Új évaddal tért vissza a Netflix legmeghatóbb sorozata

Ezzel az alapvetéssel indít a Netflix sorozata, a Sweet Tooth: Az agancsos fiú, mely a DC Comics képregénysorozatán alapszik, és Robert Downey Jr., valamint felesége, Susan Downey producerkedésével került képernyőre 2021 nyarán. Az ötletből ki lehetett volna hozni akár egy, a The Last of Ushoz hasonló, éjsötét posztapokaliptikus drámát is, ám Az agancsos fiúval ehelyett a családbarát szórakoztatást célozták meg, imádni való gyerekkarakterekkel megtöltve az első nyolc epizódot. A központi karakter Gus (Christian Convery), egy tízéves kisfiú, akinek agancsai vannak, és emiatt kénytelen az apjával (Will Forte) az erdő mélyén bujdokolva élni, mert vannak, akik vadásznak a különleges lényekre, őket okolva az apokalipszisért és a gyilkos betegség felbukkanásáért.

A Sweet Tooth: Az agancsos fiú első évada igazi road movie lett az elpusztult Amerikában. Egy tragikus fordulatot követően Gusnak menekülnie kellett, de útközben új barátokra tett szert, köztük az egykori fejvadász Tommy Jepperd (Nonso Anozie) és a radikális tinédzsercsapatot vezető Bear (Stefania LaVie Owen) személyében, akik felnyitották a magát nagyon egyedül érző kisfiú szemét, hogy valójában bőven akadnak, akik mellette állnak.

A Netflix sorozatának második évada, amely április 27-én debütált, egy jó hosszú, háromperces felzárkóztató videóval indít, amelyre nagy szükség is van, mert a közel két év alatt bizony lehetnek olyanok, akiknek halványodtak az emlékeik a sztorival kapcsolatban. A szedett-vedett csapat az előző szezon fináléjában jó nagy slamasztikába került, Bear külön útra lépett, a főszereplő kis srácra vigyázó „Óriást” lepuffantották, az agancsos fiút meg foglyul ejtette egy zord militarista csapat. Na, nem csak őt, hanem vele együtt még egycsapatnyi hibrid gyereket is, akik egy Aimee Eden (Dania Ramirez) nevezetű nő gondoskodásában éltek az állatkertben. És hogy mi a céljuk a rossz arcúaknak? Kinyerni a vírust a kölykökből, amihez az általuk úgyszintén foglyul ejtett Dr. Aditya Singhet (Adeel Akhtar) használják fel.

A helyzet, amiben a főszereplőket hagytuk, sejtette, hogy sötét hangvételben indulhat a Sweet Tooth: Az agancsos fiú második etapja. Aki erre számított, nem is tévedett nagyot: annak ellenére, hogy a hibrid kisgyerekek stabilan szállítják a cukiságfaktort, folyamatosan ott lebeg a háttérben, hogy a gonosz katonák bármikor elvihetik akármelyiküket, hogy az ellenszer reményében élve felboncolják őket.

Christian Convery még mindig látványosan jól érzi magát Gus szerepében, aki előtt nagy feladat vár az új évadban, új társai, a bebörtönzött hibrid kisgyerekek vezetőjévé kell válnia, egyszersmind felnőnie ahhoz a rémisztő feladathoz, hogy tartsa a lelket az elkámpicsorodott apróságokban.

Az évadkezdésben az agancsos kisfiú és Wendy (Naledy Murray), a malacjegyekkel is rendelkező lányka párosa viszi a hátán a történetet, a Trónok harcában látott Nonso Anozie-ből ezúttal semennyit nem kapunk sajna, csak az ígéretet, hogy jön a felmentő sereg.

Borítékolható, hogy Gusék kiszabadítása nem zajlik majd egyik percről a másikra, hanem jócskán elhúzzák az írók, ezt abból is gondolni lehet, hogy a főgonoszokat irtó keménynek és elszántnak ábrázolják, nem annak a fajtának, akiket seperc alatt le lehet nyomni. Nem panaszkodunk, mert a beteg feleségével zsarolt orvos, valamint Gus között érdekes kapcsolat kezd kibontakozni az évadnyitóban, és az éjszaka is napszemüvegben járó, nagy szakállú, gonosz télapónak beillő Abbott tábornok (Neil Sandilands) is kellően hátborzongató ahhoz, hogy jó néhány epizódon keresztül nézni akarjuk a ténykedését.

A Sweet Tooth: Az agancsos fiú érdekes mix a Netflixen, egy tündérmese, amelybe egészen sötét húzások is beférnek.

Nem tudjuk lerázni magunkról azt a gondolatot, hogy a bezárt hibrid gyerekek olyanok, mintha haláltáborban lennének, az őket gyilkoló katonák pedig egyfajta nácik. Valószínűleg ez az áthallás nem véletlen a szériában, persze jól be van mindez csomagolva, hogy a fiatalabb nézőknek ne tűnjön fel, és az ő lelkivilágukat nem zargassa meg a dolog.

A produkció egyik nagy húzása volt az első évadban, hogy a gyerekszereplő, Christian Convery és a harcedzett, sokat látott Nonso Anozie között micsoda kémia volt, a készítőnek, Jim Mickie-nek nem fogjuk egyhamar megbocsátani, ha a két karaktert nem hozza viszonylag gyorsan össze újra.

Ettől eltekintve a Sweet Tooth: Az agancsos fiú még mindig egy erősen ajánlott néznivaló, amely hiába mutat egyértelmű hasonlóságokat a The Last of Usszal, a Vajákkal vagy A mandalórival, ahol hasonlóan apa és fogadott fia/lánya kapcsolatot látunk kibontakozni, a Netflix posztapokaliptikus sorozata így is sűrűn megolvasztja az ember szívét, és váratlanul belerúg a lelkünkbe egy-két drámaibb fordulatával.

7,5/10

A Sweet Tooth: Az agancsos fiú szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.