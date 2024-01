Megosztó filmek, amelyek valamiért kaptak egy második esélyt

Noha kritikusi és bevételi oldalon sem aratott osztatlan sikert, Denzel Washington 14 éve megjelent poszt-apokaliptikus drámája, az Éli könyve újból reflektorfénybe került. Ezúttal előzményt terveznek hozzá, ahol Washington karakterét a Star Wars franchise-ból is ismert John Boyega alakítja – írta meg a Screen Rant. Az alkotás, amelyet a Hughes testvérek rendeztek, nyolcvanmillió dollárból született, de még készítési költségének dupláját sem hozta vissza.

Most, több mint egy évtizeddel később a film 6,8 pontot kap a tízből IMDb-n, de a Rotten Tomatoes oldalán, 210 szakmai kritikát összesítve mindössze 47 százalékot ért el. A felhasználók szavazatai alapján az IMDb számaihoz közelít a Rotten Tomatoes közönségértékelése, amely 64 százalékot mutat. Ettől függetlenül a film rajongótábora valódi kultklasszikusként tekint manapság a filmre,

amely valamelyest új szemszögből közelítette meg a poszt-apokaliptikus világábrázolást.

Ennek kapcsán úgy döntöttünk, összeszedünk néhány olyan filmet, ahol az első rész sikertelensége ellenére – beszéljünk anyagi bukásról, vagy megoszló kritikusi véleményekről – megélt egy második esélyt, legyen az folytatás, vagy előzménytörténet. Listánk a teljesség igénye nélkül készült.

A nem annyira fantasztikus négyes

Mi mással lenne érdemes kezdeni egy efféle listát, mint egy igencsak megosztó szuperhősfilmmel? A 2005-ben megjelent A Fantasztikus Négyes egyetlen szerencséje az anyagi siker volt, mivel finoman szólva is alacsonyan teljesített a legtöbb értékelő oldalon. Az IMDb-n 5,7 ponton áll, míg a Rotten Tomatoes kritikái alapján mindössze 28 százalékot ért el, de 45 százalékával a közönség sem tűnt lelkesebbnak. A magyar nézők némileg hálásabbak voltak, tekintve, hogy a Port.hu oldalán hét pontot kapott a tízből.

Mindentől függetlenül – ami jól mutatja a profi marketinget is – a film majdhogynem tarolt a kasszáknál. Gyártási költségének több mint háromszorosát gereblyézte be, ami a reklámköltésekkel együtt is nyereségesnek számított. Nem csoda, hogy folytatás is született, ahol már az Ezüst Utazó is feltűnt a vásznon. Számokat tekintve ez is hasonlóan teljesített minden területen mint elődje, azonban hiába a százmilliók, a 20th Century Fox-ot nem nyűgözte le az eredmény,

ezért a korábban belengetett újabb filmekből kihátráltak.

Ennek ellenére mégis született 2015-ben egy újabb alkotás, ahol ismét megpróbálták feltámasztani a négyfős hőscsapatot. Bár az addigi filmek kritikailag nem voltak „kiemelkedőek”, az új változat abszolút „katasztrófába” torkollt, ezúttal minden téren.

Még a magyar közönség is csak 4 pontot szavazott meg a tízből a Port.hu oldalán, de az IMDb és a Rotten Tomatoes 4,3 pontot, valamint 9 százalékos kritikai értékelést adott neki. Talán nem meglepő, hogy ez a Fantastoc Four film komoly anyagi bukás lett. 120 milliós gyártásai költsége mellett 160 milliót hozott a konyhára. A reklám és kiadási költségekkel együtt több tízmillió dollár veszteséget könyvelhetett el a 20th Century Fox.

A sötétség, ami elnyelte a sikert

Furcsának tűnhet elővenni a Riddick-trilógiát ebben a felsorolásban, azonban egy ponton mindenképpen érdemes megemlíteni. Vin Diesel sci-fije mára igazi kultklasszikus lett, aminek első része, a Pitch Black igazi siker volt, annak ellenére, hogy minimális költségvetésből készült.

Ezen felbuzdulva a készítők hoztak egy második részt, Riddick – A sötétség krónikája címmel, amely már jóval nagyobb, százmillió dollárt meghaladó büdzséből dolgozott. Annyira ráálltak a készítők a világépítésre, hogy az alkotás számos ponton elgyengült, amit sem a kritikusok, sem a nézők nem kultiváltak.

Végeredményben a film a készítésének árát is épp csak visszahozta, az összes ráfordítással nézve pedig komoly veszteséget termelt. Igaz, sem a kritikusok, sem a rajongók nem szedték ízekre a szélesvászonra készült művet,

azonban az elvárások sokaknál nem egyeztek meg azzal, amit végül kaptak.

