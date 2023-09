Befutott az év leghátborzongatóbb thrillere

Napjaink Agatha Christie-je? Röviden így lehetne összefoglalni Harlan Coben, amerikai író munkásságát, aki a misztikus, csavaros thrillerek műfajában alkotott maradandót. Coben amúgy nem ma kezdte, 1995-ben jelentkezett a Myron Bolitar-könyvsorozat első részével, és azóta is ontja magából a sztorikat. Nagy sikerrel, tesszük hozzá, egy olyan alkotóról van szó, akinek a regényeit 43 nyelvre fordították le, és 60 milliónál is több példányszámban értékesítették világszerte azokat. Nem csoda tehát, hogy a Netflix is meglátta Harlan Cobenben a lehetőséget, öt évre és tizennégy filmre, illetve saját gyártású sorozatra kötöttek a szerzővel egyezséget, melyeket a 2020-as Az idegen óta olyan címek követtek, mint Az erdő, Az ártatlan, és a Maradj mellettem.

Jelen cikkünk tárgya, a Harlan Coben: Menedék meglepő módon mégse a Netflixre érkezett, hanem az Amazon Prime-on kezdték el vetíteni augusztus 18-án, a tripla részes premierre be is neveztünk, hiszen a mendemondák arról szóltak, hogy ez lehet az eddigi legjobb Harlan Coben-adaptáció, de hogy a leghátborzongatóbb, annyi biztosnak tűnt.

Eláruljuk, hogy többnyire nem csalódtunk, az Amazon új thrillerje kicsit sem húzza vissza a kezét, amikor a nézőknek adott pofonokról van szó. A Harlan Coben: Menedék egy Mickey Bolitar (Jaden Michael) nevű srác körül forog, aki élete legrosszabb napjait éli meg, egy durva autóbalesetben az általa körülrajongott édesapja meghal, az anyja tartósan kórházba kerül, fiatal hősünk pedig azon kapja magát, hogy egy Kassleton nevű kisvárosban tengeti napjait, Shira (Constance Zimmer) nevű, folyton morcos nagynénjénél lakva.

Harlan Coben-feldolgozásról van szó, tehát a baljós, kertvárosi környezet adja magát. Mickey-nek nem is kell sokáig keresgélnie, hogy egy bármelyik Stephen King-regénybe is simán beillő ódon kastélyra bukkanjon, ahol a helyi mumus, egy barátságtalan öregasszony él és riogatja a szomszédokat. A Denevérlady néven elhíresült rém duplán ráhozza a frászt Mickey-re, miután a ház egyik ablakából rávicsorog, és mindezek tetejében még közli a fiúval, hogy az apja igenis életben van.

Tényleg nem bánik kesztyűs kézzel a főhősével ez a sorozat, Mickey-re csak úgy tapadnak a rejtélyek. Köztük egy Ashley Kent (Samantha Bugliaro) nevű új osztálytárs, akivel jól ki is jönne a fiú, ha egyik napról a másikra nyoma nem veszne szívszerelmének. Sebaj, Mickey összetoborozza bandáját, hozzá hasonló kívülállókból: csatlakozik hozzá a tudálékos Spoon (Adrian Greensmith) és a goth-lázadó Ema (Abby Corrigan), hogy utánajárjanak.... vajon mi ez az egész őrület, ami Kassleton felett kezdi átvenni az uralmat?!

A Menedék abból a szempontból tipikus Harlan Coben-adaptáció, hogy rengeteg karaktert nyomnak le hirtelen a torkunkon a készítők, ráadásul olyan emberekről van szó, akik mindannyian rejtegetnek valamit, szóval használnunk kell az agytekervényeinket, hogy mindenre emlékezzünk. WTF-faktorból sincs hiány ebben a szériában, elég az Ashley által rejtegetett pisztolyra, a harmadik epizódban behozott Holokauszt-szálra gondolni, vagy arra, hogy ugyan mi közbe volt ehhez az egészhez Mickey apjának? Kristálytiszta válaszokat nem kapunk, a szálak egyre csak bogozódnak, ahogy haladunk előre – ami lehet, hogy sokaknak frusztráló lesz, de az útközben bedobott misztikus, horrorba hajló jelenetek kárpótolnak az esetleges fejfájásért, amit a Harlan Coben: Menedék okoz nekünk.

Arról nem beszélve, hogy a Stranger Things óta nem láttunk ennyire ügyes és hihetően alakító fiatal szereplőgárdát egyetlen tévésorozatban sem.

A Mickey-t játszó Jaden Michael remekül hozza a naiv, de elszánt hőskomplexusos főszereplőt, míg mellette Spoon szerepében Adrian Greensmith durrogtatja a humorpatronokat, Ema pedig Abby Corrigan meggyötört arca révén hoz nekünk némi világfájdalmat, és elragadó leszbikus románcot ebbe az egyre több kérdőjellel teli nyomozásba.

Misztikus thrillertől mostanában nem borsódzott ennyire a hátunk, a Harlan Coben: Menedék annak ellenére, hogy az íróra jellemző szappanosabb, és a Riverdale-re is emlékeztető húzásokkal van tele, mégis működik. Működik benne az, hogy nem tudjuk, a titokzatos Denevérlady vajon valós vagy hallucináció? Fogalmunk sincs, miképp lehetséges, hogy Mickey a kastély előtt elsétálva mindig azt a zenét hallja, ami apja halálakor is ment az autóban? Egyáltalán, tényleg meghalt az apja? És hova tűnt Ashley?

Teli van olyan kérdésekkel a Harlan Coben: Menedék, amelyek izgatják a fantáziánkat, és utána akarunk járni a miérteknek.

Lehet, hogy a válaszok csalódást keltenek majd, mint ebben a zsánerben nagyon sokszor megesik, de biztos, hogy maradunk mind a nyolc részre. Mert végre ez egy olyan Amazon-sorozat, ami felcsigáz és nem hagy nyugton, sőt... azt is ki mernénk jelenteni, hogy lelke van. A Netflixnél most sárgulnak az irigységtől, nem is lehet kérdés.

8/10

A Harlan Coben: Menedék magyar felirattal nézhető az Amazon Prime-on.