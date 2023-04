Új évaddal tért vissza az HBO legsötétebb thrillersorozata

Az HBO 2018-ban indult sorozatával, a Barryvel kapcsolatban a mai napig megoszlanak a vélemények, ami a műfaját illeti: egyesek komor drámának bélyegzik Bill Hader és Alec Berg alkotását, mások pedig elborult komédiának. Az igazság szerintünk valahol a kettő között van, fekete humorral feldobott thrillerről van itt szó, nem is akármilyenről, napjaink egyik, ha nem a legjobbjáról. Míg a Breaking Bad arról szólt, hogy egy Walter White nevű, rákbetegségben szenvedő kémiatanár a családjáért mindent beáldoz, droggyáros maffiózónak felcsapva, addig Barry története épp az ellenkező irányt futja be, hiszen egy olyan rettegett bérgyilkost állít a középpontjába, aki a háta mögött próbálja hagyni véres múltját, és Los Angelesben színésznek állna.

A cselekmény a körül forog, hogy a Bill Hader által játszott Barry végre lefejtené magáról gengsztercimborái szorítását, hogy nyugodt nyárspolgári életet élhessen. Ám, ezeket az alvilági egyéneket, a kopasz csecsen NoHo Hanket (Anthony Carrigan), vagy Barry mentor-pótapját, Monroe Fuchesot (Stephen Root) nem lehet olyan könnyen lepattintani. Pedig Barry előtt ott a szebb jövő ígérete, Gene Cousineau (Henry Winkler) színjátszókörében ez a profi gyilkológép meglepően magára talál, és amellett, hogy a színészkedés egy általa imádott hobbijává válik, a kissé indulatos, hisztis, de azért szerethető Sally (Sarah Goldberg) személyében még a szerelem is rátalál.

A tavaly tavasszal levetített harmadik évad elég hatásosan a fejünkbe verte, hogy az ember az általa elkövetett bűnöket és hibás döntéseket nem hagyhatja csak úgy a háta mögött. Azok könyörtelenül üldözni fognak minket, és végül a seggünkbe harapnak. Valami ilyesmi történt Barryvel is, akinek az évadkezdésben nem volt szíve lepuffantani Cousineau-t, és a 8. rész végére azon kapta magát, hogy egy állig felfegyverkezett kommandóscsapat puskát tart a fejéhez. Barry szívszerelme, Sally is igazi érzelmi hullámvasutat járt be, miután a sorozatát elkaszálták, a nő akkora botrányt csapott, hogy ő maga is cancelt kapott. Míg az ellenséggel egy ágyba bújó NoHo Hanknek a maffiahálózatát darálták be, és a kopasz csecsen többször alig bírta elkerülni, hogy csúnyán kinyírják.

A Barry április 17-én tért vissza az HBO-n a 4. évadával, és amikor azt mondjuk, hogy a főszereplők soha nem voltak még rosszabb élethelyzetben, mint most, akkor finoman fogalmazunk. A címszereplő börtönben ül, ex-főnöke, Fuches bosszút forral ellene, barátnője látni se bírja, és inkább hazamenekül szüleihez, mielőtt LA-ben keresztre feszítené a publikum, Mr. Cousineau a Vanity Fairnek tálal ki éppen a bérgyilkos előzménysztorijáról, míg NoHo Hank is eljut a dupla részes évadkezdés végére odáig, hogy kijelenti:

ki kell nyírnunk Barryt.

Pedig a kopasz csecsen tényleg imádja Barryt... Igen, talán ennyiből is látszik, hogy az HBO szériája még mindig éjsötét hangulatú, ugyanakkor a tragikomikus, groteszkbe hajló jelenetek sem maradnak ki belőle. Bár rosszul érezzük magunkat picit tőle, azokon a helyzeteken, amikbe a karakterek beleszorítják saját magukat, még mindig jókat mosolyogunk. Kell mondjuk ehhez a néző részéről egy némiképp elcseszett humorérzék, ezt aláírjuk. A negyedik évad a Barry hattyúdala, ez az utolsó „fejezet” a sorozatból, nem lesz több. És ahogy a Dexter, a Breaking Bad, vagy akár a Lost esetében erősen lehetett sejteni, hogy itt aztán happy end nem lesz, úgy a Barrynél is nagyjából borítékolható a dolog. Túl sok bűntett fűződik a főhőshöz ahhoz, hogy megváltásra, bűnbocsánatra leljen. Talán ez a készítők mondanivalója, hogy vannak a Földön olyan gaztevő bűnözők, akik nem is érdemelnek meg hasonlót.

Az a Bill Hader, akit a sorozat előtt a legtöbben a Saturday Night Live nevű szkeccsműsorból ismerhettek, ahol ügyesen parodizált, mostanra érett alkotóvá nőtte ki magát. Látszik ez azon, hogy a Barry negyedik évados rendezését egy személyben magára vállalta, meg azon is, hogy érezhetően ez a legszemélyesebb hangvételű szezon az összes közül. Meg vagyunk győződve, hogy Hader simán tudná még csinálni 2-3 etapon keresztül a sorozatot, mégis valamiért úgy döntöttek, hogy lezárják a Barryt.

de legalább ezt a sorozatot a csúcson hagyják abba, amikor még a maximumon pörög az egész, és minden pillanatát lehet élvezni a látottaknak.

Becsülnünk kell a dolgot, mert egy olyan világban élünk, ahol a Trónok harcát, a Harry Pottert, és A Gyűrűk Urát is addig véreztetik, amíg nem szégyellik. A minőség kérdését pedig a profit miatt egyszerűen az asztalterítő alá söprik. A Barry esetében ez a veszély nem fenyeget, biztosak vagyunk benne, hogy az utolsó évad ott lesz az év végi top10-es listákon, nem is méltánytalanul. A negyedik évad kezdését látva nagyon lelkesek vagyunk, és biztosak vagyunk benne, hogy bármit hoz a maradék hat epizód kedvenc bérgyilkosunknak, nem keserű szájízzel állunk majd fel a tévé elől a finálé után.

8,5/10

A Barry az HBO Maxon elérhető, szinkronnal és magyar felirattal.