Kizárták Návai Anikót a Golden Globe-díj szavazói közül

A Dick Clark Productions által birtokolt Golden Globe etikai kódexének megsértése miatt tiltottak el három újságírót a díjátadó szavazói közül, akik között a magyar származású Návai Anikó is szerepelt. Az nem derült ki, pontosan mivel is sértette meg a szabályzatot Návai – írja a Hollywood Reporter. Az elbocsátottak között volt az egyiptomi Howaida Hamdy újságíró és filmkritikus, valamint a bangladeshi Munwar Hosain is.

Fotó: Hello Hollywoodból / Facebook Návai Anikó és Brad Pitt

Návai Anikó 1999 óta a Hollywood Foreign Press Association tagja – ami lehetővé teszi, hogy eljusson olyan neves díjátadókra, mint például a Golden Globe –, és Los Angelesben tevékenykedik riporterként és műsorvezetőként a helyi magyar rádiónál.

A magyar újságírónő korábban a BBDO reklámügynökségnél és a The Voice of Americánál is dolgozott. Egy budapesti PR-ügynökség társalapítója és egy tehetségkutató ügynökség vezetője is volt, mielőtt visszaköltözött Los Angelesbe.

Nem ez az első botránya

Návai Anikó neve nem először bukkant fel negatív kicsengéssel az amerikai sajtóban, ugyanis 2021-ben plagizált egy interjújában. Az újságírónő exkluzív interjúként adta le anyagát a Nők Lapja számára, amit Scarlett Johansson amerikai színésznővel készített el. Később azonban kiderült,

A FELEK NEM IS BESZÉLGETTEK EGYMÁSSAL.

A lap rögtön szerződést bontott a filmes szakmában közismert újságíróval. Návai az esetről annyit mondott, ő továbbra sem érti, mi a probléma összeollózott munkájával, hiszen sehol sem állította cikkében, hogy az egy friss beszélgetés eredménye lenne.

Az pedig bevett szokás, hogy az újságírók régebbi interjúkat használnak fel anyagaikhoz

– tette hozzá.