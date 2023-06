A Mount Everest nem tűri a komikus feldolgozást

Vannak olyan természeti csodák, amelyek határtalan inspirációt tudnak adni az embernek. Ezek közé tartozik a föld legmagasabb csúcsa is, a Mount Everest. A serpák – a Himalája északkeleti részén élő népcsoport − Csomolungmának hívják a hegyet, amely az ő nyelvükön annyit tesz: világ anyja. Nem véletlen hát, hogy a fehér óriásra a helyiek és a környező népcsoportok csodálattal és tisztelettel tekintenek – ha nem félelemmel.

Ahogy a XIX. század közepén felfedezték ott a világ legmagasabb pontját, a XX. században sorra kezdték ostromolni a hegymászók az Everestet. Az egyik első, 1924-es próbálkozás tragikus végkimenetelű volt. A mai napig nem tudják, hogy a hegymászók valójában elérték-e a csúcsot, vagy sem. A sikerre 1953-ig kellett várni, mikor Edmund Hillary és Tendzing Norgay elsőként hódították meg a Csomolungmát.

Az évek során számos hegymászó megpróbálkozott a kihívással, de több alkalommal is katasztrófába torkollott az kísérlet, akárcsak a magyar hegymászó, Suhajda Szilárd estében. A filmek világa ezeket a csúcstámadásokat egy híján száz éve örökíti meg dokumentarista és játékfilmes formájában − az utóbbiakat is főként valós események alapján. Ezekből a fiktív alkotásokból gyűjtöttünk most össze néhány kiemelkedőt.

A fikciós vagy valós eseményeken alapuló, de mégis filmdráma kategóriába sorolható művek sokáig várattak magukra a Mount Everest témakörében. Bár televíziós műsorokban már a XX. század közepétől feltűnt a hegy epizodikus jelleggel − 1954-ben a Mallory's Tragedy on Mount Everest az első csúcstámadás tragédiáját dolgozta fel −, az első önálló alkotásnak szánt mozifilm a Khangri volt 1996-ban.

Az alkotás filmtörténeti szempontból is jelentős, ugyanis ez volt az első serpa nyelven készült film. Ezt egy nagyobb horderejű mű, a Halál a Himaláján követte 1997-ben. Az első alkotással szemben ez sokkal valóságosabb gyökerekből táplálkozott. Jon Krakauer emlékiratai adták az alapot, amely az 1996-os katasztrófát dolgozta fel,

amikor egy nyolc fős csoport veszítette életét a hegyen.

Bár a Mount Everest témája jóval gazdagabb a dokumentumfilmek körében, az ezredforduló után is akadt pár nagy horderejű alkotás, ami a csúcstámadásokat elevenítette fel a filmdráma műfajában. Egyik ilyen a sokak által ismert Everest című, 2015-ös film. A Halál a Himalájánhoz hasonlóan ez is az 1996-as katasztrófa eseményeit helyezi a központba. A színészek között olyan nevek szerepelnek, mint Jake Gyllenhaal, Emily Watson vagy Keira Knightley.

A Mount Everest nem tűri a komikumot

Bár az alkotás kritikai oldalon pozitív fogadtatásban részesült, Jon Krakauer − az ő emlékirataira alapozták az 1997-es filmet − azzal vádolta az alkotókat, hogy hamis elemekkel töltötték meg a történetet, és meggyalázzák a halott hegymászók emlékét. Ezzel szemben Baltasar Kormákur, a film rendezője azt állította, hogy Krakauer beszámolóját nem használták forrásanyagként a filmhez, és azt is állította, hogy Krakauer verziója valószínűleg nem fedi a valóságot, sőt elferdíti.

de nem csupán tragikus és drámai alkotások születtek a Mount Everest meghódításáról.

Akad két külön kiemelendő mű is, amely komikusan közelíti meg a témát. Egyik ezek közül Monty Python Repülő Cirkuszának 1972-es adása, amelyben fodrászok igyekeznek a Csomolungma tetejére.

A másik alkotás egy francia újságíró kalandos − elméletileg igaz − történetét dolgozza fel, aki 2008-ban hódította meg a hegyet, szimplán azért, hogy a barátnőjét lenyűgözze vele. Az Ahmed Sylla főszereplésével készült Netflix-film, a The Climb Nadir Dendoune könyvét eleveníti fel, amelynek címe A loser on the roof of the world. A 2017-es francia mozi nem aratott nagy sikert sem a kasszáknál, sem a kritikusoknál, alátámasztva az egyszerű tényt, hogy a hegy hangulatához illő narratíva továbbra sem komikus.