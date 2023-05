Eldobtuk az agyunkat ettől az új misztikus sorozattól

Az Egy kínai Amerikája (American Born Chinese) a Disney+ egyik nagy dobása idén, ennek megfelelően nagy elvárásokkal ültünk le az új misztikus sorozat elé. A május 24-én debütált produkció a középpontjába egy Jin Wang (Ben Wang) nevű tinédzsert állít, két kínai bevándorló fiát, aki hiába szakad bele a próbálkozásba, egyszerűen képtelen beilleszkedni a suliban. Egy olyan srácról van szó, aki titokban gyűjti a képregényeket, és teli van akciófigurákkal a polca, a gimnáziumban mégis magát megjátszva a menő focista kölykök közé vágyik, és az egyik legszebb lányra pályázik. Jin esélyeit csúnyán lerontja, amikor a nyakába sóznak egy cserediákot, Wei-Chent (Jimmy Liu) azzal a felkiáltással, hogy a két kínai származású fiú biztos jól megérti majd egymást.

Igen ám, de amit a visszahúzódó és szelíd Jin nem tud, hogy újdonsült legjobb barátja, Wei-Chen nem más, mint a legendás Wukong (Daniel Wu) vagy más néven a majomkirály fia, aki apja varázsbotját eltulajdonítva megszökött a Mennyei Királyságból, hogy a Földön keresse meg a titokzatos Negyedik Tekercset. Wei-Chen meg van győződve arról, hogy fennkölt missziójában egyedül a lúzer gimnazista segíthet neki, így nagy lendülettel bele is rángatja ebbe a készülő mitikus háborúba Jint.

Emlékszik még valaki az Egyszer volt, hol nem voltra? Ott is nagyon hasonló volt az alapszituáció, hiszen olyan mesebeli figurák, mint Hófehérke, a Szőke herceg, Pinokkió, Hook kapitány vagy épp Csipkerózsika, találták magukat a mi modern világunkban. De akár az Amerikai istenek is simán eszünkbe juthat a Disney+ új fantasyjéről, nem lenne légből kapott az összehasonlítás egyáltalán. Az Egy kínai Amerikájában viszont a réges-régi keleti mondák alakjai öltenek testet, a mi szemünkkel is feldolgozhatóbb formátumba ültetve a Nyugati utazás című klasszikus, 16. századi kínai regény világát.

A Disney+ nyolcrészes szériája a valóság és a mítoszok között egyensúlyoz, és egészen jól teszi azt, hiszen amennyi gimis dráma jut a játékidőre, nagyjából ugyanannyit kapunk a kínai istenekből is. Talán senkit nem ér váratlanul, hogy központi szerep jut az Egy kínai Amerikájában a harcművészeteknek, amelyek harsányak, de egy átlag Marvel-film szintjét simán hozzák, sőt!

Már az első pár epizód megnézése alatt sokszor eszünkbe jutott a Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája is. Nem véletlenül, mert a pilotot épp a Shang-Chit készítő Destin Daniel Cretton rendezte, és az Egy kínai Amerikája stáblistáján rajta kívül is akadnak még nagy nevek bőven: szintén direktorként Lucy Liu az évad egyik legjobb részét hozza el nekünk, míg a másik oldalon, a színészgárdában kapunk egy poénos kis Oscar-reuniont.

Az Egy kínai Amerikájában ugyanis visszatér a legutóbbi Oscar-gálán a legjobb filmnek járó aranyszobrot elhozó Minden, mindenhol, mindenkor című sci-fi két egyénileg is díjazott főszereplője: Michelle Yeoh, aki itt Guanjin, a kegyelem istennője bőrébe bújik, míg Ke Huy Quan bukott szitkomsztárként mosolyogtat meg bennünket.

A Disney+ sorozatában főleg Michelle Yeoh-nak jut központi szerep, aki a Földre pottyant majomkirály fia mellett áll afféle mentorként, és a színésznő, mondanunk se kell talán, nagyon csúnyán lopja a show-t.

Még úgy is, hogy egyébként a bénázó Jin szerepében Ben Wang nagyszerű, és közte, valamint a Wei-Chent alakító Jimmy Liu között a legvégéig remek az összjáték. Persze, némi erőltetett tinirománc beúszik a képbe, és ezt a „menő akarok lenni, de nagyon nem megy” vonalat is ezerszer láttuk már, mégis a jó megvalósításnak köszönhetően könnyedén lecsúsznak az Egy kínai Amerikája nagyjából 30 perces epizódjai.

Azt a fajta mágikus realizmust nagyon szeretjük, amit az Egy kínai Amerikája is képvisel, ahogy Jin rájön arra, hogy barátja egy kínai istenség fia, minden percét imádjuk. Aztán a készítők fel is tekerik az őrületet a sorozatban: ahogy egyre nagyobb szerepet kap a Mennyei Királyság, elégedetten dőlünk hátra a fotelban. Megjegyezzük, hogy a 8 rész helyett jöhetett volna 10 is akár, és azok 40-45 perces játékidővel. A remek alapötletre építő, Gene Luen Yang 2006-os képregényét, az American Born Chinese-t feldolgozó történetet egy hajszálnyit kidolgozatlannak éreztük ugyanis. Lehetett volna még mélyebbre menni, mert főleg a másik oldal, a mítoszok színes világa rettenetesen jól néz ki a képernyőn, elkapja az ember szemét, és tele van karakteres szereplőkkel.

Úgy szuperhősös sorozat az Egy kínai Amerikája, hogy senki nem ölt magára S betűs pizsamát benne, mégis azt érezzük a Disney+ újdonsága láttán, hogy jobban csinálják benne ezt az egész világmegmentést, mint az elmúlt pár évben a Marvel és a DC nagy blockbustereinek többsége.

Az Egy kínai Amerikája azért működik remekül, mert kézzel jól megfogható történet egy olyan szerethető balfékkel a középpontban, aki bármelyikünk lehetne.

Oscar-díjasok ide vagy oda, igazából Jin és Wei-Chen kapcsolata tölti fel élettel a sorozatot, ami egy coming-of-age sztori, illetve az az ötlet, hogy egy hétköznapi ember a hatalmasságok épp kitörő háborújának kellős közepén találja magát, teszi izgalmassá.

Igazi hiánypótlásnak érezzük ezt a sorozatot, amelyet nem csak azok élvezhetnek, akik rajonganak a keleti kultúrákért. Csak hab a tortán, hogy a verekedős jelenetek is ennyire ütnek, köszönhetően az eltúlzott, már-már mesébe illő koreográfiáknak, na és persze a csodálatosan megvarrt kosztümöknek. Az Egy kínai Amerikájában a túlvilág és a valóság találkozik, és egy olyan, könnyen fogyasztható popcornsorozatot ad ki végeredménynek, amelyet nehezünkre esik nem egy ültő helyünkben végigdarálni.

9/10

Az Egy kínai Amerikája szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Disney+-on.