Ilyenkor felmerül, hogy pontosan miért is tűztük listára ezt, hiszen nem a bukott folytatások gyűjteménye mostani cikkünk, azonban a Riddick-rajongók tudják, hogy trilógiáról beszélünk, úgyhogy a második film bukása ellenére készült egy harmadik is. Itt már okulva a korábbiakból, jóval alacsonyabban tartották a gyártási költségeket, így a szimplán Riddick címen futó zárómű mind kritikailag, mind pénzügyileg sikeresebb lett elődjénél – persze arányosítottan nézve.

Nem minden rendező érti az írót

Elsőre sértő lesz sokaknak, de érdemes kivárni a végét, merthogy összeállításunkban jogosan szerepel egy valódi klasszikus is, amely mára filmes műalkotásnak számít, de megjelenésekor kimondottan megosztó volt. Ez pedig a Ragyogás.

A filmek szerelmeseinek zöme úgy tekint erre, mint Stanley Kubrick megkerülhetetlen mesterművére, azonban Stephen King regényének filmadaptációja nem mindig birtokolt ilyen előkelő rangot. Premierjekor a kritikusok hűvös fogadtatásban részesítették a mozit, ráadásul ugyanazon a hétvégén jelent meg a mozikban, mint A Birodalom visszavág.

Maga King is bírálta a filmet, mivel úgy vélte, hogy Kubrick az adaptálás során nem maradt elég hű az eredeti regényhez.

Noha adaptációként rossznak ítélte, filmes szempontból elismerte Kubrick művét, azonban összességében nem volt elragadtatva. Ezért is érdekes, hogy a könyv folytatásából – amely 2013-ban jelent meg – szintén készült film. Stephen Kingnek egyébként is számos klasszikusa és új műve elevenedett meg szélesvásznon, így nem csoda, hogy az Álom doktort is fel akarták dolgozni.

Sem Ragyogás, sem a folytatás, nem robbantott kasszát, pedig utóbbit a kritikusok egy része is méltatta. Még spin-off filmet is terveztek King ezen világának más karaktereihez, mivel azonban a film nem teljesített elég jól a kasszáknál, ezért elkaszálták az ötletet. Mindazonáltal Stephen King ezúttal pozitívabban állt a végeredményhez, ami többek közöttt annak is köszönhető, hogy a film rendezője, Mike Flanagan sem utánozni, sem felülmúlni nem akarta Kubrickot, szimplán egy jó könyvadaptációt akart készíteni. A CNBC szerint King így vélekedett a 2019-es filmről:

Ezúttal nagyon, de nagyon alaposan átolvastam a forgatókönyvet. Mike Flanagan minden filmjét élveztem, és már korábban is dolgoztam vele a Bilincsben című alkotáson (...) Minden, ami valaha is nem tetszett Kubrick Ragyogásában, az itt helyére került.

Inkább fáraó, mint király

Az utolsó film – vagy filmek – a listánkban némileg eltérnek az előzőektől. A Múmia-sorozatot sokan ismerik, szeretik, a filmek zöme már kultklasszikus, és jó bevételt is hoztak. Azonban a második rész sikere után egy spin-off is érkezett, amely a skorpiókirály történetét dolgozta fel.

Chuck Russel és Dwayne Johnson 2002-es filmje hiába aratott sikert a kasszáknál, messze nem nyűgözte le a kritikusokat, de még a közönség egy jelentős részét sem – kritikusi oldalról 41, közönség oldalról 38 százalékon áll most a Rotten Tomatoes oldalán, IMDb-n 5,5 pontot hoz. Ennek ellenére

készült hozzá egy előzményfilm, ahol az ifjú skorpiókirály kalandjait láthatják a nézők.

Ez cirka hat évvel az eredeti után érkezett. Talán nem meglepetés, hogy sem kritikai, sem közönség oldalon nem aratott a film sikert, továbbá anyagilag is veszteséges volt. De hiába a megkérdőjelezhető kezdeti siker, majd a veszteséges folytatás, a franchise eddig nem kevesebb, mint öt filmet élt meg, folyamatosan cserélgetve a rendezőket, producereket, színészeket és írókat.

Bár az első rész után sorjázta a veszteségeket, a brand teljesen nem pusztult ki. Ezt jól mutatja, hogy az első rész főszereplője, Dwayne Johnson producerként már biztos visszatér a hatodik Skorpiókirály moziban, amelyről sok infót még nem osztottak meg. 2020-ban jelentették be a projektet, amely elviekben a jelenkorban játszódik, azonban még nem tudni, hogy vajon a 2002 óta „A” kategóriássá, Hollywood egyik legkeresettebb színészévé nőtt Szikla alakítja-e a címszerepet.