszott Juliette Lewis felelősek azért, hogy a már felnőtt lányok sztorija is érdekfeszítő. Ritkán látni olyat, hogy egy ennyire komplex mesét így elmesélnek, tökéletes castingokkal, és bár a romantikázás néha nyálasba megy át, máskülönben a Yellowjacketsbe nehéz belekötni. Ha meg azt vesszük, hogy az évad hátralévő részeiben olyan arcok csatlakoznak még az alapvetően fura szereplőgárdához, mint A Gyűrűk Ura Frodója, azaz Elijah Wood, akkor csak dörzsölni tudjuk a tenyerünket.

A Yellowjackets első évadát 7 Emmyre jelölték, köztük Melanie Linskey és Christina Ricci is esélyes volt az arany szobrocskára, és ha az új szezon úgy halad tovább, mint ahogy elindult, azaz sikerrel mélyítve a drámát, a karaktereket és feljebb csavarva a horrort és izgalmat, akkor bele se merünk gondolni, hogy a másodikat hányra fogják. A Showtime sorozatában még mindig az a legjobb, hogy kiszámíthatatlan, egyik idősíkon sem lehetünk benne biztosak, hogy milyen beteg, gyomorforgató, vicces vagy éppen megható fordulatot dobnak be nekünk az írók. Egy azonban tuti, hogy a korábban a Narcos, a Narcos: Mexico és a The Originals című sorozatokon közreműködő showrunner duó, Ashley Lyle és Bart Nickerson eddig nemigen nyúlt mellé. Terük van a bizonyításra, mert a Yellowjackets harmadik etapját is berendelte már a csatorna.

Nagyon bízunk abban, hogy azt már a SkyShowtime-on a magyar nézők is nézni tudják majd.

9/10