Őrülten szórakoztató Nicolas Cage új Drakula-filmje

Nicolas Cage filmjeire mindig hatalmas lutri mozijegyet váltani, soha nem lehet tudni, hogy mire számítsunk tőle: pusztító trash-re, vagy őrülten jó szórakozásra. A hazánkban április 13-án bemutatott Renfield főképp utóbbi kategóriába tartozik, melyben az 59 éves színész a film és irodalomtörténet legismertebb, legkultikusabb, legijesztőbb vámpírjának, Drakulának a tűhegyes fogait ölti magára.

A Renfield egy ötletes kis csavarral központi karakterének azonban nem Drakulát teszi meg, hanem az ő meggyötört szolgáját, R. M. Renfieldet (Nicholas Hoult), aki a korai huszadik században még ügyvédként dolgozott, a huszonegyedikre pedig azon kapja magát, hogy még mindig ezt a megalomán vérszívót szolgálja, és nagyon elege van már az egészből. Hősünk, akinek Drakula csak egy picit csepegtetett a saját erejéből, így jóval gyengébb mesterénél, a modern korban egy önsegítő csoporthoz csatlakozva próbál végre kiszakadni ebből a toxikus főnök-beosztott viszonyból. Eközben Renfield egy önérzetes rendőrnővel, Rebecca Quincyvel (Awkwafina) is összeismerkedik, ám az önfelfedezésnek és a bimbózó románcnak természetesen útjába áll valaki. Igen, Drakula.

A Universal szörnyfilmje fejvakarásra kényszeríti az embert, mert egyszerre morbid love story, „munkahelyi” komédia, brutális akciófilm, és valahol ott rejtőzik még ennek tetejében benne egy oldschool horror is. A forgatókönyv sajna rémesen egyszerű, ugyanakkor bizonyos elemek káprázatosan jól működnek a Renfieldben. Például az, hogy a verekedések, lövöldözések legalább annyira élvezetesek, mint a John Wick 4-ben, még ha az alig másfél órás játékidő miatt itt jóval kevesebbet kapunk belőlük. Egy ponton Awkwafina és Nicholas Hoult karakterei egy olyan parázs csetepaté kellős közepébe keverednek, és szakadnak a kezek, lábak, fejek, hogy az ember mind a tíz ujját megnyalja utána. Igen, ilyen egy 18+-os film, bevállalós, és bizony a gyomorforgatós, vérengzős jeleneteket tekintve a Renfield nem is okoz csalódást. Ezekbe ráadásul jó érzékkel csempésznek némi humort a készítők, így a látványra építő megmozdulások élményszámba mennek.

Ahogy Nicolas Cage Drakulája is. A színész ezzel a karakterrel végre kiélheti magát, grimaszolhat óriásiakat, villantgathatja a cápákat megszégyenítően éles fogazatát, miközben negédesen Renfieldet azzal fenyegeti, hogy felégeti a világot, és elpusztít mindent, ami áruló szolgája szívének kedves.

Chris McKay horrorkomédiája maximumra járatja Nic Cage-et, és engedi Hollywood koronázatlan trash-császárát elszabadulni. főgonoszként a sztár alakítása simán jobb, mint a Mandyben, vagy éppen a Pigben, ami elég nagy szó.

Egyszerűen lerí Nicolas Cage-ről, hogy a forgatás minden pillanatát élvezte, játékával pedig simán mindenki más fölé emelkedik a Renfieldben. Olyannyira, hogy már most követeljük, hogy a morbid módon ijesztő, szadista Drakulát ugyan hozzák már vissza egy saját film erejéig, mert ez a 90 perc, ameddig láthattuk, bizony nekünk nem volt elég.

Hozzátesszük gyorsan, hogy a szereplőgárda többi része se kutyaütő. A karrierje elején a Skins című brit tinisorozatban ügyeskedő, mostanában a Nagy Katalin – A kezdetekben és A menüben brillírozó Nicholas Hoult magával ragadó a béna vámpírsegéd szerepében. Awkwafináról meg kimondhatjuk, hogy végre egy szerep, amiben a színésznő nem iszonyúan idegesítő. Mi őt a Shang-Chiban alig bírtuk elviselni, a Renfieldben viszont telitalálat a beválogatása, mert szabályosan lubickol a trágár, kezelhetetlen rendőrnő szerepében. Még, ha nyilván nem is annyira, mint Nic Cage Drakulaként. Rajtuk kívül említést érdemel még az egykor a House of Liesban szereplő Ben Schwartz is, aki anyuci kedvence gengszterként tér vissza, és bár elég mellékszereplő, Awkwafinához hasonlóan neki is meglepően jól áll a hülyegyerek bőrdzsekije.

A Renfield egy olyan film, ami pont attól élvezetes, hogy nem veszi magát komolyan. A humor pusztítóan prosztó benne, az akciójelenetek vérgőzösek, és abszolút 18+-osak, és ha mindehhez hozzáadjuk a felejthetetlenül játszó Nic Cage-et, akkor egyértelműen azt mondhatjuk, hogy ez a horrorkomédia bőven megéri a pénzét. A bántóan bugyuta szkript, és annak ellenére is, hogy inkább éreztük az egészet egy pilot epizódnak, ami felvezet egy 6-8 részes évadot, mintsem mozifilmnek. Igaz, a sztorit egész korrektül lezárták így is.

Azon pedig mi, magyar nézők külön jót mosolyoghatunk, hogy a film egyik szegmense fekete-fehér, retro külcsínével megidézi a Lugosi Béla-féle Drakulát, akiből Nicolas Cage egyértelműen inspirálódott. Azért megdobogtatja az ember szívét, na.

7,5/10

A Renfield jelenleg is látható a mozikban