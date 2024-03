Majdnem kitettek magukért a franciák, mert készítettek nekünk egy izgalmas sorozatot, csak valahogyan felemásra sikeredett. Ez a kijelentés nagyjából az évadot is kettévágja, s bár nem azt jelenti, hogy az első három-négy rész rossz volna, ám az ötödik-nyolcadik minden szempontból határozottan erősebb. Utóbbi Laura Weaver és Samuel Bodin rendező érdeme.

Kár ezért a címért. Mármint a magyarért: Párizsi alvilág. Nem mintha az eredeti, a Furies, ami a filmben szereplő fúriá(k)ra utal, jobb volna, de az legalább közelebb áll a történethez.

Ez a film ugyanis, ha valamiről szól is, legkevésbé az alvilágról. Inkább annak egyfajta romantizált szervezetéről.

Arról nem is szólva, hogy Párizsi alvilág címmel egyszer már forgalmaztak Magyarországon francia filmet. Persze az 1973-ban készült alkotás is kapott egy rakás variációt, az angoloknál The Holes, vagyis A lyukak, a franciáknál meg eredetileg Les gaspards, vagyis A pazarlók néven futott, de az nem is erről szól, mint a 2024-es Párizsi alvilág sorozat.

Ismét nő a főszereplő

A franciáktól már megszoktuk, hogy az olyan filmekben, amelyekben lőnek, bunyóznak, reccsen a csont, vagy csak egyszerűen kegyetlen, már régen nincsen férfiuralom. A nők elérték, hogy ők is hentelhessenek, állkapcsot törjenek, szétvagdalva vérezzenek. Az ilyen karakterek megformálásához ma már nincsen szükség Jean-Paul Belmondóra, Jean Renóra, Sami Bouajilára, Tomer Sisley-re vagy Alban Lenoirra, jöhetnek a nők, lányok, asszonyok.

Ebben ráadásul az a jó, hogy legalább bizonyossá válik, hogy a világ, ha gonosz, az nem csupán a férfiak miatt van, és ha jó, az a nőknek is köszönhető. Egészen rendben van az, hogy a franciák képesek nem sztereotípiákban gondolkozni, modern kori filmjeikben a jó és rossz párharca messze erkölcsi alapokon nyugszik – vagy éppen nyomaszt.

Lyna (Lina el Arabi) egyszerű párizsi lány lenne, ha az apja nem volna egy titkos bűnözői szervezet könyvelője. Aztán, miután apu fejét a lánya születésnapi tortájának elfújása közben szétlövik, kiderül, hogy Lyna nem is olyan, mint bármelyik párizsi lány.

A filmsorozat itt egy kicsit máris megbillen, hiszen Lyna olyan gyorsan válik komplett gyilkológéppé, amire csak a tudományos-fantasztikus történetekben láthatunk példákat. De sebaj, hiszen a Párizsi alvilág is kitalált történet, tele olyan szereplővel, akit még egy Sr. Ávila is két perc alatt becserkészne és szétkapna – pedig a temetkezési vállalkozó Sr. Ávila a róla elnevezett, 2013-as mexikói sorozatban akár romantikus szappanopera hőse is lehetne.

Vagyis a Párizsi alvilágban el kell fogadnunk, hogy a világ ilyen, és kész. Egyszerűen leosztott szerepek mögé bújt életek halmaza. Szerencsére itt a jó sem annyira jó, és a rossz sem rossz, de ez legalább életszerű. Lyna meg kész gyilkológép. Ez van.

Generáció X vs. Z

A sorozat másik nagy előnye az, hogy Selma (Marina Foïs) nem éppen korunk gyermeke. Az X generációs fúria, vagyis az alvilági bűnszervezet hatalmi egyensúlyát biztosító bérgyilkos tökéletes Lyna-ellentét, bár annál sokkal esendőbb, mint amennyire a tíz forgatókönyvíró és a négy rendező megalkotta. De sebaj, hiszen ha fullba nyomná a vérkiontót, semmi szerethetőt nem találnánk benne. Így viszont tényleg olyan, mint a szomszéd lány nagyija, aki vasárnaponként pitét süt. Persze nem süt...

A generációs ellentétábrázolás másik kiválósága Mathieu Kassovitz szereplése, aki Driss megformálójaként csúcsra pörgeti a kegyetlenséget, az ármányt és hazugságot. Nélküle és az első évad második felének két rendezője, Laura Weaver és Samuel Bodin nélkül most egy egészen más sorozatól beszélgetnénk. Kassovitz egyszerűen tökéletes ebben a szerepben, kár, hogy csak alig négy részben tudja megmutatni, mennyire profi pszichopata.

A filmben amúgy olyan dramaturgiai megoldásokat és képi világot láthatunk, ami odaszögez minket a fotelba. Lám, 2024-ben is lehet újat mutatni, hiába hitték sokan azt, hogy Guy Ritchie már minden puskaport ellőtt bármelyik filmjében.

Nincs vége, várjuk a folytatást

A Párizsi alvilág története amúgy egy sima leszámolás-eseménysorozat, minden több szálon fut. Ebben a filmben mindenki végezni akar mindenkivel, és a végén az marad talpon, akinek amúgy nem feltétlenül szurkolunk, csak ő(k) azért nem annyira kegyetlen(ek), mint a többiek.

Erkölcsi tanulság nincs. Talán csak annyi, hogy a bosszú nem feltétlenül akkor édes, ha véres, hanem akkor, ha nincs is értelme. Mert egy olyan városban, mint Párizs, ahol az élet nem ér semmit, miért gondolnánk azt, hogy a tárgyak, a pénz, az arany vagy csupán a hatalom értékesebb lehetne bárminél.

Szépen megtervezett akciójelenetek sorát láthatjuk, szépen forgatott képekkel elmesélt bűnügyi mesét. Ha túllendülünk az első négy epizódon, a sorozat kinyílik, és megmutatja, milyen mély a francia leszámolós filmek ürege. Még akkor is, ha Lynáról a legkevésbé hisszük el, hogy ennyire hidegvérű bosszúálló. De, ugye, azt már megtanultuk, éppen azt nem szabad lebecsülni, akitől a legkevésbé várnánk, hogy a lelke mélyén egy ronin szelleme lakik...

6/10