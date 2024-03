Áll a bál Amy Winehouse életrajzi filmje körül

Hiába jegyzi a 2011-ben elhunyt Amy Winehouse legnagyobb slágereit, eddig ismeretlen okból kifolyólag mégis kivágták az énekesnő áprilisban debütáló, Back to Black című önéletrajzi filmjéből Mark Ronsont. Pedig a túladagolásban meghalt énekesnő a producernek olyan dalokat köszönhet, mint a film címét is adó sláger vagy éppen a Rehab, így teljesen érthetetlen a rendezőgárda mostani döntése. Állításuk szerint ráadásul nincs itt semmi látnivaló, ugyanis nem kivágták, hanem alapvetően sem tervezték szerepeltetni a producer karakterét. Nehéz eldönteni, melyik a rosszabb...

Mindössze 27 éves volt Amy Winehouse, amikor 2011-ben a hivatalos jelentések szerint túladagolásban életét vesztette, és hiába történt ez már lassan 15 éve, a fiatal előadó dalai a mai napig rendkívül népszerűek. Ehhez mérten az sem meglepő, hogy életét és tragikus halálát már több filmes alkotás is feldolgozta, azonban eddig egyik sem aratott osztatlan sikert. A brit csillag életéről 2015-ben Asif Kapadia rendezésében Oscar-díjas dokumentumfilm készült, ám az alkotás nem nyerte el Winehouse szüleinek tetszését, mondván, hogy befeketítette őket: a nagyközönség a film hatására Amy apját, Mitch Winehouse-t okolta lánya haláláért.

Ezt követően az MTV sem tétlenkedett, és előrukkolt az Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story című alkotással, és az abban bemutatott, még sosem látott felvételekkel igyekezett levenni a lábukról a rajongókat, akik azonban ezt követően sem voltak maradéktalanul elégedettek. Az énekesnő nagysága előtt tisztelegve emiatt vágott bele egy teljes önéletrajzi film elkészítésébe Sam Taylor-Johnson rendező és csapata is, a produkció közelgő, áprilisi premierje előtt azonban az alkotás háza táján is áll a bál.

A Daily Mail információi szerint ugyanis Winehouse egykori sikerkovács producerének karakterét, az Oscar-díjas Mark Ronsont végül teljesen kihúzták a londoni énekesnőről szóló életrajzi filmből. Érdekesség, hogy a film a címét Winehouse második díjnyertes albumáról és klasszikus számáról, a Back to Blackről kapta, amelyet szintén Ronson készített...

Az énekes-producert Jeff Tunke alakította a felvételeken, amelyeket azonban vélhetően sosem láthatunk majd, hiszen egyszerűen az összes ilyen képkockát kivágták a filmből,

a színész neve pedig még az IMDB-n is eltűnt a film alatt.

A vádakat persze a rendezők tagadják, elmondásuk szerint ugyanis „Mark Ronson karaktere soha nem jelent meg a filmben, így nem lehetett volna kivágni az összes jelenetet”.

Ő segítette a csúcsra Winehouse-t

Mindez amiatt is különös, mert a producer neve ott virít Winehouse legsikeresebb dalai mellett. Ronson Winehouse-szal együtt dolgozott az énekesnő legproduktívabb időszakában, többek között a Back to Black és a Rehab című számokat is ő álmodta meg. Neve pedig azóta sem kopott ki a szakmából, később együttműködött Bruno Marsszal az Uptown Funk című világslágerben, Oscar-díjat nyert a Csillag születik című film Shallow című daláért, ráadásul ő jegyzi a Barbie című film zenéjét is.

A rendezők magyarázata emellett azért is különös, mert korábban maga Mark Ronson számolt be arról, hogy korábban segítette az életrajzi film készítőit, sőt körbevezette a csapatot a stúdiójában, ahol Winehouse-szal is együtt dolgozott, és többször is részletesen beszélt az együtt töltött időről nekik.

Az életrajzi film főszereplője, azaz Amy Wineshouse Marisa Abela színésznő lesz, a filmet a tervek szerint először április 12-én vetítik le.