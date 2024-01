Folytatja diadalútját A fiú és a szürke gém, ami nemrég megnyerte a „Legjobb animációs film”-nek járó Golden Globe díjat az idei gálán – elsőnek nem angol nyelvűként. Nem csoda hát, hogy egyre többen kíváncsiak a Miyazaki hattyúdalának mondott alkotásra. Azóta már kiderült, hogy a mester dolgozik valami újdonságon, de ne szaladjunk ennyire előre, lássuk a számokat!

Hivatalos bevételi (box office) adatok alapján A fiú és a szürke gém már 3,9 millió fontnál tart az Egyesült Királyságban, ami így a legtöbb bevételt termelő filmje lett a mesternek a szigetországban. A Chihiro szellemországban (2001) 1,1 millió fontot hozott, A vándorló palota (2004) 999 ezer fontot, a Ponyo a tengerparti sziklán (2008) pedig 880 ezer fontot. Az örök ranglistán pedig második A fiú és a szürke gém, ugyanis csak a Pokemon: Az első film (1998) tudta megverni (az viszont nagyon, ugyanis 11,7 millió fontot fialt), de az is már több, mint húz évvel ezelőtt volt.

A film a legtöbb bevételt hozó eredeti animefilm lett, amelyet valaha is bemutattak Észak-Amerikában (42 millió dollár) és Japánban (56 millió dollár). Olaszországban a megjelenés harmadik napjára már túlszárnyalt minden eddigi anime-rekordot (4,3 milliós dolláros bevétellel), Németországban minden idők harmadik legjobb nyitóhétvégéjét produkálta anime-címként.

A Godzilla Minus One , egy újabb japán nyelvű cím – csak élőszereplős –, szintén jól teljesített az Egyesült Királyságban (és az Egyesült Államokban is). A fiú és a szürke gém és a Godzilla Minus One is bekerült a brit bevételi lista első tíz helyezettje közé a karácsonyi időszakban, ami rendkívül ritka – és potenciálisan példátlan – bravúr két japán nyelvű film esetében.