Hónapokkal azután, hogy a CBS bejelentette, hogy az Agymenők spin-offja, Az ifjú Sheldon a hetedik évad után véget ér, a főszereplő Annie Potts egy interjúban nyilatkozott a döntésről. A csatorna 2021 márciusában három évaddal meghosszabbították a sorozatot, ami a 7. évadig így biztosan adásban maradt, de a CBS novemberben elárulta, hogy a 7. évaddal a sorozatnak is vége lesz.

A széria fináléját május 16-ra tűzték ki, a forgatás pedig éppen a múlt héten ért véget, a Sheldon nagymamáját („Mimóját”) játszó Annie Potts pedig nem fogta vissza magát, és a Variety interjújában „ostoba üzleti döntésnek” nevezte a kaszálást. Pottsot – aki olyan sikersorozatokban játszott, mint a Formatervezett nők (Designing Women), a Love & War és a Sírig tartó barátság (Any Day Now) – arról kérdezték, hogy milyen nehéz búcsút inteni egy sorozatnak.

Ez különösen nehéz volt, mert teljesen felkészületlen voltam. Meg voltam döbbenve. Úgy értem, ez az első számú sorozat a lineáris tévében és az első számú a Netflixen

– kezdte.

Potts hozzátette: „Szerintem mi vagyunk az egyetlen, amit az emberek a TikTok-on néznek, néhány tésztarecept mellett. Egyszerűen hülye üzleti lépésnek tűnt. Ha egy műsor kezd vontatottá válni, vagy lemaradni nézettségben, unalmasak a történetek, vagy bármi más, akkor az ember valahogy előre látja. De most teljesen váratlanul ért minket ez a dolog. Legalábbis engem” – ismerte el Potts.

A 15 éves színésztársa, Iain Armitage hozzátette: „Teljesen megértem, mire gondol Annie. Úgy értem, nem fogom minden nap látni Annie Pottsot. Ez egy igazi veszteség számomra. Jobban, mint bárki másnak. Határozottan úgy gondolom, hogy sokkal többet is tehettünk volna” – mondta. A sorozat forgatása éppen a múlt héten fejeződött be, Pottsot pedig arról kérdezték, hogy érzi magát most, hogy a munkával végeztek.

Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon érzelmes volt. Úgy értem, Ian életének a felét, az enyémnek pedig a tizedét töltötte ki, de 70 évesen ez jelentősnek tűnik

– nyilatkozta. „És tudod, ez egy kis falu, ami nekünk van, és mindannyian gondoskodtunk egymásról, és felneveltük egymást. Nagy űr lesz az életemben. Ez nem kérdéses. De a gyász, a veszteség egyszer könnyebb lesz” – ismerte el.

Armitage hozzátette: „Határozottan nehéz befejezni, és az, hogy ilyen hihetetlen emberekkel dolgozhattam együtt, még nehezebbé teszi a dolgot. Nagyon szerencsésnek érzem magam a hét csodálatos év miatt, ugyanakkor nagyon izgatott vagyok, mert júniusban visszatérhetek Los Angelesbe” – folytatta. „Annie-vel fogok lógni, megszerzem a pilótaengedélyemet, és a Warner Bros.-nál fogok súdió-túrákat vezetni, ami csodálatos lesz” – mondta.

Nemrég megerősítették, hogy a fináléban Jim Parsons visszatér a felnőtt Sheldon szerepében, feleségével, Amyvel együtt, akit Mayim Bialik alakít.

„Hihetetlen. Olyan érzés volt, mint egy újraegyesülés, hogy újra együtt láthattuk őket. Olyan jól ismerik egymást, és olyan jól játszanak együtt. Tudták egymás jelszavait, amit csodálatos volt látni. Szerintem Jim és Mayim is nagyon élvezte, szóval ez nagyon szuper volt” – tette hozzá Armitage.