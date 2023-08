A közösségi média miatt nyert pert Johnny Depp Amber Heard ellen?

A napokban jelent meg a Netflixen a Depp vs. Heard című sorozat, amely Johnny Depp és Amber Heard legutóbbi pereskedését járja körül. Annak ellenére, hogy a szériát szenzációként harangozták be, a megnézése után aligha tudtunk meg többet az évszázad peréről.

Johnny Depp és Amber Heard ügye több szempontból is egyedülállónak számított, korábban egy híresség vagy sztárpár pereskedését sem övezte ekkora érdeklődés. Mint ismert, Depp és Heard 2009-ben ismerte meg egymást a Rumnapló című filmnek köszönhetően. A színésznő korábbi elmondása szerint Depp kitartóan üldözte őt, négy évvel később pedig már együtt jelentek meg egy eseményen. Hivatalosan 2015-ben kötötték össze az életüket, ám alig egy évre rá Heard távolságtartási végzést kért férje ellen, akit 14 alkalommal elkövetett, családon belüli erőszakkal vádolt. Végül elváltak, de 2018-ban újra előkerültek ezen vádak, miután a The Sun napilap feleségverőnek nevezte a színészt, aki becsületsértésért beperelte őket, és 39 millió font kártérítést követelt.

Bár a cikkben nem említették őt név szerint, könnyen kikövetkeztethető volt, hogy róla van szó. A bíróság végül a The Sunnak adott igazat, mondván, nem állítottak hazugságot. Ugyan Depp fellebbezett a döntés ellen, és a két fél jogi csapata csatározásba kezdett, ám érdemben nem történt előrelépés.

A színész az őt övező botrányok miatt viszont nem egy munkától esett el, többek között kirakták A Karib-tenger kalózai új részéből, ahogy a Legendás állatok: Dumbledore titkai című filmben sem őt lehetett már látni. A The Sun mellett a színész 2019 elején rágalmazás miatt egy 50 millió dolláros pert akasztott Heard nyakába, miután 2018 végén a színésznőnek egy olyan cikke jelent meg a The Washington Postban, amelyben a bántalmazó kapcsolatokról írt. Bár Depp nevét nem említette meg, elég egyértelmű volt, hogy róla szól. A színész erre válaszul közölte, tulajdonképpen Heard volt az, aki bántalmazta őt.

Heard ellentámadásként 2020 elején szintén beperelte Deppet 100 millió dollárra, mivel állítása szerint a színész lejáratókampányt indított ellene. A tárgyalások 2022 tavaszán kezdődtek, és az esküdtszék végül Deppnek hitt, így neki 10,3 millió, míg Heardnek 2 millió dollár kártérítést ítéltek meg, majd mindketten fellebbezést nyújtottak be. Az évszázad peréről az ítélet óta már készült egy HBO Maxen megjelent dokusorozat, amelyben a két fél álláspontját ütköztették, megszólaltatva ügyvédeket és más érintetteket. Az esettel ugyanakkor a Netflix is foglalkozni szeretett volna, így a napokban megjelentették a Depp vs. Heard című, háromrészes dokusorozatot, ami előbbivel ellentétben nem azzal a céllal készült, hogy soha nem látott bírósági dokumentumokat vagy sosem hallott beszélgetéseket tárjon a nézők elé, hanem hogy hangsúlyozza a hétköznapi emberek szerepét a történetben.



A közösségi média döntő szerepe

A hírességek általában a magánéleti problémáikat igyekeznek a négy fal között lerendezni, és a lehető legkevesebbet megosztani a nyilvánossággal, azonban Depp és Heard ügye ennek a szöges ellentéte volt. Bárki naprakész tudott maradni az ügyből, ha volt pár szabad órája a TikTokon vagy épp a YouTube-on élőben követni az eseményeket, így a világ bármely polgára kvázi döntőbírót játszhatott. A Depp vs. Heard az ebből fakadó problémákra igyekszik felhívni a figyelmet úgy, hogy a sorozatban a felek tanúvallomásait egymással párhuzamba állítva mutatja be, ám ezzel együtt semmilyen újdonságot nem árul el az ügyről.

Ahogy a széria rendezője, Emma Cooper egy interjúban kifejtette, az adta az ihletet a produkcióhoz, hogy Deppék tárgyalássorozata alatt azon kapta magát, ő is folyamatosan nézi az élő közvetítést, majd megbeszéli a barátaival az ott látottakat.

Azon töprengtem, vajon mit árul el rólam, hogy ennyire érdekel egy intim kapcsolat szomorú kimenetele, amit nyíltan tárgyalnak ki

– mondta, hozzátéve, minél jobban belevetette magát, annál inkább úgy érezte, egy kulturális és társadalmi jelenség van kialakulóban, amire bűn lenne nem felhívni a figyelmet:

Már a kezdetekkor is az volt a szándékom, hogy egy meggyőző és érdekes képet adjak a történtekről interjúk vagy szakértők segítsége nélkül.

