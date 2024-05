Dwayne Johnson állítólag irtó taplón viselkedett új filmjének forgatásán

Dwayne „The Rock” Johnson egyes információk szerint egyáltalán nem viselkedett profin legújabb filmjének, a Red One-nak a forgatásán. Többen állítják, hogy 8 órákat késett a forgatásról – vagy el sem jött –, üvegekbe vizelt a díszletek között, hogy ne kelljen kimennie a lakókocsiig és ez a sok csúszás meg is dobta a film költségeit, nagyjából 50 millió dollárral.

Dwayne Johnson, alias a Szikla legújabb filmje 2024. november 14-én kerül a mozikba Red One címmel, pedig a forgatás állítólag már 2023 elején véget ért. A csúszásra és a forgatás elszálló költségeire a magyarázatot többen a Sziklában látják, ugyanis azt állítják, hogy Johnson szakmaiatlanul viselkedett a forgatásokon – már ha egyáltalán megérkezett rájuk 7-8 órás késéssel –, ez pedig igencsak megdobta a produkció büdzséjét is. A végösszeg 250 millió dollár körül lehet, amely bőven lekörözi a Dűne második részét, de egyes szuperhősös Marlve-produkciókat is.

A The Wrap bennfentes infomátorokra hivatkozva egy hosszabb cikkben elemzi a film elkészülte körüli nehézségeket, amelyek kifejtik, hogy nem csak Johnsonnal (aki producere is a filmnek), hanem társaival, Hiram Garciával és az Amazon MGM filmes részlegének a vezetőivel, Julie Rapaporttal és Glenn Gainorral is voltak gondok, ők szintén szakmaiatlan viselkedésükkel nehezítették a munkát.

Állítólag a Sziklának van egy olyan szokása is (ezt korábbi produkcióknál „fejlesztette ki”, a Red One-nál ezt nem erősítették meg), hogy nem megy ki forgatás közben a mosdóba, hanem – egyszerű nemtörődömségből vagy időtakarékosságból – egy üvegbe végzi a dolgát, amelyet majd a stáb egy tagja kivisz a forgatás után.

Aztán ezt persze nem ő takarítja el, hanem a csapata. Dwayne tényleg telibesz*rja az egészet

– nyilatkozta egy forrás a lapnak.

Többen is a Szikla védelmére keltek

A portáltól megkeresték az Amazon MGM-et is a vádakkal kapcsolatban, de ők közleményükben mindent tagadtak. „Dwayne Johnson és gyártócége, a Seven Bucks hihetetlen partnereink a Red One-ban, ez egy olyan film lesz, amit a közönség minden korcsoportja imádni fog az idei ünnepi szezonban. A tesztvetítéseink nagyon jól alakultak – a CinemaConról érkezett reakció magáért beszél –, és mindez nem jöhetett volna össze Dwayne kitartó munkája és támogatása nélkül. Bármilyen jelentés, ami azt állítja, hogy úgy jutottunk el eddig a pontig, hogy 7–8 órás késésekkel érkezett Johnson a forgatásra, egyszerre nevetséges és valótlan” – írták.

Ami viszont érdekes ezzel kapcsolatban, hogy a CinemaCon-on csak néhány újságíró láthatta a filmből a bemutatót – akiket Johnson csapata kiválogatott – és ők sem írhattak róla semmit, tehát az Amazon kvázi nem létező reakciókra hivatkozik a filmmel kapcsolatban.

Egy másik bennfentes szerint a költségek nem is szálltak el annyira, mint ahogy azt híresztelik – hivatalos számadatok még nincsenek erről –, és Johnson sem késett, maximum 1–1 órákat a forgatásokról. Illetve azt is többen tagadták, hogy a Szikla a csapatából kérne meg embereket, hogy a vizeletével teli üvegeket eltávolítsa – azt viszont nem, hogy ne használná ezeket.

Hogy mi az igazság, az egyelőre kérdéses, viszont korábbi forgatásokról már érkeztek hasonló infromációk a színészről (a Nagypályások esetében állítólag 6 órát vártak rá, a Rampage – Tombolás esetében 4-5 órákat), ráadásul azt is mondták róla, hogy „ez azért van, mert abszolút ellenzi, hogy napi 4–5 óránál többet dolgozzon” – vélte egy forrás. Többen azt is mondták, hogy emiatt az attitűd miatt romlott meg a viszonya Vin Diesellel és ezért hagyhatta ott a Halálos iramban-szériát. A Netflix viszont azt nyilatkozta, hogy a Különösen veszélyes bűnözők forgatásán a Szikla profin, kifogástalanul viselkedett.