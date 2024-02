Hiába tarolt az Oppenheimer a BAFTA-díj-átadón, egy váratlan vendég ellopta a show-t

Az első atombombát előállító tudóscsoport vezetőjéről, Robert Oppenheimer elméleti fizikusról szóló életrajzi dráma tizenhárom díjra volt esélyes az előzetes jelölés alapján, és hetet el is hozott a Royal Festival Hallban megrendezett, viszonylag megbízható Oscar-előrejelzőnek tekintett BAFTA-gálán, amelynek házigazdája David Tennant volt.

Az Oppenheimer kapta a legjobb film díját, Christopher Nolan a legjobb rendezésért járó elismerést, és az Oppenheimert alakító Cillian Murphy a legjobb férfi főszereplő BAFTA-kitüntetését.

Cillian Murphy legfőbb versenytársa a világhírű karmesterről, Leonard Bernsteinről szóló Maestro főszereplője, Bradley Cooper volt.

Ugyancsak az Oppenheimernek ítélték a legjobb eredeti filmzene díját, Robert Downey jr. a háromórás film férfi mellékszereplőjeként lett BAFTA-díjas, és az alkotás kapta a legjobb fényképezésért, valamint a legjobb vágásért járó elismerést is.

Az Oppenheimer már a januárban tartott 81. Golden Globe-díj-átadón is tarolt. A legjobb színész díját Cillian Murphy nyerte az Oppenheimerben nyújtott alakításáért, míg a legjobb mellékszereplő Robert Downey jr. lett. A legjobb rendező kategóriában Christopher Nolant díjazták. Az alkotás az idei 96. Oscar-gála nagy esélyese is, ugyanis tizenhárom díjra is jelölték.

A tavalyi BAFTA-rendezvényen hasonló sikereket ért el Edward Berger Nyugaton a helyzet változatlan című első világháborús drámája: azt az alkotást tizennégy díjra jelölték, és szintén hetet el is hozott. Erich Maria Remarque 1928-ban megjelent klasszikus regényének filmadaptációja nyerte a legjobb film, a legjobb nem angol nyelvű film, a legjobb rendező, a legjobb forgatókönyv-adaptáció, a legjobb eredeti filmzene, a legjobb hang és a legjobb fényképezés díját.

Az alkotás ezzel egyben rekordot is döntött, ugyanis a BAFTA-díjak történetében még soha nem kapott ennyi elismerést nem angol nyelven forgatott film.

Öt díjat nyert a Szegény párák című alkotás

Az idei BAFTA-díj-kiosztón az Oppenheimer mellett Jorgosz Lanthimosz Szegény párák (Poor Things) című filmje is a nagy nyertesek között volt: ezt az alkotást tizenegy díjra jelölte a brit filmakadémia, és a film ötöt el is nyert.

A filmben nyújtott alakításáért Emma Stone kapta a legjobb női főszereplőnek járó elismerést, emellett az alkotásé lett a legjobb smink, a legjobb jelmeztervezés, a legjobb produkciós tervezés díja, valamint a legjobb különleges látványhatásokért odaítélt BAFTA-díj.

Emma Stone mellett Carey Mulligan, a Maestro női főszereplője is versenyben volt ezért a BAFTA-díjért.

A legjobb dokumentumfilm kategóriában az ukrajnai háborúról szóló 20 Days in Mariupol című produkció nyerte el a brit filmakadémia elismerését.

Ellopták a show-t a hírességek a BAFTA-díj-átadón

A londoni eseményen a díjra jelölt színészek mellett olyan hírességek is megjelentek a vörös szőnyegen, mint David Beckham, a Manchester United egykori angol válogatott futballistája, Dua Lipa énekesnő és Vilmos herceg. A 41 éves brit trónörökös idén felesége nélkül érkezett a BAFTA-díj-átadóra. Katalin hercegné a januári hasi műtétje miatt nem tudott részt venni az eseményen.

Sokakat meghatott Michael J. Fox amerikai színész, aki kerekesszékben érkezett a díjátadóra. A Vissza a jövőbe-trilógia sztárja egyre ritkábban szerepel nyilvánosság előtt, ugyanis a Parkinson-kórban szenvedő színész egészségi állapota súlyosan leromlott az elmúlt évtizedekben.

Az eseményen a 62 éves színész adta át a legjobb filmnek járó díjat, amelyet Christopher Nolan Oppenheimer című filmje kapta. Michael J. Fox az öt jelölt bemutatásakor elmondta, hogy okkal nevezik varázslatnak az alkotásokat, mivel sokszor a mindennapjainkat is megváltoztathatják. Hozzátette, a filmek összehozzák az embereket, ahol nem számít, hogy „ki vagy, vagy honnan származol”.

El sem kezdődött, mégis botrányoktól hangos az idei Oscar-díj-átadó

Hazai idő szerint március 11-én hajnalban rendezik meg a 96. Oscar-gálát. Az amerikai filmakadémia januárban jelentette be , hogy idén milyen filmek, illetve mely filmes szakemberek szállhatnak harcba az arany szoborért.

A legtöbb jelölést, tizenhármat az Oppenheimer kapta, amit a Szegény párák követ tizeneggyel, majd a Megfojtott virágok tíz és a Barbie nyolc jelöléssel. Mint megírtuk, idén ismét lehet magyar nyertes, miután a legjobb látványtervezés kategóriában esélyes az Oscar-díjra Mihalek Zsuzsa, a Szegény párák berendezője.

Az amerikai filmakadémia döntése sokaknál felháborodást váltott ki. Az idei jelöltek közül a Barbie című film főszerepében feltűnő Margot Robbie is kimaradt. Az alkotás másik szereplője, a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában jelölt Ryan Gosling és a női mellékszereplők között versenyző America Ferrera elfogadhatatlannak tartja, hogy Robbie-ról megfeledkeztek.

A színésznő saját bevallása szerint nem szomorkodik, ugyanis a nagy sikerű alkotás producereként így is elismerték. Az ausztrál színésznő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendező, Greta Gerwig megérdemelte volna az elismerést.

Szintén kimaradt az idei Oscar-jelölésből a Megfojtott virágokban szereplő Leonardo DiCaprio, aki a Golden Globe-on és a Critics’ Choice Awardson is jelölve volt.

Rengeteg olyan sikeres színész van, akiket az amerikai filmakadémia számos alkalommal jelölt már Oscarra, de végül sosem vagy csak egyszer ítélték oda nekik a díjat. Többek között Tom Cruise, Johnny Depp és Robert Downey jr. sem kapott még arany szobrot.