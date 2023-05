Arnold Schwarzenegger a Netflixen hozta el nekünk az év legviccesebb akciósorozatát

A FUBAR annyit tesz, Fucked Up Beyond All Repair, vagyis jóvátehetetlenül elcseszve, és ez a második világháborúból eredő, katonák által használt mozaikszó remekül össze is foglalja Arnold Schwarzenegger új akciókomédiáját, amely épp ezt a címet kapta és május 25-én debütált a Netflixen. Durva belegondolni, hogy Arnold Schwarzeneggernek ez élete első tévésorozata, amiben főszerepel, 75 évesen azonban az egykori testépítő, Kanada volt kormányzója, a Terminátor eljutott odáig, hogy más világhírű és veteránnak számító pályatársaihoz, Harrison Fordhoz és Sylvester Stallonéhoz hasonlóan ne vesse meg a kisképernyőt. Sőt, a sorozat első két részéről üvölt, hogy Arnold Schwarzenegger nagyon is komolyan vette a feladatot.

Sokan elfelejtik, hogy amennyire jól álltak és állnak Schwarzenegger kezében a nagykaliberű puskák, a színész hosszú filmes pályája során vígjátékokban is ugyanannyira sziporkázott, elég az Ovizsarura gondolni. Az 1990-es filmet a mai napig elő-előveszik a mémgyárak alapanyagnak, mert annyira vicces volt, de a Junior is megérte anno a pénzét, amelyben az izomkolosszus Danny DeVitóval humorizált együtt. Az utolsó akcióhősön is bőven lehetett kacagni, a True Liesról nem is beszélve, amit valamilyen szinten a FUBAR is alapul vesz.

Bár a FUBAR papíron akciókomédia, inkább utóbbi aspektusa, azaz a viccelődés, egymás ugratása dominál a sorozatban, míg a lövöldözős, verekedős, üldözős részek olyan „legyünk már túl rajta” jelleget öltenek.

Ezért haragudni nem nagyon tudunk, mert a történet kiindulópontja is annyira tökkel ütött, hogy amennyiben ezt a szériát komoly arccal próbálták volna nekünk előadni, akkor minden bizonnyal egy, az Amazon Prime-féle Citadelhez hasonló, unalmas akciógagyiság lett volna a végeredmény. Így viszont az lett a FUBAR, aminek ígérték, egy nemzetközi kémsorozat, jó adagnyi humorral felöntve, na és persze egy diszfunkcionális apa-lánya kapcsolattal a középpontban.

Arnold Schwarzenegger egy olyan, 60-as éveiben járó CIA-ügynököt, Luke Brunnert alakítja, aki éppen visszavonulna, és túl van utolsó küldetésén Belgiumban, adná le a pisztolyát és aktatáskáját, amikor még egy utolsó misszióra visszatapsolja a főnökség. Egy Panda fedőnevű ügynököt kéne kimenekíteni, akinek az álcája összeomlóban van, és a helyi kiskirály tuti a fejét veszi, ha elcsípi a kémet. Luke nem örül a dolognak, végre rendbe akarja hozni házasságát tőle elhidegült nejével, és a háta mögött hagyná az ügynökéletet. Mégis rábólint, és elindul Guyanába, még egyszer akcióhősködni.

És hogy kit talál ott hősünk? Legjobban imádott lányát, Emmát (Monica Barbaro), aki kőkemény zsoldosnak álcázva magát, épp ketrecharcol egy rosszfiúval. Miután Luke félrenyeli a szájában lévő szivart, jól megdorgálja felnőtt gyerekét, akit még életében káromkodni se hallott, így álmában nem gondolta volna, hogy hozzá hasonlóan a CIA beszervezte.

Szokták mondani, hogy két dudás egy csárdában nem fér meg, és ez láthatóan titkosügynökök esetében kétszeresen igaz.

A Netflix új akciókomédiáját ezúttal mindenképp magyar felirattal ajánljuk, Schwarzenegger az osztrák akcentusával még viccesebb, ahogy a lányával pöröl, és megy a két főszereplő között a verbális adok-kapok. Monica Barbaro karakterét se kell félteni, akit a CIA nyilván beoszt Luke Brunner mellé, az öreget pedig egyszerűen nem hagyják visszavonulni, és közös küldetésekre küldik el a párost. Átívelő szálnak és folyamatos fenyegetésnek meghagyja a készítő, Nick Santora a Pablo Escobar-imitátor Borót (Gabriel Luna), így összekötve a részeket.

Az akció a FUBAR-ban elég közepes és felejthető, annak ellenére, hogy akadnak meglepően véres kivégzések, fejlövések, és még a vér is fröcsög, inkább a 2000-es évek elején látható amerikai országos krimisorozatok szintjén kapirgál Schwarzenegger sorozata. A mondvacsinált akciókkal szemben azonban a viccelődés megbízhatóan működik, és szerencsére ezen a fronton is bevállalják az írók a merészebb húzásokat, mint amikor Luke karaktere véletlenül rácsodálkozik lánya rúzsnak álcázott vibrátorára, vagy úgy nyír ki egy zsoldost, hogy elüti, majd visszatolat és újra elüti... A mellékszereplők is megmosolyogtatják az embert, a csapatnak segítő Ruth (Fortune Feimster) a fiús humorával nagyot megy, egyedül az Emma fiúját játszó Jay Baruchelt volt kár előkaparni az Apatow-érából.

Fennállt a veszélye annak, hogy a FUBAR-ból egy rémesen felejthető, közepes akciósorozat kerekedik ki. A készítőgárda azonban bátran felvállalta ezt a humorosabb vonalat, jól döntöttek, mert így sikerült lélekkel feltölteniük a végeredményt. Nem hátrány az se, hogy Schwarzenegger brillírozik, pofátlanul jól érzi magát a szerepében, és láthatóan bírja is. Érdekes, hogy a 70-80 év körüli akciósztárok a sorozataikban mind 50-60 éves palikat alakítanak mostanában, de mégse lóg ki a lóláb, mert konkrétan Schwarzenegger és Stallone is letagadhatnának egy-egy tízest a korukból. Utóbbit a Tulsa King miatt emlegetjük, ami szintén elég komolyan ajánlott néznivaló.

Schwarzi ezt megcsinálta, azt kell, hogy mondjuk, és bár anno a Trópusi viharban figyelmeztettek, hogy soha ne toljuk fullba' a kretént, a FUBAR-nak mégis jól áll a hülyeség, az őrültködés, a többnyire paródiába hajló túlzások használata. Működik, hogy egy modernre vett, és mégis retro akciósorozatról van szó, amely bántóan vicces.

8/10

A FUBAR szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.