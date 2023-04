Teljesen kiborultunk a Star Wars-sorozat új évadától

2019 őszén, amikor az éppen induló Disney+ a nyitócímei között képernyőre tűzte A mandalóri (The Mandalorian) első évadát, mindenki meg volt őrülve, hogy az egeres cég végre valami újat mutat a Star Wars-rajongóknak, és nem a Skywalkereket véreztetik halálra. Tényleg úgy tűnt, hogy ez a sorozat egy remek űrwestern lesz, ahol a mindig páncélt viselő Fejvadász (Pedro Pascal), és apró útitársa, a Gyermek mindenféle küldetésre mennek, közben igyekszenek nem a Birodalom még megmaradt gonosztevőinek a markába kerülni.

Aztán jött a második évad, vele együtt a Skywalkerek is, Luke (Mark Hamill) mellett betoppant Ahsoka (Rosario Dawson) többek között, a vége pedig az lett, hogy A mandalóri köré lassan tévés univerzumot építenek, több spin-off érkezik, illetve egy lezáró filmet is belengetett már a Disney. Csak az a nagy kérdés, hogy miképp jutunk el a nagy fináléig, merthogy a sorozat harmadik évadának utolsó epizódja is már annak érződött. Egy olyan pontnak, ahonnan nincs előre, és innen már csak elronthatják.

Mármint még jobban, mint ahogy A mandalóri legújabb 8 részében láthattuk, a készítőpáros, Jon Favreau és Dave Filoni ugyanis egyszerűen képtelenek voltak fókuszt találni a történetüknek. A nézők abban sem lehettek biztosak, hogy az eddigi főszereplő, a Pedro Pascal által megszólaltatott Din Djarin egyáltalán túléli-e ezt az évadot. Legfőképp amiatt, mert a kőkemény fejvadászt mellékszereplővé silányították, és helyette Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) megváltássztorijával foglalkoztak, aki visszaszerezte a sötét kardot, a mandalóriak élére állt, sőt, a végére többé-kevésbé szülőbolygóját is visszafoglalta botcsinálta seregével. Ezzel az egésszel nem lett volna gond, Sackhoffot már a Battlestar Galactica óta imádjuk, de mégis fejvakarásra kényszerítette az embert ez a hirtelen váltás a szezonban.

Ami ennél is rosszabb volt, hogy Din Djarin pártfogoltjának, most már fogadott gyermekének, Grogunak se találták úgy igazán a helyét az alkotók. Mintha a Disney szólt volna rá Favreau-ékra, hogy tegyék bele a zöld apróságot is a sorozatba, mert másképp képtelenek lesznek különféle figurákat, meg egyéb merchandise-t eladni Baby Yodával. Ezt látszik alátámasztani, hogy a Yoda fajába tartozó picúr lógott a levegőben, csak a legvégén lett értelmes mondanivalójuk vele kapcsolatban az íróknak. Az utolsó egy-két részben sikerült némiképp továbbfejteniük Din Djarin és Din Grogu kapcsolatát, akik megütköztek a Darth Vaderre egyre jobban hasonlító, az Erő-érzékenységre hajtó Moff Gideonnal (Giancarlo Esposito).

A mandalóriban korábban jobban élményszámba mentek a vendégszereplések, ezúttal azonban e tekintetben se tudtak túlzottan lelkessé tenni minket. Jack Black oké volt, de a rapper Lizzo mellette egészen beleszürkült a mezőnybe. A Vissza a jövőbe-filmek Dr. Emmett L. Brownjának, Christopher Lloydnak a cameója pedig annyira hajszálnyi volt, hogy már vége is volt, mire igazán értékelni tudtuk volna.

Azt aláírjuk, hogy a sztori végül kerek egésszé állt össze, de a finálé a farmon letelepedő Din Djarinékkal sorozatzárónak is beillett volna, épp ezért tesszük fel a költői kérdést, hogy vajon egy ilyen happy end után, amit követően semmi hiányérzetünk nincs, van még értelme folytatni ezt a Star Wars-sorozatot?

