Ezt az új sorozatot tényleg csak az nézze meg, akinek kötélből vannak az idegei

A true crime sorozatok még sosem voltak annyira népszerűek, mint most: a Netflixen a meleg sorozatgyilkost, Jeffrey Dahmert bemutató széria akkorát tarolt nézettségben, hogy Ryan Murphy alkotását antológiává bővítették, és egy másik esettel folytatják, a 80-as években baltával gyilkoló amerikai háziasszony, Candy Montgomery történetét pár hónapos különbséggel a Hulu és az HBO Max is feldolgozta két különböző sorozatban, de a Tokyo Vice is olyan szépen ment, hogy az újságírós drámát visszatapsolták egy második évadra.

Meglepő, hogy a tengerentúlon tavaly ősszel bemutatott, nálunk a SkyShowtime-on látható A Friend of the Family a fenti címekhez képest fű alatt maradt, és senki nem beszélt róla, mert a 9 részes produkció minden idők egyik legsokkolóbb és talán leghihetetlenebb bűntényét meséli el. Annak a sztoriját, hogy a mindenki által csak B néven emlegetett Robert Berchtold (Jake Lacy) miképp rabolta el a vele mindig barátságos Broberg házaspár Jan nevű, 12 éves lányát. Ráadásul nem is egyszer, hanem kétszer.

Az A Friend of the Family rögtön egy nagy sokkal indít, hiszen a kezdőjelenetben elénk ülteti a valódi Jan Broberget, aki megköszöni nekünk, hogy időt szánunk a sztorira, és kér minket, hogy ne ítéljünk elsőre, a 70-es évek Amerikájában másképp működött a világ, mint most. A készítők ezen húzása, hogy szembesítenek minket a felnőtt Jannel, duplán aláhúzza a drámaiságát ennek a sorozatnak, még valószerűbbnek érezzük az egészet, és bizony, aki nem látta a Netflix ugyanezen az eseten alapuló 2017-es dokumentumfilmjét, az Abducted in Plain Sightot, az kösse be a biztonsági övet, mert ez egy lelkileg megterhelő utazás lesz.

A SkyShowtime sorozata már-már gyomorforgató alapossággal boncolgatja, hogy a Jake Lacy által alakított B, polgári nevén Robert Berchtold miképp hízelgi be magát Brobergéknél, Bob (Colin Hanks) és Mary Ann Brobergnél (Anna Paquin), akik szemet hunynak afölött, hogy a fickó látványosan rajong lányukért, Janért (Hendrix Yancey), mindez pedig tragédiához vezet. Bár úgy tudják, hogy B lovagolni viszi a gyereket egy átlagos hétköznap délutánon, a jóbarát több mint egy hónapra eltűnik Jannel,

Mexikóba szökteti, ott kiskorúsága ellenére feleségül veszi, és közben bead neki egy képtelen sztorit arról, hogy az egészre azért van szükség, hogy egy földön kívüli társadalmat megmentsenek azzal, hogy közös gyermeket nemzenek.

Sokat lehetne vitatkozni, hogy vajon a Broberg szülők mennyire hunyók az egészben, de az A Friend of the Family készítői megkönnyítik a dolgunkat, és erősen utalgatnak rá, hogy az anyuka, Mary Ann bizony tudat alatt sejthette, hogy valami szörnyűséget csinált Robert Berchtold a gyerekkel. Pont emiatt annyira megdöbbentő, hogy az Anna Paquin által játszott nő afférba kezd B-vel, és a románc az után történik, hogy az elrabolt Jant már visszahozták a hatóságok. Az összkép még sötétebbé válik, a férj, Bob is rákényszerül, hogy a bűntény után szóba álljon Berchtolddal, mintha mi sem történt volna, B ugyanis az ő gatyájába is bejut, nem csak a feleség szoknyája alá. Szóval Jan szüleinek van mit rejtegetniük...

A B-t alakító Jake Lacy ördögi ebben a szerepben, az ember zsebében kinyílik a bicska tőle, ahogy Anna Paquin is remekül érzékelteti Mary Ann nüansznyi, alig észrevehető rendüléseit, amelyek arra utalnak, hogy a nő sejti, valami nem stimmel a család barátjával. A Tom Hanks fia, Colin Hanks által hozott Bob Broberg épp az a teszetosza, szerencsétlen, mindenféle maszkulinitást nélkülöző egyén, akit a Netflix-dokuban is megismertünk. Színészi alakítások terén úgy összességében brutális, amit a papíron is erős szereplőgárda lehoz, és annak ellenére, hogy az A Friend of the Familyre néha rossz ránézni, ez a sárga szűrős fényképezés szinte kiüti a szemünket, és bőven akadnak benne üresjáratok, amelyek időhúzásnak érződnek, mégis kell a bőséges játékidő, hogy elénk táruljon ez a komplex tanmese.

Ebből a sorozatból igenis lehet tanulni, főleg a többség által még mindig alig ismert grooming fogalmával és jelenségével kapcsolatban, ami most, 2023-ban is fenyegeti a fiatalokat. Mégpedig az olyan ragadozók miatt, mint Robert Berchtold volt.

Az A Friend of the Family felkavaró néznivaló, kötélidegek nélkül senkinek nem ajánljuk, és 18 alatt se üljön neki inkább senki. Mindenki másnak hasznos néznivaló lehet arról, hogy a pedofilok nagyon veszélyesek tudnak lenni, igenis válogassuk meg jól a barátainkat, mindig járjunk nyitott szemmel, és ha valaki gyanúsnak tűnik, inkább küldjük el melegebb éghajlatra. Brobergék ezt nem tették meg, bár a sorozat és a dokumentumfilm szerint is többször alkalmuk lett volna rá, hogy a hibáikat korrigálják, és felvállalják, hogy bepalizták és manipulálták őket. Minderre képtelenek voltak, ami ahhoz vezetett, hogy mire Jan betöltötte a 14. életévét, Robert Berchtold 200-nál is több alkalommal erőszakolta meg a kislányt.

7/10

Az A Friend of the Family a SkyShowtime-on elérhető, magyar felirattal.