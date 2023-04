Majdnem megfulladtunk a nevetéstől, olyan vicces ez az új sorozat

A három Emmy-díjas sitcomot 2021 decemberében kezdte el sugározni az amerikai ABC, és bár várni kellett rá, a Disney+-on nálunk is streamelhetővé vált a sorozat első másfél évada. Furcsa húzás amúgy, míg az első etapból mind a 13 rész megjött már hozzánk, addig a másodikból egyelőre 10 epizód nézhető, a maradék a későbbiekben kerül majd fel.

A sorozat egy philadelphiai állami iskola megkopott falai közé kalauzol, ahol egy, még a pályája elején járó fiatal tanítónőt, Janine-t (Quinta Brunson) és megfáradt, kiégett, cinikus kollégáit kísérjük figyelemmel, akik a rendszerrel, egymással és persze a kisdiákokkal viaskodva próbálnak egyik napról a másikra élni. Mit élni, túlélni...

Az Abbott Általános Iskola a tálalását tekintve áldokumentarista széria, vagyis a The Office-hoz hasonlóan van egy filmes stáb, akik a kameráikkal caflatnak a tanárok után, és folyamatosan interjúvolják őket. Mindez elősegíti, hogy a természetesen fiktív karakterek még közelebb kerüljenek hozzánk, akik ki-kiszólnak, megrovó tekintettel néznek ki a sorozatból, mintegy a negyedik falat áttörve. A sorozat készítője és főszereplője, Quinta Brunson kristálytisztán látszik, hogy szívét-lelkét belerakta az Abbott Általános Iskolába, rég nem láttunk sitcomban ennyire kedvelhető főhősnőt. A másodikosokat tanító Janine, ha kell, villanykörtét cserél a folyosón, hogy a gyerekek ne érezzék magukat horrorfilmben a villódzástól, vécédugulást hárít el, vagy éppen TikTok-videót gyárt azért, hogy több adományt kapjon az intézmény.

Ja, igen. A szóban forgó Abbott egy állami iskola, azaz rettenetesen alul vannak finanszírozva, a tanárokat alig bírják kifizetni. Bezzeg a szomszédban sokadszorra renoválják már a focistadiont, az oktatásra pedig Philadelphia városának vezetése látványosan magasról tesz. Ismerős? Magyarországon is elég rossz a helyzet a közoktatást illetően, és úgy tűnik, ez a probléma sok más helyen is fennáll. Emiatt mi, magyar nézők is könnyen át tudjuk érezni az amerikai intézmény kőkemény és kétségbeejtő problémáit.

A Disney+ sorozatában azért a helyenként felbukkanó dráma mellett főképp poénokkal oldják fel a készítők a feszült helyzeteket. Igaz, az Abbott Általános Iskola humora sokszor maró, és nem való mindenkinek, de aki éli az efféle viccelődést, az jókat fog nevetgélni a látottakon. Mi konkrétan majdnem megfulladtunk néha egy-két beszólástól. A már említett, imádnivalóan naiv és optimista Janine-en kívül állandó szereplő Barbara (Sheryl Lee Ralph), aki veterán tanítónő, és a széria főhősnője benne látja a nagy példaképet, de a rajongásáért cserébe a mentorától többnyire csak csúnya verbális oltásokat kap. Illetve a szorult helyzeteknél jól jön a már-már maffiózóhoz hasonló kapcsolatrendszerrel rendelkező Melissa (Lisa Ann Walter) személye is a tanári gárdában. Hozzájuk csatlakozik helyettesítő tanárként Gregory (Tyler James Williams) is, akit az igazgatónő, Ava (Janelle James) elsőre sztriptíztáncosnak néz, de idővel a fickó egészen jól beilleszkedik ebbe a szedett-vedett közösségbe.

Ami a leglátványosabban, és legstabilabban működik az Abbott Általános Iskolában, az Janine és a karakán, nemtörődöm igazgatónő, Ava szembenállása. Kettejüket minden részben élvezet nézni, ahogy összecsapnak. De úgy összességében mindenkiről elmondható, hogy megérik a pénzüket, saját, kidolgozott személyiséggel rendelkeznek és okosan kibontott történetszálakkal.

Teljesen nyilvánvaló, hogy a már említett The Office-hoz képest nem találja fel a spanyolviaszt ez a széria, de a bevált elemeket jól hasznosítja újra egy meglepő közegben: az általános iskolában. Ki gondolta volna, hogy tanárokról is lehet ennyire jól működő munkahelyi komédiát gyártani? De azok után, hogy egy bevásárlóközpont dolgozóiról is sikerült a Superstore-ban... sőt, kórházas vígjátékként a Dokik is remekül megállta anno a helyét, nem lepődünk meg semmin.

Annak ellenére, hogy az Abbott Általános Iskola a hatás kedvéért felnagyított problémákkal és kisarkított karakterekkel van teli, mégis érezhető a sorozaton az őszinteség, a realizmus, ami nem is csoda, hiszen a showrunner Brunsont a saját édesanyjának a tanítónőként lehúzott negyven éves karrierje inspirálta. Ennek megfelelően a nevettetés mellett a komolyabb üzenet sem marad ki az Abbott Általános Iskolából, és többször a fejünkbe verik már az első évadban, hogy az oktatásra költött pénz sose az ablakon van kidobva, hiszen a jövő a fiataloké, és a ma dolgozó generáció tagjainak nehéz öregkoruk lesz, ha a következő korosztályt elrontják.

A Modern család szintjén még nem áll, már ami a popkulturális jelentőségét illeti, de az Abbott Általános Iskola pár évadon belül arra a szintre is elérhet, hogy ne csak az Emmy-díjaknak örüljön a készítőgárda, hanem a felkapottságnak is.

A potenciál megvan rá, hogy a következő nagy mainstream szitkomot ebben a sorozatban köszönthessük, már csak annyi hiányzik hozzá, hogy több néző felfedezze magának ezt a rejtett kincset.

8/10

Az Abbott Általános Iskola a Disney+-on elérhető, az első évad szinkronnal és magyar felirattal, míg a második évad eddigi részei magyar felirattal.