Jön az Ahsoka, a Skeleton Crew, ezek mind A mandalóri mellékágai lesznek, melyekben bőven vissza-vissza lehetne hozni Din Djarinékat egy kicsit. A hírek szerint azonban Jon Favreau készen van már a negyedik évad forgatókönyveivel, borítékolhatjuk, hogy a Disney berendeli a folytatást, mert ahogy a Skywalkerekről, A mandalóriról is annyi bőrt muszáj lehúzni, amennyit csak lehet. A Disney ebben a tekintetben abszolút alkalmatlan a fejlődésre, elég csak megnézni a Rey-mozifilm bejelentését, ami tulajdonképpen Luke-ék sztoriját viszi tovább.

A mandalóri harmadik évada rengeteg savat kapott az elmúlt hetekben, de túlzás lenne azt állítani, hogy egy élvezhetetlen szezont kaptunk. Bár az akciójeleneteket illetően néha a Trónok harca hibájába estek Favreau-ék, és itt-ott olyan sötét volt a fényképezés, hogy nagyítóval se lehetett semmit látni, többnyire a mandalóriak harcai ütöttek. Nem kicsit, nagyon. Minden egyes alkalommal, amikor Din Djarinék kivetették magukat egy űrhajóból, és a jetpackjeiket beizzítva szelték az eget, tapsolni lett volna kedvünk. Az exoszkeletont magára öltő Grogu is aranyos volt, illetve az évad közepén kaptunk egy olyan epizódot a klónozó tudós, dr. Pershing (Omid Abtahi) főszereplésével, ami bár sok utózöngét nem kapott, zseniálisra sikerült, és az Andor legjobb pillanatait idézte fel. Idekapcsolódva tesszük hozzá, hogy a Coruscanton játszódó összes jelenet gyönyörűen nézett ki, még ha a snittek között voltak az előző mozifilmekből újra felhasznált képsorok is. Már csak a hab a tortán, hogy a korábban Jar-Jar Binkset alakító, ezúttal jediként visszatérő és Grogut megmentő Ahmed Best menőzésének meglepő módon örülni tudtunk. Ez a cameo legalább működött.

A készítők sisakmániája mondjuk egyre dühítőbb, nem elég, hogy Pedro Pascal karaktere egyszer sem vette le az évad során a tökfödőjét, még Giancarlo Espositóra is ráerőszakoltak egyet, pedig az ő gesztusait aztán tényleg mindig öröm nézni. Az egykori Gustavo Fring kitűnő volt a Breaking Badben, a Better Call Saulban és itt is, már amikor nem rejtették el teljesen, hogy ki játssza a kvázi főgonoszt.

Ott tartunk, hogy A mandalóriból egy guilty pleasure sorozat lett, amit abszolút lehet élvezni, de egyre jobban ki kell kapcsolnunk az agyunkat ahhoz, hogy mindez sikerüljön.

Reméljük, odáig nem jutunk el, hogy szó szerint délutáni matinévá butítják a Star Wars-sorozatot. Ehhez azonban az kéne, hogy visszataláljanak az alkotók Din Djarinhoz és Groguhoz, és velük értelmes történeteket adjanak elő. Amikor épp nem az Andort másolta A mandalóri harmadik évada, és a kvázi főszereplőkre összpontosított, ez a páros bizonyította, hogy még mindig működőképesek. Lehet értük izgulni, mosolyogni rajtuk, és meghitt pillanataik is bőven vannak.

Jon Favreau-nak és Dave Filoninak itt lenne az ideje, hogy eldöntsék, hogy mit akarnak nekünk mondani A mandalórival. És a következő egy-két évadnak nem ártana határozottabb irányt szabniuk. Máskülönben a fanok keresztre fogják őket feszíteni. A Star Wars-rajongókról mind tudjuk, hogy ők tényleg nem kegyelmeznek.

6/10

A mandalóri mind a három évada a Disney+-on elérhető, szinkronnal és magyar felirattal.