Végre sikerült a Netflixnek egy remek sci-fi-sorozattal előrukkolnia

Ami a tudományos-fantasztikus sorozatokat illeti, mostanában leginkább az Apple TV+ jár élen a műfajban, akik szinte ontják magukból a kötelező néznivalókat, idesoroljuk a For All Mankind mellett a Seet, a Különválást, a Helló, holnap!-ot, a Silót és A nagy sorshúzást is – ezek közül bárki simán új kedvencet találhat magának, annyira különböző sci-fikről van szó. Van köztük posztapokaliptikus dráma, alternatív jövőbe kalauzoló komédia és high-tech környezetben játszódó munkahelyi thriller is. A Netflix elég látványosan le van mostanság maradva a sci-fikkel, és bár vannak megbízhatóan szórakoztató címeik, mint a Black Mirror, a Love, Death & Robots és a Stranger Things, e téren mégis lenne hova erősödniük, főleg, miután a zászlóshajónak szánt Altered Carbont olyan csúnyán kinyírták két évad után egy rossz castinggal (igen, Anthony Mackie-re gondolunk).

A csorbát a Netflixnél a május 12-én debütált A kézbesítő (Black Knight) javíthatja, merthogy a világában simán benne van annak a lehetősége, hogy egy új tévés franchise kiindulópontja legyen.

A történet 40 évvel azután veszi fel a fonalat, hogy egy üstökös csapódott be a Földbe, a katasztrófa pedig irtózatos következményekkel járt, hiszen elsivatagosította a bolygót, ahol alig maradt levegő, és ebben a posztapokaliptikus állapotban csak azokra a bátor futárokra számíthatunk, akik futurisztikus kamionokkal járják a pusztát, harcolnak a martalócokkal és viszik az utánpótlást az embereknek.

Ez a felállás sokaknak ismerősen csenghet, a Netflix új sci-fije egy érdekes keveréke a Mad Maxnek és a Death Stranding című videójátéknak, ugyanakkor a készítők nyakon öntötték a végeredményt némi, a Squid Game-ben is látott könnyed humorral és szatirikus hangvétellel, így az ismerős építőkockák ellenére is valami üdítően friss lett a végeredmény. Emellett mindenképp ki kell emelnünk a karizmatikus főhőst, 5-8-at (Kim Woo-bin), a címszereplő futárt, aki üt, lő, vezet, menekül, nyomoz, lázad, és tényleg a már emlegetett Max Rockatansky sokszínűbb és beszédesebb, ezáltal izgalmasabb verziója tud lenni.

A kézbesítő mellett szól az a tény is, hogy a készítők – a dél-koreai alkotók többségétől eltérően – egy szigorú kezű vágót alkalmaztak. Ennek köszönhető, hogy a játékidő maximum 50 perc környékén jár, és 6 rész alatt el is intézik az első évadot. Kár, hogy még így is marad némi sallang a sorozaton, akadnak benne unalmasabb párbeszédek és mellékvágányok, amiket simán ki lehetett volna hagyni a Netflix újdonságából.

Bár a kasztrendszer igazságtalanságairól és az elnyomó gazdagokról szóló jelenetek elcsépeltek, de amikor a központi téma körül forog A kézbesítő, akkor minden bugyuta humora ellenére irtó szórakoztató tud lenni. Ennek a szériának egyértelműen az áll a legjobban, amikor a futárkodásról szól, és arról, hogy milyen szintű elszántság kell hozzá, hogy valakit felvegyenek erre a melóra.

Nem kérdés, hogy el bírtuk volna viselni, hogy többet lássuk 5-8 tevékenykedését, annak kifejtését, hogy miért számít legendás kézbesítőnek a nyomorból felkapaszkodott főhős. De a hiányérzetünkön legalább az tompít, hogy a másik központi karakter, a futárnak vágyó Yoon Sa-wol (Kang Yoo-seok) kedvelhető személyiségnek bizonyul, és a srác sorsáért erősen lehet drukkolni, hiszen a történetszálát remekül fejtik ki az írók, még úgy is, hogy a karakter sokáig csak humorforrásként szolgál. Hozzá kell tennünk, hogy

az alapsztorin kívül is bőven akadnak meglepetések A kézbesítőben, rögtön az elején belengetnek emberkísérleteket, és egy fejlövés után az egyik szereplő úgy kel fel, mintha mi sem történt volna… szóval akad ebben a szériában felfedezni való.

Annak ellenére, hogy a sorozat posztapokaliptikus társadalmát az író-rendező Cho Ui-seoknak nem sikerült történetileg épkézláb módon tálalnia, a látvány szempontjából legalább A kézbesítő világa magába szippantja az embert. Ez utóbbi a VFX Studio Westworld érdeme, akik a Squid Game-et is jegyezték, és ezúttal is odatették magukat. Nem túlzás, amikor azt mondjuk, hogy A kézbesítő vizualitása mozis igényességű, és a be-bevágott képregényes panelek megint csak emelnek a szórakozási faktoron.

Pár kreatív mellényúlástól eltekintve A kézbesítő egy nagyon korrekt sci-fi-sorozat lett, végre egy olyan tudományos-fantasztikus próbálkozás a Netflixen, amit büszkén rakhat ki az ablakba a piacvezető streamingszolgáltató.

Bár a harmadik és a negyedik rész kísértetiesen emlékeztet az ott látott játékokra, valószínűleg nem ebből lesz a következő Squid Game. Ugyanakkor világos, mint a nap, hogy a dél-koreaiak egyre jobban odafigyelnek, hogy a nyugati nézőknek is élvezhető termékeket adjanak ki a kezeik közül. A kézbesítő egy könnyen fogyasztható matiné lett, ami bár elmarad attól a szinttől, hogy úgy elgondolkoztasson, mint a The Last of Us, és a lelkünket se szedi darabokra, de popcorn és kóla mellé tökéletes választás.

7/10

A kézbesítő (Black Knight) szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.