Minden idők legnagyobb filmklasszikusát gyalázza meg ez az új sorozat

A bőrdzsekis rosszfiúként táncoló és éneklő John Travoltát, na és szívszerelmét, az Ausztráliából jött szende cserediákként csábító Olivia Newton-Johnt már a Grease bemutatása évében, 1978-ban imádta a közönség. Özönlöttek a népek a mozikba, és az elenyésző, 6 millió dolláros büdzséje ellenében ez a klasszikus musical kultúrtörténeti jelentőségű lett, hiszen napjainkig 396 millió dollárt hozott be világszerte a pénztáraknál. A Grease-nél ismertebb zenés film a mai napig nem készült, nem csoda, hogy a Paramountnál az elmúlt évek nagy reboot- és remake-lázának behódolva úgy döntöttek, itt az ideje kifacsarni még egy kis narancslevet a Grease-ből, és Grease: A Pink Ladies felemelkedése alcímmel össze is rántottak neki egy előzménysorozatot, amelyet a SkyShowtime hazánkban április 7-én mutatott be az első két epizódjával.

A Grease: A Pink Ladies felemelkedése négy évvel az eredeti film előtt veszi fel a fonalat, a Ridell gimiben a vagány fiúbanda, a T-Birds már bontogatja a szárnyait, a rózsaszín dzsekis lánycsapatnak azonban még nyoma sincs. Persze nem marad ez így sokáig, mert a könyvmoly új lányt, Jane-t (Marisa Davila) éppen elég csúnyán kiközösítik, ő azonban nem hagyja magát, és a sarkára áll, kiegészülve a balhés Oliviával (Cheynne Isabel Wells), a művészi ambíciókkal rendelkező és épp ezért meg nem értett Nancyvel (Tricia Fukuhara) és a lány létére a T-Birdsbe vágyó, de onnan elüldözött Cynthiával (Ari Notartomaso).

Ez a négy csaj fog össze, hogy az őket ért igazságtalanságok ellen fellázadjanak, és megalapítsák a Pink Ladies bandát, hogy soha többé ne kelljen félve végigsétálniuk a gimi sokszor kíméletlen falai között. A nagy kérdés a Grease-tévésorozattal kapcsolatban az, hogy tényleg szükség volt a Pink Ladies előzménysztorijára? Akarnak ezzel bármi újat mondani a készítők? Szórakoztat egyáltalán a végeredmény? A kérdésekre a válasz sorrendben: nem, nem és sajnos nem annyira, mint reméltük.

A SkyShowtime szériája kapásból jobban hajaz a Glee-re, mint a Grease-re, A Pink Ladies felemelkedése hősnője, Jane akár Lea Michele Racheljének az egyik felmenője is lehetne, ripacskodó stílusukban annyira hasonlítanak egymásra. Sajnos azt kell, hogy mondjuk, a Grease: A Pink Ladies felemelkedése betétdalok terén még a Glee-től is elmarad.

A sorozat összes táncolós-éneklős jelenetét időhúzásnak érezzük. A felcsendülő számok között nincs egyetlen olyan sem, amitől dallamtapadásunk lenne, a koreográfiák ügyetlenek. Egy musicaladaptáció esetében nagyon szomorú, hogy egyik ilyen snittet se volt kedvünk visszapörgetni és újranézni.

A hangulatteremtés terén a Grease-sorozat azért nem annyira rossz, nosztalgia az szorult az első két részbe, még úgy is, hogy a főszereplő karakterek tulajdonképpen elvesznek a zajban. A Pink Ladies felemelkedésének a forgatókönyve ugyanis rettenetesen kaotikus, egymásra dobált, szinte össze nem függő jelenetekből állnak össze a túlnyújtott epizódok. A pilot 60 perces, és a második rész is 50 felett van, semmivel nem tudnánk megindokolni, hogy ennek ugyan mi a fene értelme volt. Feleennyi játékidővel dolgozva, félórás formátumban szórakoztatóbb is lehetett volna a végeredmény.

A Grease: A Pink Ladies felemelkedéséből ráadásul éppen a musicaljeleneteket kellett volna kivágni, azok érződnek feleslegesnek, míg a tinidráma és a szerelmi viszonyok, na meg a pletykás iskolai hétköznapok ábrázolása jól el lett találva. Utóbbiak esetében sem kell túl nagy mélységeket keresni, de amennyiben a zenés betéteket és a Grease márkanevet lehagyták volna, lájtos tinisorozatként A Pink Ladies felemelkedése megállta volna a helyét, és elnézegettük volna simán, mindenféle zokszó nélkül.

Bár néhány érzelmesebb monológ jól ül, a Grease-előzménysorozatot mégse tudnánk a többségnek ajánlani, musicalként a közepes szintet se képes elérni. Legfőképp azok kerüljék, akik imádják a John Travolta-féle mozifilmet, mert ahhoz képest A Pink Ladies felemelkedése egy vicc, amelyből el se tudjuk képzelni, ki képes tízszer ötven percet megnézni.

4,5/10

A Grease: A Pink Ladies felemelkedése a SkyShowtime-on elérhető, szinkronnal és magyar felirattal.