Igaz, hogy a Paramount+ nézői a tengerentúlon már 2021 novemberében élvezhették Jeremy Renner jutalomjátékát a Yellowstone-t tető alá hozó Taylor Sheridan éjsötét sorozatában, nekünk egészen február 14-éig, a SkyShowtime streamingszolgáltatás magyarországi indulásáig kellett várnunk, hogy megkapjuk a Kingstown polgármestere (Mayor of Kingstown) első évadát, majd márciusban heti adagokban a másodikat is. A showrunner, aki amellett, hogy westernsorozataival lenyűgözött minket az elmúlt években, ezúttal is valami különlegeset tett le az asztalra, azoknak a tévénézőknek kedvezve, akik visszasírják azt a klasszikus érát, amikor olyan lassú folyású drámák uralták a kisképernyőt, mint a Drót, az Oz és a The Shield.

Bizonyos tekintetben ezek szellemi örökösének nevezhető a Kingstown polgármestere, amely – bármennyire is sugalmazza a cím – nem egy valódi polgármesterről szól.

A központi karakter, Mike (Jeremy Renner) a bátyjával, Mitchcsel (Kyle Chandler) egy olyan kisvárosban tevékenykednek, amelynek a tíz mérföldes körzetében hét börtön is található. Kingstown ezekből él, ide járnak az emberek dolgozni, és sokan, akik kikerülnek a hűvösről, a környéken ragadnak, és igyekeznek visszailleszkedni a társadalomba. A McLusky fivérek úgynevezett fixerek, akik közvetítenek a rabok, a kint lévő gengszterek, a smasszerek, na meg a rendőrök között, elsimítják a dolgokat, és ha kell, akkor bizony be is piszkolják a kezüket, a törvényeket azért a lehető legóvatosabban megszegve.

A tragédia ígérete rögtön a pilot első percétől ott lebeg a levegőben, hiszen mind Mitch, mind pedig Mike folyamatosan a tilosban járnak. Sheridan nem kegyelmez nekünk, nézőknek se amúgy, hiszen rögtön beleejt minket a mély vízbe, nem sokat magyaráz a széria, a lassú történetmesélés és a ráérős dialógusok ellenére is csak úgy önti ránk az információt, ember legyen a talpán, aki első nézésre mindent levesz. Keményen próbára tesz tehát a Kingstown polgármestere, azonban a kitartásunkat gyorsan meg is jutalmazza, nem egy, hanem két csattanóval, hiszen két, alapszereplőnek tűnő karaktert is az első 4 percben szemrebbenés nélkül kiír a sztoriból a készítő.

Jeremy Renner telitalálatnak bizonyul a főszerepre: egy olyan fickót játszik, aki legszívesebben felkötné a nyúlcipőt, és addig futna a kisvárosból, amíg tengert nem ér a talpa. A Marvel-filmekkel befutott és Sólyomszemként megismert színész bizonyítja, hogy kinőtte ő már a szuperhősös gúnyákat, a világmegmentést és a hülyéskedést. Renner karrierje új szintre lépett, az 52 éves sztár egymaga is képes presztízssorozatokat elvinni a hátán, és kivenni a részét a peak tévézésből. Persze a mellékszereplők sem kutyák: a Trónok harcában Kisujjként látott Aidan Gillen itt is ördögi, de a Mitch anyját, Mariamot alakító, Oscar-, Golden Globe- és Emmy-díjas Dianne Wiest ugyancsak megbízhatóan hozza a megrázó fejmosásokat, és ne feledkezzünk el a kétszínű eszkortként beköszönő, Irist játszó Emma Lairdről sem, akit nem hiába használ az orosz maffia hivatalszerű csábítóként.

A Kingstown polgármestere, ahogy haladunk előre benne, úgy nő egyre közelebb az ember szívéhez. Az elején felszínesen ismerjük az alaphelyzetet és a karakterek közötti viszonyokat, de ahogy egyre többet megtudunk, úgy válik nehezebbé, az évad végére lehetetlenné, hogy abbahagyjuk a szériát. Pedig nem könnyű a nézése, nem darálásra találta ki Sheridan ezt az alkotását. A Kingstown polgármesterét jobb úgy fogyasztani, mint egy üveg drága bort, lassan ízlelgetve, engedve neki, hogy kibontakozzon.

A korrupció olyan téma, amelyet legutoljára tényleg a The Shield című rendőrös sorozat volt képes ennyire gyomorba vágóan tálalni. A Kingstown polgármestere simán felveszi a kesztyűt Shawn Ryan hét évadot megért krimijével szemben, sőt, bizonyos tekintetben még le is alázza, hiszen komplexen, több hivatalon keresztül is bemutatja, hogy még az elvileg a törvényt képviselő emberek se annyira tiszták, és ha úgy kívánja a helyzet, egy követ fújnak a bűnözőkkel.

Taylor Sheridan szériájával kapcsolatban ezúttal nem érdemes a külföldi kritikusok véleményére adni, akik a Kingstown polgármesterét mindössze 35%-ra értékelték. Nem egy korszakos mesterműről van szó, az igaz – nehéz megközelíthetősége és az embert kihívás elé állító, szürke fényképezéssel megspékelt tálalása tényleg rányomja a bélyegét a végeredményre, mégis

a depresszív kisvárosi drámák között egy igazi hiánypótló darab.

A Kingstown polgármesteréből eddig két évad készült el, a harmadik egyelőre kérdőjeles, mivel a főszereplő, Jeremy Renner súlyos balesetet szenvedett, és a rehabilitációja jelenleg is tart. Nagyon reméljük, hogy mindössze csúszással kell számolnunk, és a készítő-, valamint a szereplőgárdát nem engedik szélnek, mire a színész felépül, mert ezért a sorozatért nagy kár lenne, ha nem kapna folytatást.

8/10

A Kingstown polgármestere eddig elkészült két évada magyar felirattal nézhető a SkyShowtime-on.