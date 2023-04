Két rész alatt ráfüggtünk erre az új sorozatra a Netflixen

A diplomata (The Diplomat) készítői nem sokat teketóriáznak, a Netflix április 20-án debütált sorozatának rögtön a nyitójelenetében egy robbantásos merénylettel indítanak, melyet a brit flotta egyik hajója ellen követ el valaki. Ennek a több emberéletet is követelő tragikus esetnek a kapcsán ismerjük meg a politikai sorozat főszereplőjét, a Keri Russell által játszott Kate Wylert, egy tapasztalt amerikai diplomatát, akit – még mielőtt ideje lenne kettőt pislogni – Londonba küld a Fehér Ház, hogy új nagykövetként megakadályozza, hogy az Egyesült Királyság és a fenti terrorcselekménnyel vádolt Irán egymásnak essenek.

Sötéten hangzik? Drámaian? A diplomata akár egy komor, nagy tétekkel bíró széria is lehetett volna, ha a showrunneri székbe nem azt a Debora Cahnt ültetik, aki bár a Homelanden és Az elnök emberein is dolgozott íróként, karrierje javát A Grace klinika csapatában töltötte, így nyilvánvalóan nagy hatással volt rá Shonda Rhimes könnyedebb stílusa. Ennek megfelelően Debora Cahn Netflixre kiadott szériája is inkább egy szappanoperába hajló, szórakoztató produkció lett. Nem panaszkodásból írjuk, ezt le szeretnénk rögtön az elején szögezni, ahogy azt is, hogy A diplomata minden bugyutasága ellenére rettenetesen nézeti magát.

Merthogy a sorozatnak elég tisztán látható erősségei vannak. Ezek közé tartozik Keri Russell karakterének némiképp tragikomikus helyzete, amibe keveredik, hiszen tényleg egyik pillanatról a másikra találja magát a nagykövet asszony a rigid viselkedésű brit elit tagjai között, akik a lehető legjobban különböznek az amerikaiaktól: százéves hagyományokat követnek, ünnepélyes beiktatásokat tartanak, és a stílust, valamint az előkelőséget mindennél előbbre valónak gondolják. Igazi kultúrsokk éri tehát Kate Wylert, akinek mindemellett a folyton machináló férjével is meg kell birkóznia.

A Netflix szériájának főszereplője ugyanis képtelen különválasztani a hivatást és a magánéletet, viszi magával Londonba a férjét is, a tapasztalt diplomata, exnagykövet Halt (Rufus Sewell), aki amellett, hogy néha kiváló tanácsokat ad a nőnek, egy megbízhatatlan, arrogáns pojáca, ráadásul a veszélyes fajtából, hiszen az alávaló politikai manőverezéseket akkor sem veti meg, ha azok a házasságát krízisbe sodorják.

Igen, A diplomatában meglepően erősen jelen van Kate és Hal bukkanókkal teli házassága, ami legalább annyi fejtörést okoz hősnőnknek, mint a fenyegető háború.

Elsőre nem is gondolná az ember, de A diplomata egy egészen vicces sorozat. Jókat lehet rajta mosolyogni, hogy Az ember a Fellegvárban című sci-fiben is brillírozó Rufus Sewell mennyire pofátlanul jól érzi magát a szerepében, olyan mondatok hagyják el a száját, amikor bemutatkozik másoknak, mint hogy ő a nagykövet felesége... Na és a brit fővárosban szövődő politikai balhékhoz, valamint a nejéhez is ugyanilyen cinikus vigyorral az arcán áll hozzá Hal, akiből a színész még a maximumnál is többet kihoz.

A Foglalkozásuk: amerikaiban anno nagyszerűen drámázó Keri Russell bizonyos szempontból beleillik A diplomatába, meg nem is: a színésznő jól hozza azokat a jeleneteket, amelyekben a mély vízbe ejtett nagykövet botladozik, ugyanakkor a párkapcsolati snitteknél benne ragad ugyanebben a komolykodásban a 47 éves sztár, ami egyáltalán nem pozitív. Egyedül a fentebb említett Rufus Sewell lazaságának köszönhető, hogy a főszereplő házaspár tagjai között némi halvány kémia felfedezhető, ha ő nem lenne, románc szempontjából ez a hajó csúnyán elsüllyedne.

Ahhoz képest, hogy A diplomatát politikai thrillerként emlegetik sok helyen, épp azt képtelenek az írók kellő alapossággal ábrázolni, hogy ez egy pattanásig feszült helyzet. A tétek kicsinek érződnek, mintha mindennapos dolog lenne, hogy Irán lebombáz egy brit hadihajót. A szappan tehát befolyik a sorozat politikai jeleneteibe is, de meglepő módon így se gondoljuk azt, hogy elcsúszna rajta A diplomata. Egyszerűen csak a helyén kell kezelni a Netflix szériáját, és bár itt nincsenek csilli-villi díszletek és olyan színes kosztümök, hogy azok a szemünket kiütik, mégis valahova A Bridgerton család és az Éjjeli ügynök közé kell tenni a polcra.

Az, hogy A diplomata tarol majd a Netflixen, már a bemutatása előtt borítékolható volt, hiszen látszott a sorozaton, hogy a lehető legszélesebb közönségre lett szabva, és azt tűzték ki a készítők célul, hogy azok is leüljenek elé a könnyen befogadható jellege miatt, akik amúgy a kőkemény politikai thrillerektől viszolyognak. Sikerült, a produkció az USA mellett még 15 országban, köztük Magyarországon is a legnézettebb sorozat lett a streamingszolgáltatón, a top 10-be pedig 86 országban küzdötte be magát gyorsan.

Pedig tényleg csak annyiról szól az egész, hogy a brit politikai elit (többé-kevésbé) profin végzi a dolgát a sorozatban, és mégis, az emberek zabálják A diplomatát.

Minden bugyuta fordulata – gondolunk itt az első rész végi nagy elrablásra például –, nyálaskodó romantikába hajló jelenete és a feszengő alakítást nyújtó Keri Russell ellenére mi is azt mondjuk, hogy ez egy jól megcsinált iparosmunka, abból a fajtából, amit nem felejt el két hét múlva az ember.

7/10

A diplomata szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.