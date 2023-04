Kiefer Sutherland visszatért, és elhozta nekünk az év legizgalmasabb sorozatát

Míg világ a világ, a legtöbben Jack Bauerként emlegetik majd Kiefer Sutherlandet, a főszereplésével a FOX-on 2001-től 2010-ig futott, majd 2014-ben egy miniévad erejéig feltámasztott 24 ugyanis igazi mérföldkő lett a televíziózás történetében. Nem csupán a különleges, az eseményeket valós időben, óráról órára bemutató formátuma miatt lett megkerülhetetlen klasszikus ez a széria, hanem a főszereplője miatt is. Kevés olyan markáns, karakteres színész jut eszünkbe a kis képernyőről, mint amilyen Sutherland, aki megjárta a közelmúltban a politikai drámák világát a The First Lady és A kijelölt túlélő című szériában, még a sci-fi-műfajba is belekóstolt az Egyenesen át című filmben, mire végre-valahára 2023 tavaszán

visszatért ahhoz, amihez a legjobban ért: az akciózáshoz.

Ennek mi, nézők nagyon örülünk, mert hiányzott már egy kis Jack Bauer-pótlék az életünkből. Még úgy is, hogy a Rabbit Hole című vadonatúj akciószéria főszereplője, John Weir nem vehető a 24 hősével egy kalap alá. Sőt abban se vagyunk biztosak, hogy a szó szoros értelmében hősnek nevezhető-e.

Az idehaza március 31-én a SkyShowtime-on bemutatott Rabbit Hole középpontjában egy ipari kém áll, aki afféle modern Robin Hoodnak képzelve magát köp bele a gazdagok levesébe. Eközben a hatóságok a nyomában vannak, mert az álhírek fabrikálása, a részvénycsalás és a politikai paparazzifotók készítése közül egyik sem épp legális tevékenység, de John Weirnek ütőképes és összeszokott csapat védi a hátsóját.

Szerencsére a Rabbit Hole készítői nem teketóriáznak sokat, és gyorsan mozgásba lendítik az eseményeket. Kiefer Sutherland karaktere tehát egyik pillanatról a másikra találja magát nyakig a sárban, miután rákennek egy gyilkosságot, elveszti az embereit, és menekülnie kell az FBI elől. Mindössze két pártfogója marad a világon a második rész végére: a tőle elidegenedett, mindig mogorva apja (Charles Dance) és a hotelbárban felszedett, egyéjszakás numerája, Hailey (Meta Golding), aki egyszerre lesz John túsza és bajtársa.

A Rabbit Hole feszültségteremtés terén erősen emlékeztet a 24-re, tagadhatatlan, hogy az alkotók célja egy régi vonalas ügynökös sorozat elkészítése volt. Sikerrel jártak, ez a műfaj manapság ritkán képviselteti magát a képernyőn, épp ezért izgalmas ötlet, hogy a központi szereplőt, John Weirt nem tipikus, a 2000-es évek elején megszokott akcióhősnek tették meg. Épp ellenkezőleg, olyan fickó ő, aki a menekülés és beépülés mestere, ám a verekedésben és a közelharcban nem egy Rambo, elvégre egy pehelysúlyú, gördeszkás tinédzser fiú csúnyán elkeni a száját.

Kiefer Sutherland láthatóan élvezi ezt a szerepkörét, ami egyszerre ismerős neki és hat újdonságként. A Rabbit Hole-nak egyértelműen ő a húzóneve, de nagy meglepetés, hogy nyakába szakadó túsza/romantikus partnere, a Meta Golding által játszott Hailey ennyire jól működik mellette. A páros jórészt a véletlennek köszönhetően kénytelen egymásba kapaszkodni, miután mindkettejüket ki akarják nyírni, illetve tönkretenni, de a köztük elcsattanó verbális pofonok nagyot szólnak, és a csipkelődéseken jókat lehet mosolyogni. Ugyanez igaz a főhős nyakában loholó FBI-ügynökre (Enid Graham), aki rém bosszantó jelenség, ugyanakkor parázs pillanatokat láthatunk közte és Sutherland karaktere között. Az önreflexiót tekintve a SkyShowtime sorozata brillírozik, nemcsak John Weir poénkodik saját magán, és harci hiányosságait is hangosan megfogalmazza, hanem másoktól is kap bőven hideget-meleget.

Nem egy vérkomolyan vett kémthrillerről van szó, inkább

egy oldschool popcornsorozat a Rabbit Hole, de a szemtelenül szórakoztató fajtából.

Az első két epizód úgy csúszik le, hogy észre se vesszük, valahogy berántanak minket az események, jó a forgatókönyv flow-ja, és mindig van valami durva fordulat, ami garantálja, hogy a tévére tapadjunk. Persze John Weir karaktere kap egy jó adagnyi tragikus múltat és nehéz gyerekkort, amin a tikkeléséből következtetve még mindig nem tudta túltenni magát. Ezek a már-már klisés ötletek is jól sülnek el, nem tagadjuk, bizonyos tekintetben felültet minket a nosztalgiavonatra a Rabbit Hole, így képtelenek vagyunk rá haragudni.

A SkyShowtime új sorozata nyilván akkor működik a legjobban, amikor beindul az üldözés, és John Weirnek minden ügyességét használnia kell, hogy például egy rendőrkapitányságra beszivárogjon, és kilopjon onnan adatokat, miközben a városban óriásplakátokon mutogatják a fejét, hogy gyilkosságért körözik. Ez is jól mutatja, hogy a Rabbit Hole mennyire elszállt, teli van túlzásokkal, ugyanakkor az érdekes alapozást követően mind a tíz ujjunkat megnyaljuk utána. Nemcsak hogy a 24 után támadt, még napjainkban is betöltetlenül maradt űrt pótolja ki a Rabbit Hole, hanem egyszerre buddy cop komédia is lehetetlen helyzetbe került főszereplőkkel és folyamatosan dübörgő eseményekkel.

Az évad nyolcrészes lesz, a folytatás minden pénteken érkezik a SkyShowtime-ra. Mi maradunk is a végéig, Kiefer Sutherland és a könnyedre szabott, akciófilmes thrillerhangulat nekünk bőven eladja ezt a sorozatot. Lehet, hogy a huszonéveseknél nem talál be, de ezt nem is nekik csinálták.

8/10

A Rabbit Hole magyar felirattal elérhető a SkyShowtime-on.