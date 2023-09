Taylor Swift szakítós száma inspirálta az év legvadabb sorozatát

Az Amazon Prime szeptember 15-én közzétett új thrillersorozata, A vadonban (Wilderness) olyan, mintha csak Taylor Swift álmodta volna meg a történetét: a középpontban egy okos és vonzó írónő, Liv Taylor (Jenna Coleman) áll, aki sikeres nagy-britanniai karrierjét hagyja a háta mögött, csak azért, hogy szívszerelmével, Will-lel (Oliver Jackson-Cohen) az USA-ban kezdjen új életet. Liv egyetlen dologtól retteg, hogy úgy jár, mint az anyja, és hűtlenség áldozatává válik. Talán mondanunk sem kell a pilot epizód első csavarját... Will félrelép, mégpedig egy szőke bombázóval, Carával (Ashley Benson). Hősnőnk össze is omlik a nagy felfedezés után, ám ahelyett, hogy sajnáltatná magát, tölt magának egy pohár bort, és bosszútervet sző.

Taylor Swifthez nem csak a története miatt kapcsolódik ezer szállal az Amazon új thrillerje, amely egyébként B. E. Jones regényének adaptációja, ugyanis a sorozat készítői szorosabb együttműködésre is felkérték napjaink leghíresebb popsztárját, aki per pillanat sokadik aranykorát éli. Swift A vadonban kedvéért állt mikrofon elé, és rögzítette újra Look What You Made Me Do című 2017-es szakítós slágerét, amelynek eredetije már 1,4 milliárd megtekintést számlál a YouTube-on. A Taylor's Version került azonban nyilván a sorozatba, a popdal nemcsak a főcím alatt hallható, hanem A vadonban egyik kulcsjelenetében is. Sőt, még a széria poszterén is Taylor Swift slágerét idézik meg egy csattanós idézettel.

A bosszúálló nő témája láthatóan nagyon izgatta a sorozat alkotóit, akik Taylor Swift szakítós dala mellett saját élményeikből inspirálódtak, mialatt a produkció hangulatát és stílusát összecsiszolták.

A vadonban mind a hat epizódját rendező So Yong Kim odáig is elment, hogy arról számolt be egy interjúban: a terhessége alatt, amikor a kocsijával indult valahova, és tolatás közben meglátta a férjét, aki épp a szemetet vitte ki a ház elé, eljátszott azzal az amúgy szerinte is beteg gondolattal, hogy milyen lenne megölni őt. Elég lenne annyi, hogy nem lép rá a fékre, és game over lenne a fickónak.

Ez a fajta elemi düh jellemzi Liv Taylor karakterét is, aki a direktorhoz hasonlóan több snittben is fantáziál a hűtlen férj, Will megöléséről. A férfi főszereplő a lebukását követően igyekszik kiengesztelni nejét, ezért kirándulni viszi Amerikában, ám az Oliver Jackson-Cohen által játszott karakter nem is sejti – legalábbis az elején –, hogy érdemes sűrűn a háta mögé néznie az úton. A Grand Canyonban Liv kis híján lelöki a mélybe a fickót, és aztán a különféle programok során, mint a vadvízi evezés és az erdőben való túrázás, már egyre közelebb jár a bűnelkövetésig. Hogy aztán a második rész végén meg is tegye azt. Nem lőjük le a fordulatot, ez a rész végi csavar még a harmadik epizódban is kitart, és egészen feszültté és durvává teszi a sorozatot.

A Ki vagy, doki? című brit sorozat mindig szende Claráját egészen furcsa egy ennyire bosszúszomjas szerepben látni. Tagadhatatlan viszont, hogy Jenna Coleman kihozza a maximumot a karakterből, és a helyenként a Hatalmas kis hazugságok és a Gossip Girl mélységeire emlékeztető dialógusok ellenére is egy izgalmas figurát kovácsol nekünk Livből. Coleman és a kétszínű férjet alakító Oliver Jackson-Cohen között egészen jó ez a se veled, se nélküled kapcsolat, míg Ashley Benson Carája külön kis intrikát csempész a szériába. Mondjuk, neki túl sok dolga nincs, csak elég magabiztosan kell mutogatnia a hosszú lábait és pucsítani g-stringben egy házi szexvideó felvétele közben.

Technikai oldalról nézve A vadonban abszolút hozza azt, amit egy 2023-as sorozattól elvár az ember, a tájképek nagyon szépek, a zenék – részben Taylor Swiftnek és más, felkapott popsztárok beemelt dalainak köszönhetően – különösen erős hangulati aláfestések, és van abban valami morbid, hogy Amerika gyönyörű tájain utazik keresztül a „szerelmes” házaspár, miközben a háttérben ekkora konfliktus dúl közöttük.

A vadonban egy nagyon kellemes és szórakoztató „guilty pleasure” thriller, amely minden szirupossága és szappanoperája ellenére eléggé fordulatos és rövid ahhoz, hogy valaki egy ültő helyében végigdarálja. A tagadhatatlan sokkfaktor mellett Jenna Coleman jutalomjátéka pláne megéri a sorozatra rászánt időt, hiszen a Ki vagy, doki?-ban látottak után álmunkban nem gondoltuk volna, hogy a színésznő ennyire elvakult, szenvedélyes és helyenként ijesztő alakításra képes. Még hogy nincs új a nap alatt…

7/10

A vadonban (Wilderness) című sorozat magyar felirattal nézhető meg az Amazon Prime-on.