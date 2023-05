Úgy daráljuk ezt a sorozatot a Netflixen, mintha kötelező lenne

Még hogy a skandinávok csak a lélekfacsaró krimikhez értenek! Ezt a rossz berögződést tessék most elfelejteni, és az előítéleteket a sarokba tenni, mert olyan dán dramedyt találtunk, ami után garantáltan megnyalja mindenki mind a tíz ujját. Nem kifejezés, hogy a Rita című sorozatot idehaza nem fedezte fel magának a közönség, annyira a radar alatt maradt az első két évadával a dán TV2-n látható, majd Netflix saját gyártássá avanzsáló produkció, hogy pár nappal ezelőttig mi se tudtunk a létezéséről. Pedig rendszeresen monitorozzuk a streamingkínálatot, de még így is vannak olyan gyöngyszemek, amelyek egész egyszerűen elvesznek a nagy zajban és a folyamatos tartalomdömpingben.

Fotó: IMDb

A 2012-ben indult Rita jó nagyot durrant Dániában, az első nyolc részt 800 ezernél is többen követték hetente átlagosan, ami a BBC szerint rögtön sikersorozattá tette a szériát. A 2020-ig öt évadot megélt alkotás, melynek középpontjában egy balhés tanárnő áll, nemzetközileg is felhívta magára a figyelmet, a televíziós piacon jó pár országnak eladták a jogait, készült belőle egy rövid életű, egy évados holland remake, egy három évados francia, és még az amerikaiak is megpróbálkoztak vele az adaptálásával. Még 2013-ban a Breaking Badből ismert Anna Gunn főszereplésével ügyködtek egy adaptáción, de berendelésre nem került sor. 2019-ben pedig a Showtime eresztette bele a karmait Rita történetébe, főszereplőnek Lena Headey-t igazolták le, de ez sem kapott végül zöld lámpát.

A Rita nagyon úgy tűnik, hogy egyszeri és megismételhetetlen.

A sorozat hősnőjét egy iskola lányvécéjében látjuk először, ahogy suttyomban dohányzik, és a diákok által a falra firkált üzeneteken szórakozik. Már ennyiből is sejthető, hogy nem egy átlagos tanárnőről van szó, de ahogy haladunk előre, és Rita személyisége még jobban kibontakozik, egyértelművé válik, hogy a tantestület leglázadóbb tagjáról van szó, aki szünetekben az iskolaigazgatóval szexel, szemrebbenés nélkül megszívatja új, naiv kolléganőjét, Hjørdist (Lise Baastrup), és ha arról van szó, a szülőkkel is nyílt háborúba kezd, és simán a szemükbe mondja, hogy a lányuk egy kiállhatatlan kis fruska.

Mille Dinesennek ez a szerep annyira jól áll, hogy jóformán Rita eljátszására született. Egy rendkívül karakán, tökös tanárnőről van szó, ha lehet ilyet mondani, aki olyan, mintha a Californication Hank Moodyját és Nagy Ervin Vasvári Szilárdját keresztezték volna benne. Ez utóbbi, az RTL Klubon futott sorozatra amúgy rettenetesen emlékeztet a humoros, limonádés, de azért néha drámába hajló sztorivezetésével a Rita. Mondjuk az nagy különbség, hogy a Netflix szériájában a tálalás sokkal-sokkal szabadszájúbb, tényleg egy felnőtteknek szánt tartalomról van szó.

Amellett, hogy a központi karakter dolgos hétköznapjait, a kollégákkal, a szülőkkel és a diákokkal való néha meghitt, de többnyire feszült pillanatait megfigyeljük, nagy hangsúlyt kap Rita családja is. A nő egyedülálló anyuka, akinek bár két idősebb gyereke, Ricco (Morten Vang Simonsen) és Molly (Sara Hjort Ditlevsen) többé-kevésbé már a saját lábukra álltak, rögtön hazafutnak, amikor valami bajuk van. Előbbi a vállalkozásával és a lánykéréssel szenved, utóbbi azzal, hogy a pasija épp kidobta. Ha mindez nem lenne elég, ott van még Rita fiatalabbik fia is, Jeppe (Nikolaj Groth), aki szexuális beállítottsága miatt küszködik saját magával. Szóval kibogozásra váró problémák akadnak bőven. Örömteli azonban, hogy a sorozat készítői nem szuperhősnek állítják be Ritát, bátran beleállnak, hogy attól, hogy Rita egy ritka laza és talpraesett nő, szülőnek csapnivaló, aki annyira saját magával van elfoglalva, hogy éveken keresztül képtelen észrevenni, hogy az egyik gyereke diszlexiás...

Fotó: TV2 / IMDb

Amennyire a főszereplő bravúrozik, úgy a többiek is nagyon őszinte, zsigeri alakításokat nyújtanak, bemutatva a karaktereik sérülékeny oldalát is – ennek köszönhető, hogy a Rita pár rész alatt a szívünkhöz nő, és elkezd foglalkoztatni minket, hogy ugyan mi lesz ezeknek az embereknek a sorsa. Izgulunk értük, és úgy daráljuk végig az első évadot egy ültő helyünkben, hogy szinte észre se vesszük.

Bár a Netflix sorozatában tényleg a humoron van a hangsúly, azon, hogy mosolyogva keljünk fel a tévé elől, néha egy-egy súlyosabb mondat így is betalál. A Ritában nem csak a poénkodás feltűnően őszinte, a pilot együtt vacsorázós jelenetén, amikor Jeppét a melegsége miatt szekálják a többiek, még hetek múlva is röhögni fogunk, hanem a dráma is legalább annyira életszagú.

Amikor megtudjuk Rita mottóját, hogy azért lett tanár, hogy a gyerekeket a saját szüleiktől megvédje, az azért rendesen üt.

A Netflix dán szériáját nem lenne túl nagy blődség a Shameless – Szégyentelenekhez hasonlítani, mert bár nem ölt annyira „barátok köztös”, szappanoperás jelleget a történet, mégiscsak egy hasonlóan tálalt történetről van szó: Rita és gyerekei nem annyira ágról szakadtak, mint Gallagherék, de ugyanúgy valódi embereknek érződnek, valódi problémákkal.

A legdurvább mégis az a Ritában, hogy egy, főleg a 2010-es években futott alkotásról van szó, de a benne tárgyalt témák, problémák nem avultak el. Ez a dán Netflix-sorozat egyértelműen megelőzte a korát, és förtelmesen jó szórakozás nézni 2023-ban is.

8,5/10

A Rita mind az öt évadával a Netflixen nézhető, csak angol felirattal. Ahhoz, hogy a sorozat elérhetővé váljon, a Netflix felületének nyelvét angolra kell állítani!