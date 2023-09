Szívszorító részletek derültek ki Bruce Willis gyógyíthatatlan betegségéről

Ahogy az Index beszámolt róla, tavaly márciusban közös nyilatkozatban tudatta a színész felesége Emma Willis, volt felesége, Demi Moore és öt lánya, hogy a filmsztár afáziában szenved. Kiderült, hogy az egykori akcióhős felhagy a színészettel.

A elmúlt években Bruce Willis több mint húsz filmben vállalt kisebb-nagyobb szerepet, de betegsége egyre nagyobb terhet jelentett a kollégáinak. Szemtanúk szerint sokszor a munkát is hátráltatta. Az akciósztár ekkor már nem tudta rendeltetésszerűen használni a kezébe adott forgatási kellékeket.

A diagnózis egyszerre áldás és átok

Emma Heming a Today című műsorban adott interjút férje állapotáról. Úgy látja:

nem biztos, hogy a 67 éves amerikai színész tudatában van az állapotával.

Hozzátette, hogy a demencia rendkívül nehéz a diagnosztizált személynek és a családnak is, így egyetért azzal, amikor azt mondják, hogy egy családi betegségről van szó. A diagnózist egyszerre tartja áldásnak és átoknak is. Emma Heming szerint megkönnyíti a helyzetüket, hogy legalább tudják, hogy mi történik a színésszel – számolt be róla a Today.

Férjét ajándéknak nevezte, mivel két lányukat, Mabelt és Evelynt olyan tulajdonságokra tanította, mint a „szeretet, türelem és rugalmasság″. Mint mondta, ez egy igazán szép dolog a szomorúságban.

Bruce Willis felesége mellett szerepelt a műsorban Susan Dickinson is, aki a Frontotemporális Degenerációért Egyesület vezérigazgatója. A demencia világhetének alkalmából szeretnék közösen felhívni a figyelmet a betegségre.

A vezérigazgató kifejtette, hogy a frontotemporális demencia főként az agy beszédkészségéért felel, de hatással van a viselkedésre és a személyiségre is.