A rendező nem hazudott, a produkcióban valóban nem szólalnak meg szakértők, sem Depp vagy Heard jogi csapata, hanem a tárgyalásról készült videókat látjuk, amelyeket teletűzdeltek közösségi médiából származó kommentekkel, továbbá TikTokról származó és sajtó által készített felvételekkel. Ugyan Cooper azt állította korábban egy interjúban, tájékoztatta a feleket arról, dokusorozatot készítenek az ügyükről, interjút nem kért tőlük. Mint mondta, ha az ügyvédek nyilatkozni szerettek volna a széria kedvéért, megszólaltatta volna őket, ám csak abban az esetben, ha arra mind a két fél nyitott lett volna.

A tárgyalás körüli párbeszédre akartam fókuszálni. Szerettem volna figyelmen kívül hagyni, ami a tárgyaláson elhangzott, és csak rólunk, kívülállókról akartam beszélni, arról, ahogyan kommunikálunk, és ahogyan az eseményekre tekintünk, amelyekhez valójában semmi közünk nincs. Erről szól a sorozat

– jegyezte meg, illetve megemlítette, tisztában kell lennünk azzal, mekkora erővel bír a közvélemény.

Minden a hírnév?

A sorozat készítői ugyan nem foglalnak állást abban a tekintetben, hogy Deppnek vagy Heardnek kell-e hinni, viszont elhintik azt a gondolatmorzsát, hogy a színésznővel szemben indított online gyűlöletcunami hatással lehetett a per végkimenetelére. A szériában többek között kitértek a színészről készült mémekre, amelyek futótűzként terjedtek a neten. Például azok, amelyeket Depp azon megszólalása alapján készítettek, amikor azt mondta, megaadagnyi vörösbort ivott reggelire. Az erről készült vicces tartalmak pedig akár át is billenthették a mérleg nyelvét Depp oldalára, akivel ennek hatására jobban szimpatizálhattak nemcsak a hétköznapi emberek, hanem az esküdtek is, akiknek a kezében volt a döntés.

A produkcióban láthatóak olyan képsorok, ahol Heard ügyvédje azt állítja, bár a bíró egyértelmű utasítást adott az esküdteknek, hogy kerüljék a hírek és a közösségi média böngészését, azonban elképzelhetetlennek tartja, hogy a heteken át tartó tárgyalássorozat alatt el tudták volna kerülni ezt, és ne találkoztak volna a színésznővel szembeni gyűlöletcunamival – míg Depp ügyvédei szerint az esküdtek komolyan vették a munkájukat, és igyekeztek kizárni a külvilágot. Nem ez az első alkalom egyébként, hogy a közösségi média szerepét vitatják Deppék ügyében, mivel az HBO Max által készített szériában szintén előkerült ez a téma. Ahogy abban kiemelték, Heard csapata korábban egy kibervédelmi elemzőcéget bízott meg, hogy vizsgáljon ki egy célzott online lejáratókampányt.

Mint azt a Bot Sentinnel vállalat vezetője, Christopher Bougy a korábbi sorozatban kifejtette, 2020 elején keresték meg őket azzal a kéréssel, hogy járjanak utána a Twitteren folyó tevékenységeknek. Közel hatezer hamis vagy nem hiteles fiókot tudtak meghatározni, amelyek mindegyike Heardöt célozta meg. Bougy kiemelte, rágalomhadjáratot indítottak ellene, egy összehangolt befolyásolási kampányt, ami annyit takart, hogy egy felhasználói fiók tíz percen belül harmincszor tweetelte, hogy Heard egy bántalmazó aranyásó, ami futótűzként terjedt a platformon.

Nem csupán néhány elégedetlen rajongó volt, hanem egy célzott akció. A legkifinomultabb online támadás, amit eddig láttam

– mondta a szakértő, akinek nyilatkozatát Heard ügyvédje még kiegészítette azzal, hogy ezekben a bejegyzésekben több állítás is elhangzott a színésznő megbízhatóságáról és becsületéről. Elmondása szerint ezek a felhasználók azt állították, a színésznő fantáziált, hazug volt, részeges, drogfüggő, illetve hogy félrelépett, és ezzel kész is volt a tökéletes karaktergyilkosság.

Nem mutat teljes képet

A szériában Depp és Heard ügyét új megvilágításba helyezve annak társadalomra gyakorolt hatását mutatják be, ám ezzel szemben a pár előtörténetéről már nemigen adnak teljes képet, ami nagy hiba. A színésznek a legutóbbi tárgyalássorozatot megelőző, a The Sun magazinnal folytatott jogi hercehurcájáról például alig esik szó a szériában, holott a körülöttük kialakult botrány már onnan eredeztethető – és nem ez volt az egyetlen fontosabb részlet, ami kimaradt.

A produkcióban a készítők nem vetnek fel új kérdéseket az esettel kapcsolatban, és nem is várnak válaszokat, hanem görbe tükröt állítanak a társadalmunk elé, amelynek tagjai igen könnyen tudnak ítélkezni mások felett – ahogy a fotelből bíráskodva sokan törtek pálcát Depp felett a Heard által elmondottak alapján, és fordítva. Az eset ugyan egyáltalán nem tartozott a nyilvánosságra, a feleknek nem maradt más eszközük arra, hogy visszaszerezzék jó hírüket, bár abban nem vagyunk biztosak, hogy mindez az előnyükre vált.