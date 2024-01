Selena Gomez legendás countryénekesnőt játszik egy készülő életrajzi filmben

Linda Ronstadt a country és latin zene műfajában a valaha élt egyik legsikeresebb előadó, aki több évtizedes karrierje alatt 29 stúdióalbumot adott ki, és nyert

11 Grammy-díjat

három American Music Awardsot

két Academy of Country Music Awardsot

és egy Emmy-díjat.

Ronstadtot 2011-ben a Latin Grammyn életműdíjjal is kitüntették – írja a Deadline.

Életéről 2019-ben Linda Ronstadt: The Sound of My Voice címmel dokumentumfilm is készült. Ronstadt 2011-ben vonult vissza betegsége – progresszív szupranukleáris bénulás – következtében. Az énekesnő tavaly a Long Long Time című 1970-es dalának köszönhetően újra felkapott lett, miután az a The Last of Us című sorozat betétdala lett.

A 31 éves Selena Gomez – aki nemrég elárulta, belátható időn belül fel szeretne hagyni a zenéléssel – énekesnői pályafutása mellett számtalan játékfilmben is szerepelt. Legutóbb a 2019-es Egy esős nap New Yorkban című vígjátékban láthattuk, de emlékezetes alakítást nyújtott Jim Jarmusch zombifilmjében, A holtak nem halnak meg-ban, a Rossz szomszédság 2-ben és a Spring Breakers-ben is.

David O. Russell rendező nevéhez olyan sikeres alkotások fűződnek, mint az Amerikai botrány vagy a Napos oldal.

