Nyugtatót kellett bevennünk, miután megnéztük Billie Eilish első sorozatát

Mi a közös Lady Gagában, Harry Stylesban és Billie Eilishban? Első ránézésre azon kívül, hogy popsztárok, semmi az égvilágon, de ha gondolkozunk egy picit, gyorsan rájövünk, hogy mindhárman elkezdtek a közelmúltban a színészkedés felé kacsintgatni. Mit kacsintgatni, Lady Gaga vámpírként már az Amerikai Horror Storyban is nagyszerű volt, a Csillag születikben nyújtott alakításáért Oscarra jelölték, és jelen pillanatban a Joker 2-t forgatja, ahol Harley Quinn lesz. Harry Styles néhány hónapja a Nincs baj, drágám című thrillerben és a My Policemanben a zöldfülűsége ellenére korrekt volt, sőt... Egyesek már most karrierváltást vizionálnak neki. A harmadik, általunk említett énekes, Billie Eilish pedig a március 17-én bemutatott új, Rajzás (Swarm) című sorozatban hoz valami egészen döbbeneteset.

A Rajzást műfajilag nehéz lenne belőni, mondhatnánk rá, hogy szatirikus társadalomkritika, pszichológiai horror vagy akár sorozatgyilkosos thrillernek is lehetne bélyegezni, és igazából mindhárom megállná a helyét. Arról, hogy az idehaza kriminálisan alulértékelt Atlanta után Donald Glover megint egy megkerülhetetlen szériát alkotott, már a bevezető képsorok tanúskodnak. Az első részben az a felirat fogad minket, hogy a Rajzás nem fikciós mű, és a valósággal, valamint bármely élő személlyel való hasonlóságok nem a véletlen szüleményei. És tényleg, elég a Rajzás kiindulópontját nézni.

a történet középpontjában egy Beyoncéért betegesen rajongó fiatal lány, Dre (Dominique Fishback) áll, akinek az életét a saját fanatizmusa teszi tönkre.

Persze a lejtmenethez kellenek bizonyos körülmények: Dre lánytesójának öngyilkossága, egy toxikus pasi és némi nyomás a munkahelyről. A végeredmény az, hogy egy sorozatgyilkos születik a szemeink előtt, aki élvezi, ha megbüntethet embereket. Főleg azokat, akik a közösségi médiában Dre szeretett énekesének, Beyoncénak beszólnak. Vagyis legyünk pontosak, Ni'Jah-nak, mert a készítők nem emlegethetik a harminckétszeres Grammy-díjas R&B előadót jogi okok miatt a saját nevén, de egy csomó áthallás miatt teljesen egyértelmű, hogy róla van szó.

Donald Glover új sorozata tulajdonképpen egy groteszk „road movie”, hiszen miután Dre feléget maga mögött minden hidat, kénytelen nyakába venni Amerikát és folyamatosan mozgásban lennie. Az amúgy frenetikusan alakító Dominique Fishback kipróbálja magát rúdtáncosként egy bárban, ahol barátságot köt egy másik stripperrel (őt Michael Jackson lánya, Paris Jackson játssza), hogy aztán felszedjen és kihasználjon egy, a zeneiparban dolgozó fickót, később pedig egy fura, csak nőkből álló gittegyletbe is belefut, akiket a már említett Billie Eilish vezet.

Döbbenet, hogy Eilish színészként is mennyire jól megállja a helyét, az egyrészes vendégszereplése az amúgy is erős sorozat egyértelmű fénypontja. Ráadásul egy komplex karakter, a leszbikus, feminista szektát vezető Eva bőrébe bújik. A Rajzás két karakterében talán a legérdekesebb, hogy mindketten fanatisták, épp ezért Evának gyorsan szimpatikussá válik Dre, de hiába próbálja magához édesgetve átmosni az agyát, nem jár sikerrel. A sorozatgyilkosokat nehéz kordában tartani, az biztos.

Az Amazon sorozata minden erőszakossága, vérengzése, vetkőzős és tabudöntögető jelenete ellenére egy csendes, hipnotikus beszélgetős jelenetben teljesedik ki igazán. Az egymással mentálisan birkózó Dominique Fishback és Billie Eilish előtt le a kalappal, hogy így kitárulkoznak a rövid snittben, amelyet a YouTube-ra külön is kivágtak. Mi biztosan újranézünk még párszor, mert az ember hátán a hideg futkos tőle.

Ugyanez a Rajzásra is elmondható. Talán az előző bekezdésből leszűrhető, hogy egy abszolút 18+-os szériáról van szó, ahol kőkeményen bezúznak fejeket, a kamera előtt maszturbálnak színésznek, mindenféle nemi szervek villognak, és a vérgőzös jeleneteket se tudnánk egy kezünkön megszámolni. Épp ezek miatt senkinek nem ajánljuk, hogy a Rajzást darálja, mert könnyen megülik az ember gyomrát a látottak. Az Amazon horrorisztikus thrilleréhez erős idegzet és tűrőképesség szükséges. Ugyanakkor a kitartás meghálálja magát, napjaink legélvezhetőbb rétegsorozata ez, teli kiváló alakításokkal, remek zenei betétekkel és nagybetűs hangulattal.

Aki azt hitte, hogy a netflixes Dahmer után nem lehet sorozatgyilkosos témában újat mutatni, az nagyot tévedett. Sőt, azt mondanánk, hogy ami a betegességet illeti, a Dominique Fishbank által játszott Dre utcahosszal vezet az Evan Peters-féle Jeffrey Dahmerrel szemben. A Rajzást látva sokan nem gondolnák, de a készítők itt is a valóságot vették alapul. Igaz, hogy elszigetelt, különálló eseteket dolgoztak bele a szériába a 2010-es évekből, de még a Ni'Jah fülébe beleharapós sztori is megtörtént, Beyoncéval, anno a GQ számolt be róla részletesen.

A Rajzás kapcsán előfordulhat, hogy valaki felteszi a kérdést: vajon a készítő, Donald Glover úgy egészen konkrétan normális-e?

A Childish Gambino néven is alkotó, a kezei közül a This Is America című számot négy éve a kezei közül kiadó művész jó ideje meghökkentő, az átlagembert felpiszkáló, de emlékezetes tartalmakkal szórakoztatja (vagy inkább sokkolja?) a népet.

A Rajzás sem lóg ki a sorból, amely lehet, hogy a többségnek feldolgozhatatlan lesz, de a 10-ből az a maradék 2 ember, aki nem nyomja ki 20 perc után, nagyon fogja élvezni a látottakat. Garantáljuk.

9/10

A Rajzás magyar felirattal látható az Amazon Prime-on.