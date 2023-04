Pont egy ilyen akcióvígjáték hiányzott most a lelkünknek

Valami egészen maradandó is kisülhetett volna a Ghosted című, az Apple TV+-on április 21-én bemutatott akcióvígjátékból, ha csak a szereplőgárdáját nézzük, hiszen a legcsábítóbb kubai színésznő, Ana de Armas a Tőrbe ejtve és A szürke ember után újfent Hollywood ügyeletes szépfiújával, Chris Evansszel fogott össze ebben a vadonatúj streamingfilmben.

A történet középpontjában egy farmer, Cole Turner (Evans) áll, akinek az élete kicsit sem összeszedett, még mindig szüleivel él, épp kidobta a barátnője, ráadásul egy nagyon bunkó nőszemély még belé is köt virágárulás közben a piacon. Igen, itt jön a képbe de Armas Sadie-je, aki kurátorként mutatkozik be a fickónak, és egy, az összeszólalkozásukat követő, meglepően aranyos randizós nap után Cole már a gyűrűvásárláson törné a fejét, ám a hölgyemény felszívódik. A farmerfiú lelkesen küldözgeti ezután is az üzeneteket a nőnek, de amikor hallgatás a válasz, családja szembesíti vele Chris Evans karakterét, hogy minden bizonnyal ghostolta a csaj.

Ezen a ponton a Ghosted elég sokféle irányt vehetne, a forgatókönyvírók megpróbálkozhattak volna valami egyedi folytatással, ők azonban úgy vélték, a járt utat inkább nem hagyják el a járatlanért. Fogták tehát Cameron Diaz és Tom Cruise 2010-es produkcióját, a Kéjjel-nappalt, megfordították a szerepköröket, és bár annak a sztorinak egy szemtelen átiratát tették le elénk az asztalra, az Apple TV+ filmje még így is hellyel-közzel szórakoztató lett. Visszakanyarodva hőseinkhez, a kezdeti randizós, romantikázós szakasz után a tősgyökeres vidéki amerikai Cole eldönti, utánamegy Sadie-nek, megkeresi őt Londonban, és ekkor derül ki a nőről, hogy egy CIA-ügynök, a naiv gazda pedig jó nagy slamasztikába kerül miatta.

Egy ehhez hasonló film legfőképp azon áll vagy bukik, hogy a főszereplők között milyen a kémia, és azt a szintet, amit Sandra Bullock és Channing Tatum Az elveszett városban tavaly lehoztak, Ana de Armas és Chris Evans túl is teljesítik. Főleg előbbi, a Ghosted főszereplőnője érzi jól magát kőkemény ügynöknőként, és annak ellenére, hogy a 007-es filmben nyújtott alakítását meg sem közelíti, de Armas Sadie-jét simán nevezhetnénk a szegény ember Lara Croftjának. Nem gúnyolódásból. Chris Evans, bár megszeppent vidéki srácként nem a legjobb, a románcot illetően ő se lóg ki a sorból. Az akciójeleneteknél mondjuk fájó az egykori Amerika Kapitányt ennyire töketlennek látni, Tatumból jobban kinézzük, hogy balfék modell, mint Evansből, hogy életében nem fogott még fegyvert senkire.

Ami a lövöldözős, verekedős szekvenciákat illeti, a Ghosted a szirupos, könnyed kalandfilmes hangvételéhez képest meglepően keménykedő.

Nyilván nem egy John Wick, de elég kegyetlenül osztja legfőképp Ana de Armas Sadie-je a fejeseket. Bőven vannak olyan részek, amikor a Ghosted visszavesz a pörgésből, és érezhetően leül az egész, ugyanakkor jó hír, hogy pont a végére, a nagy összecsapásra sikerül a rendezőnek, Dexter Fletchernek visszaszereznie a gyeplőt, irányba rántani a filmet és egy olyan finist produkálni, ami bár az előtte látott akciózáshoz nem ér fel, korrektül hat.

Ha nem tudnánk, hogy ez egy Apple-film, simán azt hihetnénk, hogy véletlenül a Netflixen indítottunk el valamit, annyira A szürke emberhez és a Különösen veszélyes bűnözőkhöz tendál minőségben a Ghosted. Azaz elég középszerű, egy teljesen felejthető főgonosszal (Adrien Brody) és egy olyan tömegpusztító fegyveres fordulattal, amit akár algoritmus is írhatott volna...

Ám a vagány és az erotikát magából minden snittben sugárzó Ana de Armas, valamint a néhány, készítők által bedobált vendégszereplő némiképp megmenti a Ghostedet.

Még mindig várjuk, hogy egy kalandfilmért úgy igazán, maximálisan tudjunk lelkesedni, de mindez egyelőre a jövő zenéje. A Ghostedben ott volt a potenciál, de valahol félúton megcsúszott a dolog. Azoknak a nézőknek, akik feltétlenül rajonganak Ana de Armasért és Chris Evansért, az Apple TV+ produkciója kötelező. Mindenki másnak csak akkor, ha rendelkezik valaki kétórányi szabadidővel, amit tényleg nem tud másra elütni. Ha mindenféle elvárás nélkül ülünk neki a Ghostednek, akár pozitívan is csalódhatunk, mert nem annyira borzalmas film, mint ahogy a külföldi kritikák lehúzzák a sárga földig.

Egy oké kategóriába eső filmet köszönthetünk a Ghosted személyében, nem üli meg az ember gyomrát, popcornnal és kólával elmegy kategória: ha a mozikban mutatták volna be, vélhetően a magyar nézők úgy rohantak volna rá, mintha kötelező lenne.

Nem is ítéltük volna el őket ezért, vannak olyan időszakok, amikor az embernek pont ehhez hasonló könnyed akcióvígjátékokra van szüksége, és most, amikor a hideg-szürke télies idő és a tavasz birkóznak egymással az ablakunk alatt, egy-egy ilyen kikapcsoló darab jóleshet.

6/10

A Ghosted magyar felirattal elérhető az Apple TV+-on.