Amikor Kate Winslet az HBO-val dolgozik együtt, abból többnyire jó dolog szokott kisülni, így volt ez 2011-ben a Mildred Pierce esetében, amikor a színésznő a Nagy Depresszió idején játszódó drámában alakított erős, független édesanyát. Remek fogadtatást kapott 2021 tavaszán az Easttowni rejtélyek is, amely az éjsötét krimik rajongóinak hozott egy kötelező néznivalót. Winslet legújabb kooperációja a kábelcsatornával enyhén figyelemfelkeltőre sikerült, a március 4-én az első részével debütált A rezsimben talán élete legviccesebb alakításában látható a 48 éves hollywoodi ikon, aki egy közép-európai ország autokrata vezetőjét alakítja.

Tagadhatatlan, szinte kiszúrja az ember szemét, hogy A rezsim alkotója, Will Trace ebben a politikai szatírában azt a célt tűzte ki magának, hogy az orosz elnököt, Vlagyimir Putyint állítsa pellengérre. Kate Winslet karaktere egy hatalmas, a Kremlhez hasonló díszes épületegyüttesben lakik, innen vezeti népét kancellárként, és itt veszi fel azokat a negédes propagandavideókat, amelyekkel igyekszik palástolni, hogy tulajdonképpen önkényuralmat tart fenn. A Putyinnal való hasonlóságok nem merülnek ki ebben, az elszigetelten élő kancellár asszony a sorozatban germafóbiás, azaz retteg a baktériumoktól, és amikor úgy hozza a szükség, hogy az amerikaiakkal kell egy asztalhoz ülnie, előszedi a kéznél lévő leghosszabb asztalát, á la Putyin.

Mondjuk attól a Will Trace-től, aki már az Utódlás című HBO-szériában letette a védjegyét, amikor az amerikai oligarchákat kellett kifigurázni, nem is vártunk volna kevesebbet. A rezsim főszereplője vagy főgonosza, Elena Vernham (Winslet) a kőgazdag Roy családhoz hasonlóan olyan személyiség, akitől zsigerből ökölbe szorul az ember keze. Ugyanakkor Kate Winslet felháborítóan jól érzi magát ebben a karikaturistákat megszégyenítő, elfuserált szerepben. A színésznő kicsit selypít, furán mosolyog, és manírok tárházát mutatja be a kamerák előtt, miközben időről időre megnyilvánul a diktátor asszony kegyetlensége. De olyan szinten, hogy az embert kirázza tőle a hideg.

Azt, hogy mennyire abszurd és groteszk történetet ad elő ez a széria, mi sem jelzi jobban, mint hogy az eseményeket egy olyan katona, Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts) szemszögéből kísérjük figyelemmel, aki egy bányászlázadást ver le erőszakkal, halomra ölve a hatalom ellen megmozduló munkásokat. Nyilvánvaló, hogy egy autokrata rendszerben mi ezért a jutalom? Hát az előléptetés, amit Zubak meg is kap. A kancellár főhadiszállására rendelik, hogy ő legyen Vernham asszonyság testőre, aki annak egészségéről gondoskodik. Legfőképp azzal, hogy szobáról szobára kísérgeti a kancellárt, és ellenőrzi, nehogy penészveszély legyen. Mondtuk már, hogy ez a széria elborult? Akkor most ismét jelezzük.

A rezsim ott bukik meg, hogy hiába remek főszereplő és karizmatikus diktátornő Kate Winslet, ha körülötte a cselekmény nem áll össze, és a mellékszereplők lemaradnak tőle, képtelenek tartani vele a tempót. Lehet, hogy Will Trace új sorozatát nem is annyira fair az Utódláshoz hasonlítani, mert ahhoz nincs benne elég drámaiság, hanem inkább a Veep kistesójának illene nevezni. Csakhogy A rezsim ehhez sem elég maró, a látványos Putyin-parodizáláson felül nem képes túl sok újat felmutatni a politikai szatírák rajongóinak. Kapja benne az ívet a kisebb országokat kihasználó USA és Kína is, ugyanakkor az írók mintha visszatartanák a kezüket, amikor az igazán nagy pofonok kiosztásáról van szó. Emiatt furcsa helyzetbe kerül ez a sorozat, mert így nem elég bátor ahhoz, hogy valóban görbe tükröt mutató próbálkozásként lehessen rá hivatkozni.

Nem lett volna elhibázott döntés a készítők részéről, ha a játékidőt lejjebb szabják, a hatszor egy óra helyett elég lett volna ebből hatszor húsz-huszonöt perc is. Mert Kate Winslet annyi idő alatt is bőven tudott volna brillírozni, és lehet, hogy a forgatókönyvek sem érződtek volna ennyire dagályosnak.

Ritkán lehet ostorozni az HBO-t, elvégre olyan szériákat adtak ki a kezeik közül – csak az elmúlt pár évből szemezgetve –, mint az Eufória, a Sárkányok háza és a The Last of Us. Ők azok, akik még az Apple TV+-hoz képest is szökőévente nyúlnak mellé. Mondjuk a 2024 pont szökőév, sikerült is nekik, hogy egy olyan alapkoncepciót, ami papíron merészen reflektál a valóságunkra, kissé elrontsanak ahhoz képest, hogy milyen magas volt a várakozási faktor. Kate Winslet jutalomjátékát leszámítva nincs itt semmi látnivaló, oszoljunk. A rezsim – Putyin ostorozása ide vagy oda – nem lesz sem az új Utódlás, sem az új Veep. Egyszerűen túl ihletetlen alkotás ahhoz, és a két szék között a pad alá esik.

5/10

A rezsim első epizódja szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg az HBO Maxon.