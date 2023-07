Ezek a magyar nézők kedvenc sorozatai idén

A magyar nézők körében az idei év első fél évében az HBO Max saját gyártású, 24 jelölést besöprő The Last of Us című szériája bizonyult a legnépszerűbb sorozatnak a Magyar Filmadatbázis adatai alapján. A második helyen a fülledt erotikájú Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet áll, a harmadik pedig az Éjjeli ügynök című kémthriller. A Top 10-es lista negyedik legnépszerűbb szériája A diplomata, míg Arnold Schwarzenegger első saját tévés sorozata, a Fubar lett az ötödik. A TOP 10-be jutott sorozatok közül a legtöbb, egészen pontosan öt a Netflixen látható, kettő-kettő az HBO Maxon és az Apple TV+-on, egy pedig a SkyShowtime-on. A nagy költségvetésű, sztárokkal tűzdelt Citadella, az Amazon Prime Video alkotása nem került fel a listára.

A TOP 10 sorozat listáját a 75. Emmy-n 24 jelölést besöprő élőszereplős videójáték-adaptáció, az HBO Max saját gyártású The Last of Us című szériája vezeti, amely 20 évvel a modern civilizáció pusztulása után játszódik.

A lista második helyén a Netflix fülledt erotikájú Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet című sorozata áll, amely a fiatal Sarolta és III. György angol király szerelmi történetét dolgozza fel.

Harmadik a Netflixen futó Éjjeli ügynök című kémthriller. Egy alacsony beosztású FBI-ügynökről szól, aki belekeveredik egy olyan összeesküvésbe, amely egészen az elnöki irodáig vezet.

Keri Russell és Rufus Sewell főszereplésével a világpolitika frontvonalába viszi a nézőt a negyedik legnézettebb sorozat, a Netflixen látható A diplomata. A széria ügyesen fűzi a thrillerbe a romantikus szálakat.

Arnold Schwarzenegger első saját tévés sorozata, a szintén a Netflixen futó Fubar áll a toplista ötödik helyén. A vígjáték és az akció között mozgó sorozatban – mint kiderül – apja s lánya egyaránt CIA-ügynökök.

A Netflix sugározza a hatodik helyen álló Balhét. Egy utcai autós incidens olyan viszályt szít két idegen között, amely a legsötétebb oldalukat hozza ki belőlük.

Az HBO Maxon látható Szerelem és halál amerikai krimi-dráma volt a hetedik legnézettebb sorozat, amelyben két, templomba járó házaspár élvezi a békés texasi kisvárosi családi élet örömeit, amíg egyikük a kezébe nem vesz egy fejszét.

A nyolcadik helyen Az Apple Tv+ új sci-fi sorozata, A siló végzett, amely egy disztópikus világba kalauzolja a nézőt, ahol már egy kérdés feltevése is veszélybe sodorhatja az embert.

Kilencedik lett a szintén az Apple TV+-on látható Az eltérített járat című akció, amely egy Dubajból Londonba tartó gépeltérítés izgalmaival szórakoztat.

Végül a Skyshowtime is felkerült a legjobbak közé, hisz a Star Trek: Különös új világok zárja a TOP 10-es listát. Az eredeti Star Trek előzményeként szolgáló új széria a franchise 14. sorozata.

A mafab.hu által összeállított, az első fél év legnépszerűbb sorozatait összegző TOP 10-es listán csak a 2023. január 1. és június 30. között bemutatott streamingsorozatok szerepelnek. A sorrend az értékelések, a szavazatszámok és az adatlapmegnyitások alapján állt össze.