Nem sírtunk még ennyit netflixes sorozaton

Egyes témákat kifejezetten nehéz filmes produkciókban bemutatni úgy, hogy az a valóságot tükrözze. Az étkezési zavar is ilyen topik, ráadásul a Netflix brit gyártásból érkezett Everything Now című sorozata ezenkívül egyéb, a tinédzsereket érintő problémákat is bemutat.

Persze nem ez az első, és valószínűleg nem is az utolsó produkció, amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, ám az étkezési zavar ennyire valóságos ábrázolásával ritkán találkozunk. Az Everything Now nyers és őszinte, kimagaslik a streamingplatform túltermelésének mocsarából.

Az Egyesült Királyság filmesei kétségkívül értenek a fiataloknak készült sorozatokhoz. A Skins a kétezres években a tinédzserkor árnyoldalának valósághű bemutatásával meghódította a világot, azóta is az egyik legjobb, fiataloknak készült produkcióként tartják számon. Az átlagos brit tinik életét bemutató Skins a maga korában progresszívnak számított, mai szemmel nézve azonban az anorexia és a droghasználat ábrázolása sokszor túlságosan imponálóra sikerült.

Azóta a filmesek egyre jobban próbálnak eltávolodni az ilyen szemlélettől, de az HBO sikersorozata, az Eufória is hasonló kritikákat kapott.

Az Everything Now azonban már kevésbé sötét, és talán ennek köszönhető, hogy a közönség számára egy fokkal befogadhatóbb.

A sorozat központjában Mia (Sophie Wilde) áll, aki súlyos anorexiája miatt hét hónapot töltött pszichiátriai klinikán. A 17 éves lányt végre kiengedik, de a nagyvilágban meg kell küzdenie a gyógyulás folytatásával, a barátai közti feszültségekkel és a szerelemnek hitt rajongással. Bár Mia a főszereplő és az események nagy részének kiváltója, a baráti társaság különböző tagjait is mélyen megismerjük. A sorozat a nyolc rész alatt olyan témákkal foglalkozik, mint

az első szexuális együttlét,

az abortusz,

a bullying,

a túlzott alkoholfogyasztás,

a mentális betegségek.

Öröm látni, hogy minden karakter sokszínű, és az átlagos tinisorozatokkal ellentétben mindenki átmegy valamiféle jellemfejlődésen. Nincs olyan szereplő, akit nem értenénk meg, vagy ne szimpatizálnánk vele, még akkor is, amikor valami negatívat csinál.

Ritkán látjuk azt is, hogy az étkezési zavar milyen hatással van a beteg közvetlen környezetére, a barátokra, a szülőkre. Az Everything Now ezt sem fél nyersen bemutatni.

Szimpatizál, de nem minimalizál

Az étkezési zavar és az anorexia olyan betegség, amelynek tüneteit nehéz valósághűen bemutatni. A rendezők sokszor megelégednek azzal, hogy csak a fizikai változásokat ábrázolják, a mentális részéről pedig csak elejtve beszélnek. Ezért is kiváló döntés az Everything Now szemtelenül fiatal, 22 éves rendezőjétől, Ripley Parkertől, hogy kihangosítja Mia belső gondolatait. Azok számára, akik átélték ezt a betegséget, vagy épp gyógyulnak belőle, mellbevágó visszahallani az önmarcangoló és abszurd gondolatokat. Mégis a tudat, hogy végre a teljes valójában láthatjuk vissza azt, amin keresztülmentünk, meglepően megható.

A sorozat attól függetlenül, hogy szimpatizál az étkezési zavarral küzdőkkel, nem minimalizálja a környezetre kiváltott hatást sem. Mert igen, a szülők sokszor nem veszik észre, hogy valami baj van a gyerekkel, csak akkor, ha már túl késő. Mert igen, a barátok gyakran tehernek érzik a betegséget. Mert igen, egy testvér érezheti azt, hogy a betegség miatt csak háttérszerepet kap a családban.

Ripley Parker kendőzetlenül mutatja be az étkezési zavar minden velejáróját.

A rendező a queerséget is friss nézetből fogja meg. A karakterek nem definiálják a szexualitásukat, hanem abba szeretnek bele, és azzal vannak együtt, akivel szeretnének. A fiú–lány, fiú–fiú és lány–lány közti kapcsolatok közül mindegyik fontos szerepet játszik a történetben, senkinek nem kell hangosan coming outolnia. Will (Noah Thomas) az egyetlen, aki „látványosan” queer, de az ő sztorija nem is erről szól, hanem egy olyan problémáról, amit ritkán látunk tiniprodukciókban. Pedig a tinédzserek igenis félnek az intimitástól és az első szexuális együttléttől.

Stephen Fryjal nem lehet mellélőni

Színészek szempontjából gyakorlatilag mindenki a tökéleteset hozza. Sophie Wilde már a Beszélj hozzám! című sikeres horrorfilmben megmutatta, hogy érdemes rá figyelni. A Sandmanből ismert Vivienne Acheampong kiváló az eltávolodott, de segíteni akaró anyuka szerepében, és a Mia öccsét alakító Sam Reuben sem okoz csalódást.

A barátokat játszó Lauryn Ajufo, Harry Cadby, Jessie Mae Alonzo, Niamh McCormack és Noah Thomas is kitesz magáért. A pszichiáterként feltűnő Stephen Fry pedig hab a tortán. A veterán színész képes minimális képernyőidővel teljes mértékben megragadni a közönséget – de ezen nem is csodálkozunk.

Jó azt is látni, hogy a készítők ügyelnek az étkezési zavarokkal küzdő vagy éppen gyógyuló nézőkre, hiszen minden rész végén feltüntetik a Netflix segélyoldalát. Illetve azokat az epizódokat, amelyekben megjelennek az anorexiás cselekvések, tartalmi figyelmeztetéssel (trigger warning) látják el, ezzel is megelőzve, hogy bárki a sorozat miatt essen vissza a betegségbe.

Az Everything Now sorozatot talán úgy lehetne leírni, hogy a Skins és a Fülig beléd zúgtam (Heartstopper) szerelemgyereke. Utóbbinál persze jóval súlyosabb hangvételű.

A mostani fiataloknak készült sorozatok kánonjában az Everything Now hiánypótló produkció, érdemes rászánni a nyolcszor negyvenöt percet. Tiniknek, szülőknek és mindenkinek tanulságos lehet Mia sztorija, de egy csomag papír zsebkendőt is érdemes bekészíteni, mert nálam elérte a sorozat, hogy minden epizódot megkönnyezzek.

9/10

Ha baj van...

Ha tanácsra, segítségre vagy szakemberre van szüksége, az alábbi elérhetőségeken is érdeklődhet:

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat: +36-80-20-55-20

A Magyar Lelki Elsősegély Szolgálatok (LESZ) segélyvonala: 116-123

Az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ) a 137-000-s zöldszámon érhető el, hétköznapokon 17–21 óra között.