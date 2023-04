Vigyázat, a Netflix új sorozata függőséget okoz!

Az április 6-án bemutatott Balhé (Beef) rendkívül szerencsés csillagzat alatt készülhetett: nemcsak a történetvezetése fenomenális, a humor és a dráma egyensúlya ugyancsak rettenetesen jól el lett találva, a briliáns színészi játékokról nem beszélve. A Balhé nagyon könnyen beszippantja az embert, mostanában nem is láttunk ennyire könnyen darálható újdonságot a Netflixen. Eredetileg két rész alapján szerettük volna ajánlani, de hirtelen azon kaptuk magunkat, hogy már az ötödik résznél vagyunk, és megállíthatatlanul robogunk a vége felé. De mivel nyeri meg magának ennyire az embert ez a sorozat?

A történet középpontjában egy Danny Cho (Steven Yeun) nevű ezermester áll, aki hiába izzad vért nap mint nap, mégse tud kisvállalkozásával áttörést elérni. A fickót az is erősen frusztrálja, hogy Koreában maradt családja egy picit sem hisz benne, albérletét pedig a 0–24 órában a számítógép előtt görnyedő öccsével, Paullal (Young Mazino) kell megosztania. Ki tudja, hogy hétfőn, kedden vagy esetleg pénteken kezd a sorozat, lényegében tök mindegy, a lényeg, hogy Dannynek különösen pocsék napja van éppen, amikor a kocsijával hazafelé indul a szupermarketből, és összetűzésbe keveredik egy másik sofőrrel.

Igen, a címbeli Balhénak is ez a kiindulópontja, az egymással kekeckedő autósok többször majdnem összemennek, üldözik egymást, még az internetet is megjárja a kettejük által összehozott csúnya „road rage”. Az első epizód nagy csattanója, amit most lelövünk a sorozat hathatósabb bemutatása érdekében (spoilerérzékenyek, vigyázat!), hogy a Dannyvel konfliktusba kerülő sofőrről kiderül, hogy egy, a felső tízezerbe tartozó nő, Amy Lau (Ali Wong), aki a férfi főszereplőhöz hasonlóan egy Los Angelesben élő ázsiai, ugyanakkor míg Steven Yeun karakterének az a legnagyobb öröme, hogy tragacsával néha jut ideje, hogy elmenjen a környék legjobb gyorskajáldájába falatozni, addig Amy szó szerint pénzben fürdik a villájában.

A sorozat két főhősében a származásukon kívül van még egy fontos közös tényező. Mégpedig az, hogy mindketten iszonyúan dühösek a világra, bosszúszomjuk határtalan, és kicsit sem fogják vissza magukat, ha épp lehetőségük adódik valaki máson levezetni a feszültséget. A Balhé, ahogy halad előre, úgy durvul be egyre jobban, merthogy a felek képtelenek elengedni az őket ért sérelmeket. Kreatív és durva módokon rongálják meg egymás tulajdonait, betörnek a másikhoz, csalnak, lopnak, hazudnak, csak azért, hogy a lehető legfájóbb ütéseket vigyék be a másiknak.

Danny és Amy között az a fajta ellenségeskedés alakul ki, amiről tudjuk, hogy a békülés és barátságos kézfogás nem opció a lezárására. Ennek csak akkor lesz vége, ha vér folyik, vagy valamelyikükkel elszalad a ló, és olyat csinál, ami miatt leültetik. A közelgő nagy tragédia kimondatlan, de biztosnak tűnő ígérete rányomja a bélyegét a sorozatra, persze pozitív értelemben, így iszonyatosan sok feszültséggel pumpálja teli a Balhét. Nyilván dramedyről van szó, és a poénok, jó beszólások se maradnak el, de

a Netflix sorozata inkább egy modern tragédia, mintsem komédia. Nem is lehet rajta nevetni hangosan, maximum mosolyogni, de akkor nagyon.

Amit a színészek ebben a szériában alakítanak, nincs más szó rá: fenomenális. A The Walking Deadben Glennként megismert, azóta a Nope-ban és a Minariban látott Steven Yeun úgy hozza ezt az ágrólszakadt csókát, hogy bár Danny egy antipatikus egyén, mégis megsajnáljuk őt a nyomorúságáért. Valami hasonló igaz Ali Wong karakterére, Amyre is, aki a házassága, a papucsférje (Joseph Lee) és úgy összességében az üres élete miatt szomorkodik állandóan. Bizonyos szempontból mindkettejükkel egyszerű azonosulni, néha tényleg olyan érzése van az embernek, hogy bárcsak le tudnánk valakin vezetni a feszültséget. De ilyenkor jobb esetben elmegyünk edzőterembe, vagy bokszleckét veszünk, és egy zsákot ütlegelünk. Na, a Balhé főszereplői egymáson élik ki magukat, és mivel fikcióról van szó, azt mondhatjuk, hogy minden percét és sokkoló fordulatát imádjuk kettejük „bimbózó” kapcsolatának.

A Balhé kaotikus sorozat néha, ugyanakkor érezhető, hogy az A24-stúdió keze is benne van a végeredményben. Ugye ők azok, akik az Oscar-gálán hatalmasat taroló, a legjobb film kategóriában is győztes Minden, mindenhol, mindenkor című sci-fit összerakták. A stúdióra jellemző mély történetmesélés, alapos karakterépítés, életszagú párbeszédekkel teli, frappáns szövegkönyvek itt is ugyanúgy képviseltetik magukat.

Ha van idén kötelező sorozat a Netflixen, amit univerzálisan tudunk ajánlani mindenkinek, akkor eddig egyértelműen a Balhé az.

Pedig tényleg csak annyiról szól az egész, hogy két megviselt ember egymásnak esik, és addig sanyargatják a másikat, amíg csak lehet. Ugyanakkor a köztük kipattanó balhé tálalása zseniális. Vélhetően tehát az általunk adott pontszám sem fog senkit meglepni.

10/10

A Balhé (Beef) tíz részből álló első évada szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.