Érdemes sietni, pár nap múlva letörlik Ryan Reynolds legviccesebb filmjét

Napokon belül hatalmas tisztogatásba kezd a Disney, és ötvennél is több filmet és sorozatot törölnek le a Disney+ felületéről, költséghatékonyságra hivatkozva.

Mindez bevett szokás már a nagy streamingcégeknél, hasonló húzással a Netflix és az HBO Max is élni szokott időről-időre, amikor például úgy látják, egyes alkotások nézettsége a béka feneke alatt van, és terhet jelent a licencdíj fizetése. Az mondjuk mindig meglepi az embert, hogy a szórakoztatóipari nagyhatalmak simán hozzányúlnak frissebb tartalmakhoz is, a Willow című, saját gyártású Disney-fantasysorozat első évada idén januárban köszönt le, és máris törlik az online videótárról. Május 26-án nem csak ez a széria tűnik el a Disney+-ról, hanem többek közt A Titokzatos Benedict Társaság, a Kerge Kacsák-sorozat, a Pistol, az Y: Az utolsó férfi, A hercegnő, és az Artemis Fowl is.

Nem sokkal később, június 11-én pedig cikkünk tárgya, az elmúlt évek legpotensebb Ryan Reynolds-akcióvígjátéka, a Free Guy is az enyészeté lesz. A hír azért is sokkoló, mert egy 2021-es, a 100 millió dolláros költségvetésének a pénztáraknál több mint a tripláját visszahozó blockbusterről van szó, és

a mai napig benne van a pakliban, hogy a folytatása is elkészül.

Érdemes tehát sietni, és megnézni a filmet, a Free Guynak ugyanis sikerült azt a bravúrt elérnie, amit a Steven Spielberg által rendezett Ready Player One-nak nem: a popkultúrára reflektáló, a videójátékok világát kiparodizáló, sci-fibe is hajló, sokrétű produkció lett. Abból a fajtából, aminek az élvezetéhez egyáltalán nem kell kockának lenni.

A történet középpontjában a Ryan Reynolds által játszott Guy nevű fickó áll, aki maga a két lábon járó monotonitás: mindennap ugyanazokat a ruhákat hordja, ugyanabban az időpontban eteti meg az aranyhalát, ugyanazt a fajta kávét rendeli munkába menet, és ebből az éberkómából látszólag semmi nem képes az átlagosnál átlagosabb hősünket felébreszteni. Egészen addig, míg Guy véletlen bele nem fut Molotov Girlbe (Jodie Comer), egy napszemüveges, nagymenő csajba, aki egy kicsit talán túl szűk bőrgatyában jár, de ez is kell hozzá, hogy Guy fülig szerelmes legyen belé.

Nem nagy spoiler, mert az előzetesek mindegyike lelövi, hogy Guy nagyjából a szerelembe esésével egy időben jön rá, hogy ő igazából nincs is életben, csak egy NPC egy népszerű videójátékban, és azért programozták, hogy a valódi játékosok jobban beleéljék magukat ebbe a virtuális világba. Való igaz, hogy a Free Guy egy kicsit a Jim Carrey-féle Truman Show koncepcióját másolja, és egy csipetnyi Mátrixszal is megszórták, ugyanakkor az alkotók annyira ügyesen viszik végig az öntudatra ébredt NPC kalandját, közben kifigurázva a modern videójátékok összes baromságát, hogy egy picit se tudunk miatta haragudni.

Nyilván, ha valaki utálja Ryan Reynoldsot, nem ez a film fogja meggyőzni róla, hogy igenis napjaink egyik legjobb filmes nevettetőjéről van szó. Merthogy a színész megint csak ugyanazt hozza, mint amit megszoktunk tőle, vagyis saját magát... Mi a színészt nagyon csíptük mindkét eddigi Deadpoolban, és a netflixes Az Adam-projektben is, ergo nem panaszkodunk. Főleg, hogy női főszereplőnek megnyerték a Free Guyba a Killing Eve tehetségét, Jodie Comert, aki bár ebben a vígjátékban nem annyira femme fatale, mint ott, de visszafogott verziójában is dögös és vagány tud lenni.

A Free Guyt rendezőként jegyző Shawn Levy (Stranger Things, Az Adam-projekt) apait-anyait kihoz a koncepcióból, és már megint csak a Ready Player One-t kell hoznunk negatív példaként vele szemben. Spielberg egyszerűen nem tudott mit kezdeni a futurisztikus, videójátékosan elszállt látványvilággal, ebben a filmben azonban minden húzás működik. Gamerként elhisszük, hogy Free City tényleg egy videójáték, csak éppen úgy nézzük a benne játszódó eseményeket, hogy közben nincs kontroller a kezünkben, vagyis nem nálunk az irányítás.

A Free Guyban a popkulturális referenciák is betalálnak – amelyek között bizony jó pár váratlan „cameo” akad.

Aki nem látta még a filmet, nem lőjük el neki, meghagyjuk mindenkinek a felfedezés élményét. Elég szájbarágósak ezek az utalások, csukott szemmel kell nézni hozzá a filmet, hogy ne vegye valaki észre őket.

Az ehhez hasonló laza hangulatú blockbusterek nagy rákfenéje, hogy másfél óránál elnyújtottnak kezdenek érződni, kipukkan a lufi, mi meg csak feszengünk az egyre erőltetettebb poénokon. A Free Guynál ez nincs így, kitart a löket. Egyedül amiatt sajnálkozhatunk, hogy a külvilágot, a valóságban játszódó jeleneteket ennyire kínosra csinálták. Tényleg, a játékfejlesztők olyanok, mintha idióták lennének, és a helyzeten nem javít az sem, hogy a Stranger Thingsben látott Joe Keery és Taika Waititi is látványosan erőlködnek a szerepeikben, képtelenek felvenni a fonalat, és az érzelmes csattanó is emiatt felemásra sikerül.

Mindazonáltal, egy percet sem bántunk meg, amit a Free Guy nézésével töltöttünk, akik könnyed szórakozásra vágynak, és kíváncsiak Ryan Reynolds szerintünk legviccesebb filmjére, azok pattanjanak be elé, mielőtt a Disney+ végleg leszedi.

8/10

A Free Guy (még pár napig) szinkronnal és magyar felirattal nézhető a Disney+-on.