Minden idők egyik legepikusabb európai televíziós produkciójaként írnak a Hunyadiról

A vágás előrehaladott stádiumában van a Hunyadi-sorozat. A több millió euróból készülő sorozatot a Berlinale után Londonban mutatta be a szakmai közönségnek a német Beta Film, amely a jogok nemzetközi értékesítését végzi. A Hunyadi a nemzetközi piacra Rise of the Raven (A holló felemelkedése) címmel kerül. A Robert Lantos producer vezetésével készülő, Bán Mór azonos című regényfolyamából készült 10 részes alkotás az év végén kerül a képernyőre – itthon és világszerte.

„Óriási a várakozás, hiszen jelenleg nem készül hasonló, monumentális történelmi sorozat. A bemutatott részletek csak tovább fokozták az érdeklődést, hiszen a magas szakmai színvonal mellett a Hunyadi azzal is egyedülálló, hogy minden szereplő az anyanyelvén szólal meg – növelve ezzel a történelmi hitelességet” – mondta Robert Lantos producer, aki szintén jelen volt a berlini zárt körű vetítésen. Minderről a produkciós cég tájékoztatta az Indexet.

A tíz, egyenként egyórás részből álló Hunyadi a hadvezér epikus életét tárja elénk, aki a XV. századi középkori Európa kimerítő kegyetlen viszonyai között dacolva az óriási túlerővel döntő győzelmet arat a nándorfehérvári csatában, átformálva ezzel Európa történelmét. Hunyadi az olasz, lengyel, osztrák, szerb és magyar nemesi családok között éli életét – amit botrányok, politikai hatalmi játszmák és összeesküvések tarkítanak.

A Variety minden idők egyik legepikusabb európai televíziós produkciójaként ír a Hunyadiról, és megszólaltatja Robert Lantost, aki T. S. Eliottól idéz, aki egyszer azt mondta, hogy az álom és a valóság között ott van az árnyék. Lantos ezzel kapcsolatban így fogalmaz: „Egész pályafutásom alatt ezzel az árnyékkal küzdöttem. A Rise of the Raven című filmmel az árnyékot legyőztem.”

Az Index kint járt a forgatáson, az erről szóló beszámoló itt elolvasható.

Szövetségesek a nők

A középkori Európa botrányai, politikai hatalmi játszmái és udvari intrikái között játszódó sorozatban Hunyadit Kádár L. Gellért, Szilágyi Erzsébetet Rujder Vivien alakítja, Barankovics Mara szerepében Törőcsik Franciska látható.

A magyar szereplők között megtaláljuk még Fekete Ernőt, Hermányi Mariannt, Medveczky Balázst. Hozzájuk csatlakozik a nemzetközi színészgárda: az osztrák Laurence Rupp (Barbárok), Cornelius Obonya (Mária Terézia), Murathan Muslu (Töréspont), az olasz Giancarlo Giannini (James Bond, Hannibal) és Francesco Acquaroli (Fargo, Suburra), a többszörösen díjazott cseh színész Karel Roden (A Bourne-csapda, Mr. Bean), a szerb sztár Rade Serbedzija (Batman: kezdődik, Mission: Impossible II, A vér és méz földjén), valamint további olasz színészek: Thomas Trabacchi (Studio Battaglia) és Elena Rusconi (6 Underground).

Hunyadi legerősebb szövetségesei a nők: Erzsébet, a felesége, aki nem csupán asszonyként áll mellette, hanem vállt vállnak vetve harcol az oldalán, és Brankovics Mara, első szerelme, aki összetöri a szívét azzal, hogy Murád szultán udvarában vezető háremhölgy lesz. Amikor az Oszmán Birodalom soha nem látott méretű hadsereget mozgósít, hogy nyugatra vonulva meghódítsa a Vatikánt és Európát, Hunyadi a csatatérre vezeti kicsiny, de bátor seregét, és nem várt, de annál hősiesebb győzelmet arat. III. Kallixtusz pápa elrendeli, hogy a templomok szerte a világon mindennap délben harangozzanak. És még ma, több mint öt évszázaddal később is konganak azok a harangok.

Egy sorozat, több rendező

A rendezők az Oscar-jelölt és Emmy-díjas Robert Dornhelm (Bécsi vér, Mária Terézia, Háború és béke), valamint Nagypál Orsi (The Deal, The Outpost, Nyitva, Terápia) és Szász Attila (Apró mesék, Örök tél). A sorozat showrunnere Lengyel Balázs (HBO Aranyélet), aki egy epizódot rendezőként is jegyez. A sorozat írói Lengyel, Mihalka György, Lovas Balázs, Ruttkay Zsófia, Veres Attila és Bán Mór, akinek bestseller regényfolyamán alapul a Hunyadi-sorozat.

A Rise of the Raven beváltja mindazt, amit ígér: rendkívül szórakoztató, érzelmes és erőteljes történelmi saga, kivételes gyártási értékkel. A női nézőpontokra helyezett erős és egyedülálló hangsúllyal a sorozat olyan magával ragadó történetszálakat kínál, amelyek a mai közönség számára is rendkívül relevánsak. Szilárdan hisszük, hogy a kiváló kreatív csapat és a kimagasló nemzetközi szereplőgárda támogatásával a sorozat jelentős globális sikert ér el

– véli Koby Gal-Raday, a Beta Film tartalomért felelős vezetője (akinek a nevével olyan sikeres sorozatokat kötnek össze, mint a Fauda).

Berlinben az európai televíziós szakma színe-java azért gyűlt össze, hogy megnézze a Hunyadi első trailerét. Komoly, részletekbe menő szakmai egyeztetés zajlott a vetítést követően, amelynek során angol, francia, német, olasz és svéd tévés profik érdeklődtek a sorozat iránt. Óriási érzés volt, hogy ez az illusztris társaság egy emberként tapsolt a bemutató végén

– mondta Krskó Tibor producer, aki szerint magyar televíziós produkció ilyen komoly nemzetközi érdeklődést még nem váltott ki soha.

A tízórás epikus sorozatot a Magyar Nemzeti Filmintézet és a Beta Film finanszírozza. Producerei a Serendipity Point Films, a Twin Media, a HG Media, az MR Film és a Beta Film. Társproducer a magyarországi TV2, amely Magyarországon és Szlovéniában, valamint a társproducer ORF, amely Ausztriában sugározza a Hunyadit. A produceri munkában részt vesz Krsko Tibor (Sorstalanság, Szabadság, szerelem, A nevek dala), Cecilia Hazai, Kinga Hazai és Ari Lantos (Emlékezz, Barney és a nők), valamint Oliver Auspitz és Andreas Kamm az MR Filmtől (Bécsi vér), továbbá Koby Gal Raday, a Beta Film CCO-ja.