Scorsesét boldoggá tette a Barbie és az Oppenheimer

Az Oscar-díjas rendező kifejtette, hogy a drasztikusan eltérő filmek és a nyári kasszarobbantásuk egészen különleges. „Jókor jött. És ami a legfontosabb és legcsodálatosabb, hogy az emberek elmentek megnézni ezeket a mozikba” – írta a The Hollywood Reporter.

Scorsese bevallotta, hogy még nem látta sem a Barbie-t, sem az Oppenheimert, de rajong Christopher Nolanért és Margot Robbie-ért, valamint a Barbie operatőréért is, Rodrigo Prietóért. A rendező hangsúlyozta, hogy tökéletes a két gyökeresen különböző film sikere. Egyrészt ott a színes-szagos és szórakoztató Barbie és a súlyos, erős Oppenheimer, amely a civilizációnk végének veszélyéről szól.

Scorsese szerint a két film sikere reményt adhat, talán jön egy új filmes világ, és nem olyan lesz, mint az elmúlt 20 évben, amikor igazán csak a függetlenek végeztek jó munkát.

A filmrendező kitért a Megfojtott virágokra is, új filmjére, amelyben Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro, Brendan Fraser és Jesse Plemons a főszereplők, de sokan bírálták majdnem három és félórás hossza miatt. Noha az emberek, ahogy mondta, simán ülnek 5 órát is a tévé előtt, sőt a színházban is kibírják.

Sokan három és fél órás színdarabokat is megnéznek, ott sem lehet felkelni és mászkálni. Adják meg ezt a tiszteletet a mozinak is!

Hangsúlyozta, hogy a Megfojtott virágok tipikusan olyan film, amelyet moziban kell nézni, és nem a tévén, hogy teljes legyen az elmélyülés.