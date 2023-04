Megvan az új kedvenc krimisorozatunk

A könnyed nyomozós sorozatokért egy időben bolondultak a tévénézők, ott volt mondjuk a 8 évadot megért Castle, amelyben egy marcona nyomozónő fogott össze egy bohókás regényíróval, és mindenféle csavaros ügyet oldottak meg közösen, míg próbáltak nem egymásba zúgni. De felhozhatnánk példaként a Monkot, melyben Tony Shalhoub bújt a flúgos nyomozó bőrébe, és idesorolnánk még A mentalistát, a Psych – Dilis detektívekkel egyetemben, hogy a 2000-es évek elejének nagy klasszikusait emlegessük. Manapság sem halt ki teljesen a műfaj, gondoljunk a BBC-s Sherlockra vagy a Netflixen még mindig futó Lupinra, de ezek mégsem azok a kimondottan procedurális krimik, így csak félig-meddig hiánypótlók.

Épp ezért dörzsöltük a tenyerünket, miután felfedeztük, hogy a Disney+ április 5-én bemutatta a Will Trent című új nyomozós sorozatot, rögtön az első két részével. Korábban olyanokat lehetett hallani róla ugyanis, hogy az amerikai ABC-nek már évek óta ez a legépkézlábabb krimije, ami egyszerre szórakoztat, döbbent meg a fordulataival, és állít a középpontjába egy már-már karikatúraszerű, a végletekre kihegyezett fickót. Igen, ő lenne Will Trent, aki Karin Slaughter regényeiből ugrott át a tévébe nyomozni.

A történet a Georgiai Nyomozóiroda kiállhatatlan különleges ügynökéről szól, akinek két védjegye van: istenadta tehetsége van a bűntények helyszíneinek feltérképezéséhez, és marhára nem jön ki az átlagemberekkel. A Ramón Rodríguez által játszott főhős belesimulását a környezetbe az sem segíti, hogy egy nagy botrányt kavaró ügyön van túl, hiszen jó pár atlantai rendőrnek a karrierjét nyírta ki azzal, hogy lebuktatta a korrupt zsarukat. A helyzet tényleg súlyos, Will Trentet ahol lehet, gyalázzák a kollégái, a kocsiját is vélhetően valamelyikük graffitizte össze sértő feliratokkal, és hogy az összkép még aggasztóbb legyen, a szövetségi detektívek és a rendőrök egy épületben dolgoznak. Tehát elkerülni sem tudja egymást a két fél.

A konfliktusos helyzethez képest a Will Trent egy nagyon laza sorozat, és nem csak a főszereplő „teszek én mindenkire magasról” személyisége miatt. A sárga szűrős fényképezés, amit az Outer Banksben, meg minden Mexikóban játszódó filmben és tévészériában elővesznek, itt is tiszteletét teszi, valamint a Californicationhöz hasonlóan a be-bevágott utcaképek is nagybetűs hangulatot és egyfajta menő külcsínt kölcsönöznek a Disney+ újdonságának. Komolyan, csak az átvezető snitteket nézve, ahogy hősünk a nyakába szakadt kiskutyával, sportautójával szeli az utakat, kedvünk támad hirtelen az USA-ba költözni.

Érdekes ötlet, hogy rögtön egy dupla részen átívelő bűnüggyel kezd a Will Trent, de szerencsére működőképesnek bizonyul a dolog. Az elején egy gazdag, a délutáni teniszezésből hazaérő anyuka (Jennifer Morrison) azt veszi észre, hogy a házába valaki betört, és a tinilányát meggyilkolta. A tettes éppen menekülne, de a nő feltartóztatja, a dulakodásnak pedig újabb haláleset lesz a vége. Ehhez az esethez hívják ki Trentet, aki rájön, hogy a dolog szövevényesebb, mint aminek első blikkre tűnik: valójában emberrablásról van itt szó. A bűnözők utáni hajsza és az ügy felfejtése az ezt követő kábé 80 percben meglepően ügyes, egy csomó új karaktert ismerünk meg közben, és csak forgatjuk a fejünket, hogy ugyan mi lesz ennek a vége…

A tévés krimiknél előfordul, hogy a nyomozgatások közepesre sikerülnek, valahol félúton elvesztik a készítők a figyelmünket, a nagy leleplezés és a rosszfiúk/rosszlányok nyakon csípése is mindenféle katarzist nélkülöz. Nos, a Will Trent esetében nincs így, végig markoljuk a fotel karfáját, még úgy is, hogy a második részre veszít a széria az egyéniségéből és a stílusából. Kicsit elkezd inkább a Castle-re hajazni, mint a Monkra... és ezt nem dicséretnek szánjuk. Ugyanakkor, még amikor tipikusabb a sorozat, akkor is jól elviszi a hátán a korábban a Drótban és a The Affairben is felbukkanó Ramón Rodríguez, aki szemmel láthatóan jól érzi magát ebben a bogaras detektív szerepében, és a szereplőgárda java fölé emelkedik. Mégpedig látványosan. Vele a lépést maximum a női főszereplő, a beépített ügynökként dolgozó Angie (Erika Christensen) tudja felvenni, akivel Trent egy se veled, se nélküled romantikus kapcsolatot ápol.

Az tuti, hogy ennyire korrekt nyomozós sorozatot országos amerikai tévécsatornán jó pár éve nem láttunk. Az ABC-től meg főleg szokatlan, hogy betaláltak, tekintve, hogy a Lost után rengeteg ideig keresték a saját identitásukat, ragaszkodtak a high-concept sorozatokhoz, de minddel megbuktak. Úgy tűnik, hogy végre magukra találtak, hiszen az Alaska Daily után sikerült leszállítaniuk egy újabb olyan szériát, amit jó szívvel tudunk ajánlani nagyjából bárkinek.

A Will Trent bohókás és drámai egyszerre, csak hab a tortán, hogy a jó tálalást sikerült még egy emlékezetes főhőssel is megfejelni. Mindemellett az első bemutatott ügy elég komplex és fordulatos ahhoz, hogy magába szippantsa az embert. Nyilván rengeteg minden fog múlni azon, hogy a harmadik epizódban mivel állnak elő az írók, de reméljük, a folytatásban sem válik középszerűvé a sorozat. Mi ott leszünk, és mindenképp lecsekkoljuk.

8/10

A Will Trent a Disney+-on nézhető, magyar felirattal. A sorozat első évada 10 részből áll majd.