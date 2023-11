Nyakunkon az ünnepi szezon, a Netflix pedig megérkezett az új karácsonyi filmekkel. November 16-án debütált a Best. Christmas. Ever. A film megjelenése előtti napokban a RANT Casino szakértői összegyűjtötték a Netflix legmagasabbra értékelt karácsonyi filmjeinek globális havi keresési volumenét, hogy megtudják, mely műsorok lesznek a legnépszerűbbek az idei ünnepi szezonban.

Íme a 15 legnépszerűbb Netflix karácsonyi film:

A lista élén a The Noel Diary (Noel naplója) áll, átlagosan 117 400 havi kereséssel. A 2022-ben bemutatott film egy szívhez szóló karácsonyi történet egy íróról, aki hazamegy, hogy rendezze édesanyja hagyatékát, majd talál egy titokzatos naplót, amely váratlan útra tereli őt.

Annak ellenére, hogy a romantikus filmre több ezren kerestek rá, az IMDb értékelése csak 6,1.

A második helyen a Holidate áll, amely összesen 94 800 átlagos havi keresést tudott generálni. A romantikus vígjáték két idegen történetét követi nyomon, akiket Emma Roberts és Luke Bracey alakít, és akik úgy döntenek, hogy az ünnepek alatt egymás plátói társai lesznek, ám az érzelmek hamar megváltoznak. Akárcsak a The Noel Diary, a Holidate is 6,1/10-es IMDb-értékelést kapott.

88 900 átlagos havi kereséssel a Christmas with You a harmadik helyet kaparintotta meg. Az ünnepi film középpontjában egy popsztár áll, aki elmenekül, és egy kisvárosban találja magát, ahol inspirációt (és talán szerelmet) is talál. A film 2022-ben került a mozikba, és az IMDb-n 5,6/10-es értékeléssel rendelkezik.

Lecsúsztak a dobogóról

A negyedik helyen a Netflix karácsonyi különkiadása, a Love Hard következik, 52 300 átlagos havi kereséssel. A film főszereplője Nina Dobrev, Natalie Bauer; egy Los Angeles-i írónőről szól, aki beleszeret egy srácba egy társkereső alkalmazáson, majd a keleti partig repül, hogy találkozzon vele. Ekkor azonban csavar következik... Az IMDb-től 6,3/10-es értékelést kapott.

Az ötödik helyezett 41 050 átlagos havi kereséssel a The Christmas Chronicles (Karácsonyi krónikák). A film, amely egy testvérpár küldetését követi nyomon: céljuk, hogy lekamerázzák a Mikulást. A 2018-as mozi a top 10-ben szereplő filmek közül a legmagasabb IMDb-értékelést kapta: 7/10-et.

Futottak még:

A hatodik helyen a Single All the Way áll 37 100 kereséssel, míg hetedik a The Princess Switch 33 240-nel. Nyolcadik az El Camino Christmas (21 100 keresés), kilencedik A Christmas Prince (20 300k), míg a tízes lista végén a Scrooge: A Christmas Carol (17 350 keresés) áll.