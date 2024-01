Megjelennek a magyar szuperkatonák a TV2 őszi műsorában. A készülő sorozat címe: S.E.R.E.G., ahol azért választják el a betűket pontokkal, mert így kiderül, hogy ez egyúttal egy betűszó is, amit az egyenruhások előszeretettel használnak. Lásd például a koreai háború egyik amerikai hadikórházában játszódó M.A.S.H című kegyetlenül vicces nagyjátékfilmet, és a mozisiker nyomán készült tévésorozatot, amelyben a Mobile Army Surgical Hospital szavak kezdőbetűi jelennek meg. A magyar sorozat címében is angol szavak első betűi, így a Service – szolgálat, Excellence – kiválóság, Respect – tisztelet, Ethos – erkölcs és a Guidance – irányítás, vezetés kifejezések jelennek meg.

15 Galéria: Tábornoknő vezényli az Irakba készülő magyar rohamlövészeket Fotó: Papajcsik Péter / Index

Ez nagyjából össze is foglalja a sorozatkészítők által megcélzott képet a katonák világáról. Pontosabban a magyar honvédség egyik különleges egysége, a külföldi missziókban is szolgáló rohamlövészek által képviselt ideális tulajdonságokat. A sorozatötlet, melynek elkészítésében a Nemzeti Filmintézet és a TV2 mellett a Honvédelmi Minisztérium is közreműködött,

legalább olyan sokféle felhasználási lehetőséget rejt magában, akár a Gidrán nevet viselő páncélozott katonai harci jármű.

Ez utóbbi szerepel is a sorozatban. Itt magyar honvédeket szállít, holott török fejlesztés, a filmet viszont a Megafilm Service Kft. fejlesztette és gyártja.

Sors, halál és humor

Az alaptörténetben szerepel egy kőkemény magyar hadfiakból álló katonai egység, mely – ellentétben az Angyalbőrben című militáns közegben játszódó egykori sorozatunkkal – valódi háborúkban, éles bevetéseken is részt vesz. Esetünkben egy iraki NATO misszióra készülő csapat ügyes-bajos dolgaiba avatják be a nézőket a készítők.

A sorozatműfaj követelményeinek megfelelően itt is számos történetszálra számíthatunk. Az alapsztori az alezredesi beosztásban szolgáló Győrbíró Zsolt nevű vezető karakter egykori bevetéséhez kapcsolódik. Történetünk ideje előtt öt évvel Irakban vett benne részt, de közben elvesztette egy bajtársát, barátját. Esetében tehát megjelenik egyfajta bizonyítási motívum is. A „csorbaköszörülés″ az újabb NATO-küldetés révén válik lehetővé.

Emellett van családja és problémás fia is, akiknek révén felbukkannak civil cselekményszálak is a történetben.

A karizmatikus rohamlövész parancsnok szerepében Csórics Balázst látjuk. Az már most biztos, hogy fizikai megjelenésében erősen hajaz a SEAL Team című sorozat főszereplője, a szakállas szuperkommandóst alakító David Boreanaz külsejére.

Mindig kell egy gonosz

Neki is lesz antagonistája egy ellenőrző bizottságot vezető ezredes személyében, akit Kamarás Iván alakít.

A színész elmondta, hogy bár a kötelező sorkatonaság elkerülte, de azóta nemegyszer játszott már katonát. Ezredesként legutóbb Géczy Dávid Kellemes Apokalipszist! című nemzetközi díjakat nyerő kisjátékfilmjében láthattuk tavaly.

Küzdősportos, motoros múltját egyelőre nem veszik igénybe a S.E.R.E.G. forgatásán, de az edzőteremben elsajátított fegyelem most is hasznos számára. Horváth ezredes karakterét kifejezetten jó feladatnak tartja. Nem egyértelműen pozitív figura, viszont logikusak és érthetőek azok a belső szabályok, melyek meghatározzák a működését. Összetett, saját logikája szerint viselkedő személyiséget formálhat meg.

Ez egy minőségi produkció, remek rendezővel és nagyon jó csapattal. Büszke vagyok arra, hogy részt vehetek benne

– mondta a nyilvános forgatási napon Kamarás Iván, aki úgy érzi, hogy épp minden jól működik az életében. Leforgatott egy mozifilmet, amiről még nem beszélhet, várja, hogy játszani kezdjék a Valahogy hazatalálsz című TV2-sorozat következő évadát, és folyamatosan járja az országot zenés produkcióival. Ráadásul a lába is rendbe jött.

Az igazi hadnagy

A katonai környezet hitelessége érdekében a kezdetektől fogva részt vesz a munkában egy valódi „különleges” katona, Pálinkás Szilveszter főhadnagy is. Ő vigyázott arra, hogy a forgatókönyvírók fantáziája ne sodorja olyan helyzetekbe a filmes hadfikat, melyek megléte a kaszárnyák népéből automatikusan kiváltaná a

„na, aki ezt a baromságot kitalálta, az sose volt katona!”

jellegű kritikát.

Segítségével megtanították a színészeket az alaki gyakorlatok alapjaira, elmagyarázta, hogyan néznek ki a valóságban a seregben működő formális viszonyok, miként viseljék az egyenruhát, fogják a fegyvert, és némi taktikai tréninget is biztosítottak számukra.

A hadnagy, akit a sorozat producere, Helmeczy Dorottya magyar Tom Cruise-ként emlegetett, a színészek közül többeknek is javasolta, hogy a forgatás után jelentkezzenek területvédelmi tartalékos kiképzésre, mert azt munka mellett is elláthatnák.

A sorozat tanítani is akar

Helmeczy Dorottya producer, akinek a Móricz Zsigmond regénytrilógiájának első részéből készült Tündérkert című sorozatát tavaly már láthatták a Duna Televízió nézői, ezúttal is arra törekszik, hogy látványos, lendületes, hiteles és morális üzenettel is bíró mozgóképes mesét hozzon létre a nézők számára.

Szerinte ez a történet alapvetően a felelősségvállalásról szól.

Vannak emberek, akik arra teszik fel az életüket, hogy megvédjenek minket, ők a katonák. Erre azért lehetnek képesek, mert összehangoltan dolgoznak, megoldásokra törekednek, sőt a konfliktusokat is pozitívan dolgozzák fel. Ezzel azt mutatjuk be, hogy az élet minden helyzetére van megoldás, ha csapatban cselekszünk jól, ezt is be szeretnénk mutatni.

– vázolta a morális szándékot Helmeczy Dorottya.

Női producerként tudatosan választott női rendezőt. Amellett, hogy szakmailag is nagyra tartja Dombrovszky Lindát, akivel A helység kalapácsa című feldolgozás filmen is együtt dolgoztak, „a túltengő férfierők megzabolázása, összesimítása” véleménye szerint kifejezetten női feladat.

A rendező később elmondta, hogy a történetben fontos szerepet kap a humor is. Ez a vonal leginkább a tartalékos kiképzés során kerül előtérbe. Azt is megjegyezte, hogy a filmkészítés forgatási része csaknem akkora fegyelmet követel, mint ami a katonaságnál megszokott. Ő például rendezőként tábornoki beosztásban van. A tét azért nem ugyanaz, és a hangulat se mindig – tette hozzá tárgyilagosan.

Helmeczy Dorottya összefoglalva, milyen is lesz az idén ősszel közönség elé kerülő, hatszor ötvenkét perces gyalogos „Top Gun″, azt mondta, hogy egy családi-dráma-akció sorozatot készítenek, amivel nagy nézettséget céloznak meg a kereskedelmi csatornán.