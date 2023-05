Nem csoda, hogy ezt az új horrorfilmet nem merték bemutatni a magyar mozik

Sam Raimi bravúros módon, akkoriban is aprópénznek számító 375 ezer dollárból indította el ezt az egész ijesztgetős, vérgőzös, testrabló démonokkal megspékelt őrületet 1981-ben, amely Stephen King mellett egy csomó más alkotót inspirált, és mostanra igazi kultuszfilmnek számít. A Gonosz halott első három részében és az Ash vs Evil Dead című spin-off sorozatban mindvégig a Bruce Campbell által játszott láncfűrészes, és amúgy kőkemény démonvadász Ash Williams kalandjait kísérhettük figyelemmel, hogy aztán 2013-ban kapjunk egy soft rebootot... majd bő tíz év elteltével, 2023 áprilisában jöjjön egy még komolyabb újrakezdés. Az Evil Dead Rise című ötödik Gonosz halott-film amellett, hogy az erdei, kirándulós helyszínnel szakít, még egy váratlan húzással él, ugyanis kalandvágyó huszonévesek helyett egy édesanya és három gyermekének pokoljárását mutatja be.

Fotó: Warner Bros. Pictures / Youtube

Sok mindent láttunk már horrorban, de olyat még nem, hogy egy démon által megszállt asszony a saját fiára és lányaira támad vérben forgó szemekkel, késekkel hadonászva, mindenféle trágárságokat üvöltve. Márpedig az Evil Dead Rise-ban ez történik, és aki arra számít, hogy sebaj, a kölyköket úgyis védi a „plot armor”, az hatalmasat téved.

Az Evil Dead Rise új értelmet ad a Trónok harca óta túlhasznált frázisnak, miszerint "itt senki nincs biztonságban" – ebben a horrorfilmben ugyanis még a gyerekeknek sem kegyelmeznek.

Így már nem is annyira meglepő, hogy a hazai filmforgalmazók nem merték bevállalni, hogy behozzák az Evil Dead Rise-ot, tekintve, hogy az X-es besorolásba került Sikoly VI, amelyet csak este 10 és reggel 6 között lehetett vetíteni a moziban, ehhez képest konkrétan egy esti mese. Mindazonáltal vérzik a szívünk, hogy nem borzonghattuk végig ezt az új horrorfilmet a nagy vásznon, mert az alig másfél órája alatt az Evil Dead Rise olyan terror alá vont minket, még így a tévében nézve is, amilyenhez hasonlót még soha nem éltünk át.

Az Evil Dead Rise egy lebontásra váró emeletes házban veszi kezdetét, ahol Ellie (Alyssa Sutherland) a tinédzser fiával és lányával, Dannyvel (Morgan Davies) és Bridgettel (Gabrielle Echols), valamint a náluk jóval fiatalabb Kassie-vel (Nell Fisher) éldegél. Egy napon földrengés rázza meg a környéket, megnyílik a föld, ahonnan néhány bakelitlemezt és egy vészjósló, emberi bőrből készült, vérrel írt könyvet halásznak elő a gyerekek. Itt kezdődik a baj, mert a zenerajongó Danny lejátssza a hangfelvételt, és ezzel felébreszt egy irtó gonosz démont, ami azonnal Ellie testébe veszi az irányt, és onnantól egyetlen célja van: hogy hajnalig megöljön mindenkit a lépcsőházban. Szerencse, hogy a családhoz épp látogatóba érkezik Beth (Lily Sullivan), az asszony testvére, és megpróbálja menteni a menthetőt. Másképp egy nagyon egyoldalú küzdelemről beszélnénk, tekintve, hogy az egyik oldalon egy természetfeletti erő áll, a másikon meg kiskorúak.

Az erőszakosságát illetően ezzel a filmmel nem sok mostanában érkezett darab veheti fel a versenyt, csak hogy érzékeltessük az Evil Dead Rise brutalitását:

rögtön az elején puszta kézzel megskalpolnak benne valakit,

sajtreszelővel simogatják meg az egyik főszereplő lábát,

egy kisgyerek mindkét karját letépi az épp tomboló anyadémon,

egy repülő szemgolyó egy gyanútlan tinifiú szájában landol, aki félrenyeli azt, és megfullad tőle...

... folytassuk még? Inkább a Tisztelt Olvasó képzeletére hagyjuk a többit, bár az Evil Dead Rise keménykedéseit, ha valaki kitalálja, akkor elég beteg elméje van.

Mondjuk a franchise-ra mindig jellemző volt, hogy nem spóroltak a művérrel benne, és a láncfűrész is sűrűn felberrent, a rajongók kiszolgálásának céljából ezek az elemek vissza is térnek a 2023-as újragondolásban, ugyanakkor olyan új helyekre is elviszi a készítőgárda a Gonosz halottat, amire nem számítottunk.

A csonkolós és ijesztgetős jelenetek patikamérlegen kimért adagolása mellett a rendező, Lee Cronin egészen a végéig emelni tudja a téteket, és az új Gonosz halott olyan testhorrorba csap át a fináléra, amitől még hetekig rémálmaink lesznek.

Nagyon nehéz az Evil Dead Rise-t a modern horrorfilmek palettáján elhelyezni és pontszámot adni neki, mert egy merész, tabudöntögető darabról van szó, amelyet mi személy szerint többször is megállítottunk, vettünk egy nagy levegőt, és csak aztán folytattuk. Jelen esetben muszáj, hogy kötélből legyenek az idegei a nézőknek, a lehető legerősebből, mert ahogy fentebb írtuk, a gyerekek se ússzák meg ép bőrrel benne. Ami a szereplőgárdát illeti, a Vikingekben is látott Alyssa Sutherland valami fenomenális, amit főgonoszként lehoz a filmben, és ha rajta múlna, akár egyedül is elvinné a hátán a show-t. Még szerencse, hogy a szürkébben alakító gyerekszereplők mellett ott van neki ellenpólusnak Lily Sullivan Beth-je, akiből lehet, hogy nem lesz a következő Ash Williams, de itt azért jól áll a kezében a fegyver.

Az Evil Dead Rise annak ellenére, hogy a mozikban szépen ment, és az alig 20 milliós büdzséje ellenében világszerte 115 millió dollárt harácsolt össze a pénztáraknál, alig 18 nappal a bemutatója után máris felkerült VOD-ra, és így online kikölcsönözhető.

Bár a maga nemében egy remekbe szabott horrorfilmről van szó, senkit nem sarkallnánk arra, hogy mindenképp nézze meg. Embere válogatja, hogy kinek fér bele az efféle trancsírozós, nem családbarát szórakozás.

Nem kérdés, hogy az Evil Dead Rise az elmúlt évek legmorbidabb horrorfilmje, szóval óvatosan tessék közelíteni felé.

8/10