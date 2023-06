Egyszerűen nem bírjuk abbahagyni ezt az új horrorsorozatot

Németország lecsap. Nem is akármivel, egy olyan új sorozattal, amelyet nevezhetnénk afféle Stranger Things-pótléknak is, de ezzel valamelyest beszólnánk neki, mert megállja önmagában a helyét. A griff (The Gryphon) című 6 részes dark fantasy, melyet az Amazon Prime május 25-én mutatott be, nem csak a Duffer-tesók misztikus történetéből kölcsönöz, hanem egy csomó más, popkulturális ikonnak számító alkotásból, de erre hamarosan kitérünk majd.

A Wolfgang Hohlbein által jegyzett, Der Greif című horror-fantasy regényt feldolgozó történet a 80-as években indul, amikor egy apuka kirángatja két kisfiát a házból, mondván menekülniük kell, és soha nem térhetnek vissza, mert a gonosz rájuk talált. Ez az az este, amikor Mark Zimmerman (Jeremias Myer) és bátyja Thomas (Theo Trebs) félárván maradnak, apjuk ugyanis tragikus halált hal. A griff tíz évvel később, egészen pontosan 1994-ben veszi fel a fonalat, amikor Mark már tinédzser, Krefeld gimnáziumának padjait koptatja, és 16. születésnapján több szempontból is váratlan fordulatot vesz az élete.

Egyrészt azért, mert Mark testvére, Thomas a kezébe nyom egy Krónika című könyvet, mondván ez a családi örökségük, egy misztikus írás, amely nagy felelősséget rótt nem csak apjukra, hanem a bátyra, és most A griff főhősére is. Mark azonban nem akar tudomást sem venni a famíliáján időről-időre eluralkodó, kollektív őrületen, hiszen a suliba új lány jött, aki hozzá hasonlóan rettenetesen különc, így a srác az illegális kazetták árulásán kívül az ő felszedésével kezd el foglalatoskodni.

A griff készítői ügyesen olvasztanak össze két, egymástól a lehető legjobban eltérő valóságot: a 90-es évek metál és rockzenétől hangos, gördeszkázós-rágózós német városkáját, valamint egy dark fantasy világot, amely A Sötét Kristály és A Gyűrűk Ura keresztezése. Tudni kell még a sorozat kiindulópontjáról, hogy Mark világutazó, aki a Krónika lapjait forgatva képes arra, hogy a gondolatai erejével a Fekete Torony és Krefeld városa között ingázzon, de ez persze neki nem elég, szíve választottját, Beckyt (Lea Drinda) és a lemezboltban dolgozó, folyton morcos Memót (Zoran Pingel) is belerángatja végül ebbe a kalandba.

Az Amazon Prime új fantasyja, ahogy a tizenéves kívülállókat bemutatja nekünk, a hősiességre cseppet sem vágyó, egészen félénk és lelkileg megviselt Markkal és sleppjével a középpontban, gyorsan képes belopni magát a néző szívébe. Már a pilot felénél azon kapjuk magunkat, hogy drukkolunk értük, pedig ekkor jön még csak a java, amikor Jeremias Myer karakterének ablakán igazán bekopog a másik világ, mindenféle szarvas, vérszomjas szörnyetegek képében.

Ahogy az elején írtuk, A griff sok helyről kölcsönöz, a Fekete Torony világa egyértelműen épít Stephen King több könyvére, például A setét torony-regénysorozatra, valamint a Talizmánra, amelyek hasonlóképp világok közötti utazásokról szólnak. Ugyanakkor vizuálisan, a Markra és testvérére vadászó bestiákat elnézve látványosan inspirálódtak az alkotók Guillermo del Toro filmjeiből, valamint az egyik legijesztőbb jelenetben mintha a Doctor Who síró angyalszobrait látnánk újra megelevenedni, hogy azok újfent ránk hozzák a frászt. Túlzás lenne ezekre a motívumokra azt mondani, hogy cameók, mert nem azok, inkább

egyfajta popkulturális mix ez a sorozat, de abból a fajtából, aminek nem tudjuk a dolgot negatívumként felróni, mert annyira finom a végeredmény, és jól csúszik.

Hozzá kell tennünk, hogy az első két epizódban a tinidráma van nagyobb hangsúlyban, de a német fiatalok tragikus hétköznapjait, depresszióját, és világutálatát remekül megfogja A griff. Amikor pedig már épp elegünk lenne a depiből és az alányomott slágerzenékből, akkor átdobnak minket a Fekete Torony világába, mehet a horrorisztikus, tősgyökeres dark fantasys kalandozás. Markra ugyanis nehéz feladat vár, elrabolt testvérét kell megmentenie a rabszolgatartók fogságából.

Felüdülés, hogy végre egy retróba hajló sorozat, amiben nem a mostanában túltolt 80-as éveket erőltetik megint. Persze, a szinti hangzás és popzenék A griffből sem maradnak ki, ugyanakkor annyira más a végeredmény és a hangulat, mint amit a Stranger Thingstől megszokhattunk, hogy minden ujjunkat megnyaltuk az évadkezdést látva. Egyedül amiatt aggódhatunk, hogy vajon hova kanyarítják a sztorit, és elég lesz-e mindössze 6 epizód arra, hogy viszonylag kerek lezárást kapjunk, mert egy szövevényes fantasyról van itt szó, amelynek a mitológiája mélynek, és bőségesnek tűnik. Jó lenne, ha jutna rá játékidő, hogy felfedezzük a Fekete Tornyot, és nem csak a felszínt kapargatnánk.

Az Amazonnak fogalmunk sincs, hogy mi jár a fejében, de ahelyett, hogy olyan középszerű és felejthető akciósorozatokkal borzolnák az idegeinket, mint a Citadel, megköszönnénk, ha tényleg olyan világokba fektetnének, amelyekben van lehetőség. Meg mernénk kockáztatni, hogy A griffben több szív, lelkesedés és több A Gyűrűk Ura van, mint magában A Hatalom Gyűrűiben, amely egy jól festő, mozis látványvilágú, de a karaktereket és a drámát tekintve egy tök üres Tolkien-adaptáció lett.

Iszonyúan csalódottak lennénk tehát, ha A griff nem kapna második évadot, eddig a tavasz legnagyobb meglepetéséről van szó sorozatok terén, amelyet nem csak a múltban játszódó tinidrámák, hanem a klasszikus, oldschool fantasyk rajongóinak is jó szívvel tudunk ajánlani.

9/10

A griff magyar felirattal nézhető az Amazon Prime-on.