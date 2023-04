Eldobtuk tőle az agyunkat, akkorát játszik Elizabeth Olsen az új sorozatában

Persze mindehhez kellett a Marvel által a Disney+-ra gyártott WandaVízió, amelyben két másodvonalas Bosszúálló, Wanda Maximoff és android szerelme, Vízió jutottak központi szerephez. Bár Elizabeth Olsen korábban több filmben és sorozatban, a Martha Marcy May Marlene-ben, a Wind Riverben, az Ingrid Goes Westben, és a Sorry For Your Lossban is prezentálta a nézőknek, hogy őstehetség, ha drámázásról van szó, mégis a megviselt, kisvárosi feleségnek álló Skarlát Boszorkány szerepében fedezte fel őt magának a többség. A Doctor Strange 2-ben kiderült, hogy Elizabeth Olsen képes arra is, hogy elemi erővel hozzon egy főgonoszt, az HBO Maxon április 27-én bemutatott új minisorozat, a Szerelem és halál alapkoncepciója tehát papíron azt ígérte, hogy a legfiatalabb Olsen jutalomjátékára számíthatunk.

Merthogy ebben a true crime szériában két olyan dolog ötvöződik, amelyekben a 34 éves sztár iszonyúan jól érzi magát: a kisvárosi dráma, és

egy hétköznapinak tűnő nő, akiből kibújik az ördög és valami förtelmeset követ el.

A Szerelem és halál alapjául egy 1980-as eset szolgál, Candy Montgomeryé, aki először barátnője, Betty Gore férjével kezd titkos afférba, majd a felszarvazott asszonyt brutálisan megöli egy baltával. A bűntényt nem is olyan régen a Hulu feldolgozta már Candy: Halál Texasban címmel, amelyben Jessica Biel játssza a címszereplőt, ám arra a próbálkozásra csúnyán rányomta a bélyegét, hogy akkorra az HBO Max-féle verziót is bejelentették már. A Hulu-sorozat nézése közben szinte végig az járt a fejünkben, hogy oké, de vajon Elizabeth Olsen mit fog kihozni ebből a nőből? És, hogy a Szerelem és halál készítőjének, a Hatalmas kis hazugságok showrunnerének, David E. Kelley-nek összejön-e egy újabb ütős dráma, amely a vidéki Amerikába kalauzol, némi betekintést nyújtva az unatkozó kertvárosiak koponyájába egyszersmind.

Összehasonlítva, a Candy: Halál Texasban egy jóval thrilleresebb tálalásban mesélte el ezt a sztorit, távolságot tartva a gyilkos és csalfa főszereplőnőtől, míg a Szerelem és halál inkább a kisvárosi (v)iszonyokra megy rá, és Candy Montgomeryt olyan emberként mutatja be, akivel könnyen lehet szimpatizálni.

Elizabeth Olsen bámulatos, hogy mennyire ügyesen hozza ki a maximumot Candyből, neki köszönhető, hogy a nő sokrétű személyisége így összeáll: az, hogy a háziasszony-feleség a gyereknevelés mellett próbál színes életet élni, kísérletezik az írással, lelkesen jár templomba, sportol, mégis arra jut, hogy a kiégett párkapcsolata végső soron megmérgezi őt. Úgy dönt tehát, hogy a már említett Betty (Lily Rabe) urával kikezd, és egy tiltott kapcsolatban éli ki magát. Az Amerikai Horror Storyból ismert Lily Rabe-ről túlzás lenne azt állítani, hogy brillírozik a Szerelem és halálban, mintha a színésznő nem találná a helyét a produkcióban, a sztori másik kulcsszereplőjéről, a Jesse Plemons által játszott Allan Gore-ról viszont épp az ellenkezője mondható el. Nemhogy nagy, de kis összegben se mertünk volna arra fogadni, hogy a Friday Night Lights egykori színésze, és Elizabeth Olsen között bármiféle szexuális feszültség lesz. Candy és Allan között azonban a sorozatból eddig közzétett három epizódban forr a levegő, szikrázva éleződik a se veled, se nélküled kapcsolat, ami a zárójelenetben odáig vezet, hogy előkerül az a bizonyos balta is.

Feszes tempójúnak egyáltalán nem neveznénk a Szerelem és halált a maga 60 perc közeli részeivel, sajna David E. Kelley az egészségesnél több sallangot hagyott rajta a szérián, és a párbeszédek is észrevehetően sok lapos, és sehova nem vezető megszólalást tartalmaznak – az alkotó egyetlen szerencséje, hogy a sztárokkal telitűzdelt szereplőgárda megmenti a helyzetet. Ugyanakkor korántsem vagyunk benne biztosak, hogy ez a történet hét részig kitart, még ha a tárgyalást és a gyilkosság utózöngéit nagyon alaposan bemutatják, öt résznél nincs ebben az egészben több kakaó. Ebből a szempontból a Hulu jól csinálta, hogy nem húzta túl a forgatókönyvet.

Nem lennénk egyáltalán meglepve, ha a tévés szezon legjobb teljesítményeit díjazó Emmy és/vagy a Golden Globe jelöltjei között ott lenne Elizabeth Olsen neve, aki a percről-percre egyre csúnyábban megrogyó amerikai feleséget zsigerből hozza, és ahogy korábban említettük, groteszk módon még azt is eléri, hogy a végső sorn romlott és torz gondolkozású Candyért elkezdjünk szorítani, és megsajnáljuk őt.

Ami a nosztalgiafaktort, a 70-es és 80-as évek Amerikájának a képernyőre való ültetését illeti, a Candy: Halál Texasban című szériához képest a Szerelem és halál jobban vizsgázik, a fényképezés mozisabb, igényesebb, nem tiltakozna a szemünk az ellen sem, ha nagyvásznon láthatnánk. Illetve a főcím élményszámba megy, retro képsorok és melankolikus zene vezetnek be minket az epizódokba.

Ez is egy olyan HBO Max-sorozat, aminek az intróját akkor se tekernénk át, ha az életünk múlna rajta.

A Szerelem és halál az elején nehézkesen indul, de a második epizódra belerázódunk, és az addigra kifejtett kisvárosi dráma úgy ránt minket végig az első három részen, hogy amikor a végén megkapjuk a nagy cliffhangert, méregbe gurulunk, hogy ugyan, miért nem adták ki az egészet egy darabban. Az HBO Max új szériájával valószínűleg azok járnak majd a legjobban, akik egy ültő helyükben végigdarálják az egészet. Amúgy is inkább egy hosszúra nyújtott filmnek érezzük a Szerelem és halált, mintsem klasszikusan felépített sorozatnak, de nem panaszkodunk, mert jól áll neki egyelőre a formátum.

8,5/10

A Szerelem és halál szinkronnal és magyar felirattal elérhető az HBO Maxon.