A történet szerint 1944-ben járunk, miután Finnország megállapodott a Szovjetunióval arról, hogy amennyiben kiűzik egykori szövetségeseiket, a náci Németországot Lappföldről, a finneknek nem kell több erőszakra számítaniuk a szovjetek részéről. A Sisu középpontjában egy visszavonult kommandós, Aatami Korpi (Jorma Tommila) áll, aki a téli háborúban megjárta a poklok poklát katonaként, most azonban már csak magányra vágyik: arra, hogy lova és kutyája társaságában járja a pusztaságot, arany után kutatva.

Korpi rá is talál a kincsre, ám mielőtt kettőt léphetne a bank felé, hogy beváltsa az aranyrögöket, egy éppen visszavonuló náci osztagba botlik. A német katonák kigúnyolják, röhögnek rajta, nem látnak semmi veszélyeset ebben a ráncos, ősz halántékú fickóban, akinek még az aranyát is megpróbálják elszedni, őt magát pedig agyonlőni. Ez az a pillanat, amikor az erőszak elszabadul, és a nagyjából 30 fős német osztag megismeri a Sisu főszereplőjének kegyetlenebb oldalát.

Amikor azt mondjuk, hogy ez egy brutális film, akkor azt tessék szó szerint venni. Az olyan korábbi, második világháborús alkotások, mint mondjuk az Ellenség a kapuknál, a Ryan közlegény megmentése vagy a sorozatok közül Az elit alakulat, sem fogták vissza magukat, amikor az 1939-től 1945-ig tartó, globális fegyveres konfliktus sötét pillanatait kellett ábrázolni. A Sisuban azonban még ezekhez képest is irtózatos mennyiségben fröcsög a vér,

nácikat ekkora elánnal filmben még nem henteltek.

A Sisu a bizonyíték rá, hogy a néma, végletesen jó és állhatatos hősöket még mindig nem tudjuk megunni. Az elején emlegetett John Wickkel való párhuzam a legegyértelműbb, de Aatami Korpi karakteréről a Die Hard John McClane-je vagy akár Rambo is az eszünkbe juthat. A főszereplő tragikus helyzetét, kilátástalanságát és magányát a gyönyörű fényképezés, a melankolikus, a tájon elmerengő, festői igényességű jelenetek ügyesen aláhúzzák, hogy aztán elteljen két perc, és azon kapjuk magunkat, hogy a finn exkatona már aknákat hajigál a nácikhoz, hosszú késeket applikál az elnyomók kobakjába, vagy a víz alatt kommandózva olt ki életeket.

Igen, ebben a filmben a németek az ördögök, a mindenáron legyőzendő főgonoszok, akikről egyszer se jut eszünkbe, hogy sajnálni kéne őket. Bár a Korpit alakító Jorma Tommila is nagyon karakteres, és uralja a jeleneteket, amikben szerepel, a rosszak közt is vannak emlékezetes megmozdulások. Nemcsak a Bruno Helldorf SS-osztagvezetőként látható Aksel Hennie nagyszerű, hanem az ő mesterlövésze, a Wolfot alakító Jack Doolan is megéri a pénzét. Mindketten olyan elánnal hozzák az arrogáns férgeket, hogy az ember keze ökölbe szorul tőle.

Nézőként mostanra megszoktuk, hogy a második világháborús filmek többsége 120 perc fölötti játékidőnél kezdődik. A Sisu a maga másfél órájával egy feszes, a lassabb jelenetei ellenére is pörgős, adrenalindús alkotás. Nagy kár, hogy a végére azért így is becsúszik egy megingás, amikor elszáll a ló a készítőkkel, és egy olyan akciószekvenciát mutatnak, ami a realisztikusságnak még a csíráját se tartalmazza.

A Sisunak az áll a legjobban, amikor visszafogott körítésben, még éppen hihetően gyilkolássza Korpi a nácikat. Ennek a filmnek a mondanivalója is ekörül forog, a finnek állhatatosságát mutatja be, arra tanít, hogy még a legnehezebb körülményekkel is dacoljunk bátran, és soha ne adjuk fel. Bármilyen pátoszosan is hangzik, de működik. Az utolsó pár percben sajnos az író-rendező, Jalmari Helander ezt köpi kissé szemen azzal, hogy szuperhőst csinál a finn aranyásóból, ahelyett hogy végigvinné ezt a westernekre is hajazó, már-már műfaji kavalkádnak nevezhető, mégis sallangmentes bosszútörténetet.

Ha ettől és a kurta-furcsa befejezőjelenettől eltekintünk, akkor a Sisura simán rányomhatjuk a bélyeget, hogy egy majdnem mesterműről van szó. Nemcsak sima akciófilmként, hanem második világháborús filmként kezelve is.

Azok meg, akik nem riadnak vissza attól, ha meghallják az erőszakpornó kifejezést egy filmmel kapcsolatban, repüljenek rá bátran, nem fogják megbánni.

9/10

A Sisu az Amazon Prime prémiumfilmjei közt vált elérhetővé, hamarosan Blu-rayen is megjelenik, a magyar mozikban pedig június 29-től lesz nézhető.