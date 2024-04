A Tulsa királya első évada hatalmas sikert aratott a Paramount+-on, úgyhogy nem olyan nagy meglepetés, hogy készül a második évad Sylvester Stallone maffiózós sorozatából. A sztár maga jelentette be, mint főszereplő és producer, hogy elkezdődtek a második felvonás munkálatai, a sorozat körüli botrányok pedig csillapodni látszanak.

A Tulsa királya sztárja és vezető producere, Sylvester Stallone megtörte hallgatását a közösségi médiában azóta, hogy állítólag ő és a sorozat egyik rendezője becsmérelt néhány háttérszínészt, akik a Paramount+ drámáján dolgoztak. Stallone azonban nem foglalkozott a vádakkal. Egy hétfői Instagram-posztban Dwight „The General” Mandfredi szerepét játszó színész bejelentette, hogy a második évad munkálatai elkezdődtek.

Április 1-jén, még a „toxikus” forgatásról szóló állítások megjelenése előtt Stallone egy Paramount+ Instagram-videóban bejelentette, hogy megkezdődött a Tulsa királya 2. évadának forgatása. Ebben a bejegyzésben Stallone azt mondta:

Fogalmatok sincs, mi fog következni. Bízzatok bennem!

Mint arról a Deadline beszámolt, az atlantai székhelyű Rose Locke Casting castingcég, amelyet azzal bíztak meg, hogy 18 éves és idősebb színészeket találjon Taylor Sheridan sorozatának második évadához, a vádak nyomán kilépett a sorozatból. Úgy tűnik, a Tulsa királya munkakörülményei az atlantai háttérszínészek privát Facebook-oldalán váltak táptalajjá; Stallonét és egy meg nem nevezett rendezőt azzal vádolták, hogy néhány statisztát „csúnyának, zsírosbödönnek” és „botos kövér fickónak” nevezett.

Egy statiszta később elmondta, hogy soha nem hallotta, hogy Stallone vagy a rendező becsmérlő szavakat mondott volna a háttérszínészekről, de meg volt győződve arról, hogy néhány megjegyzés személyesen neki szólt, miután a privát Facebook-oldalon olvasott róluk.

A Locke elmondta ügyfeleinek, hogy azért hagyta ott a sorozatot, mert Stallone állítólag becsmérlő szavakkal illette a statisztákat, de ezt a vádat Craig Zisk rendező tagadta a TMZ-nek, miután a Deadline nyilvánosságra hozta a történetet. Zisk azt mondta a csatornának, hogy a Locke nem végezte el a munkáját azzal, hogy nem toborzott 20-as, 30-as éveiben járó statisztákat egy jelenethez, ami egy hipszterbárban játszódik. Stallone egyelőre nem kommentálta a vádakat.

A Tulsa királya a New York-i maffiózót, Dwight „The General” Manfredit követi, amint 25 év után kiszabadul a börtönből, és főnöke száműzi, hogy az oklahomai Tulsában rendezkedjen be. Rájön, hogy maffiacsaládja nem feltétlenül az ő érdekeit tartja szem előtt, ezért Dwight lassan összeállít egy csapatnyi embert, akik segítenek neki új bűnbirodalmat alapítani egy olyan helyen, amely számára akár egy másik bolygó is lehetne.