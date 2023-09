Már majdnem négy hónapja csak ismétléseket sugároznak

Az amerikai késő esti műsorok műsorvezetőinek krémje, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers és John Oliver összefognak, hogy egy új podcastban elemezzék azokat az összetett problémákat, amelyek a hollywoodi sztrájk mögött meghúzódnak – adta hírül a CNN.

A műsor címe Strike Force Five, és a Spotify podcastjai között található majd meg. A Spotify közleménye szerint a késő esti műsorvezetők május óta, a WGA-sztrájk kezdete után kezdtek el hetente találkozni, hogy megvitassák „a folyamatban lévő hollywoodi sztrájk mögött meghúzódó összetett kérdéseket”.

A bevétel a munka nélkül maradtaké

A podcastból származó bevételt a házigazdák műsorainak munkanélküli munkatársai kapják, vagyis azok, akik a The Late Show with Stephen Colbert, a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, a Jimmy Kimmel Live, a Late Night with Seth Meyers és a Last Week Tonight with John Oliver című műsorokban dolgoznak.

E műsorok némelyike már majdnem négy hónapja ismétléseket sugároz a sztrájktárgyalások elhúzódása miatt. Az írók sztrájkjának előestéjén, május elején Colbert a nyitó monológjában kitért arra, hogy valószínűleg szükség lesz sztrájkra, és hozzátette, hogy az írók követelései nem észszerűtlenek, bár reméli azt is, hogy elkerülhető a sztrájk, majd azoknak az íróknak a fényképét is megmutatta a műsorában, akikkel együtt dolgozik. Írók nélkül ugyanis nincsen műsor.

A Strike Force Five szerdán indult, és a legtöbb nagy podcastplatformon elérhető. A Spotify szerint a sorozat legalább tizenkét epizódon keresztül fut majd, és minden házigazda sztárműsorvezető váltakozó moderátori szerepet tölt majd be.

Ha van pénz, miért kevés a fizetés

A műsorban szó lesz arról, miért nem kapnak elegendő fizetést a hollywoodi filmipar dolgozói, miközben felfoghatatlan mennyiségű pénzekbe kerülnek produkciók. Szó lesz arról, miért csatlakoztak a színészek is a sztrájkhoz, miért problémás, ha Hollywood be akarja szkennelni a képmásukat, és arról is szó lesz, miért nem járulnak hozzá ahhoz, hogy színészi játék helyett a mesterséges intelligencia kreálmányai szórakoztassák a közönséget.

Mint azt már korábban megírtuk, az Amerikai Írószövetség 11 500 tagja május 2. óta sztrájkol, jobb fizetést és munkakörülményeket követelve. A színészek július 13-án éjfélkor csatlakoztak hozzájuk Los Angelesben, ekkor mintegy 160 ezer színész szüntette be a munkát, és ezzel a legtöbb amerikai film- és televíziós produkció leállt. A színészek utolsó sztrájkja egyébként 1980-ban volt Hollywoodban. Ők is jobb munkakörülményeket követelnek, és azt, hogy a streamingóriások egyezzenek bele a nyereség igazságosabb elosztásába. A szakszervezet garanciákat kér arra is, hogy a mesterséges intelligenciát (AI) és a számítógép által generált arcokat és hangokat nem használják a színészek helyettesítésére. A sztrájk ideje alatt a színészek nem szerepelhetnek filmekben, és nem is reklámozhatják a már elkészült alkotásokat.

Haumann Máté is szolidáris a hollywoodi kollégáival

Haumann Máté a tiltás miatt nem adhatott lapunk mozis podcastjában interjút Christopher Nolan Oppenheimer című filmjének bemutatója után, pedig ő alakította Szilárd Leót a műben, és szívesen is beszélt volna arról, hogyan élte meg a forgatást Nolannal. De hangsúlyozta, nem nyilatkozhat, mert „szolidaritást vállal filmbéli alkotótársaival”.