Aki nem követte Kristen Stewart karrierjét az elmúlt 16 évben, annak is egyhamar feltűnik a Kivérző szerelem című filmben, hogy az amerikai színésznő napjainkra látványosan levedlett mindent magáról, ami Bella Swant, a csillogós vámpírba szerelmes tinilányt jellemezte a 2008-as Alkonyatban. Hogyne tűnne fel, elvégre a Saint Maud készítőjének új leszbikus thrillerében egészen naturalista jelenetben látjuk először a főszereplőt. 1989-ben járunk, egy isten háta mögötti, amerikai porfészekben, ahol egy Lou (Kristen Stewart) nevű konditerem-vezető éppen nyakig bélsárosan próbálja működésre bírni az eldugult vécét. Lou egészen bele van már fáradva az életébe, álmodozik róla, hogy lerakja a cigit, és eközben meg kell birkóznia a tudattal, hogy a fafejű helyiek mindig úgy fognak rá hivatkozni, mint a helyi dyke.

Csakhogy történik valami, ami megbolygatja Lou napról napra szürkébb életét, mégpedig hogy betoppan a városkába Jackie (Katy O’Brian), egy hatalmas ambíciókkal és még nagyobb muszklikkal rendelkező testépítőnő. Kristen Stewart fiús, folyton trikóban járó és bagózó karakterének a sorsa már akkor megpecsételődik, amikor hősünk megcsodálja a termébe betévedő, komoly súlyokat mozgató bodybuildert, hiszen ők ketten gyorsan szerelembe esnek, és ez a románc a hátralévő nagyjából másfél órás játékidőben jó sok hullát hagy a földön heverve.

Mondják, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, és a Kivérző szerelem drámai, thrillerbe és horrorba hajló cselekményét is valami hasonló indítja el. Lou az, aki előveszi a polc mélyén kallódó szteroidot, amit ingyen felajánl Jackie-nek, de persze azt ő sem tudhatja, hogy milyen őrjöngést vált majd ki újdonsült szívszerelméből az anyag... Ráadásul a Jackie által átélt roid rage-re még rátesznek pár lapáttal a település őrültnél őrültebb figurái, biztos, ami biztos alapon. Van belőlük néhány, a Kivérző szerelemben konkrétan egy olyan figurát sem találunk, akinek kilenne mind a négy kereke.

Lou-nak ugyebár ott van a függősége, de emellé kijut neki a másik helyi leszbikus, Daisy (Anna Baryshnikov) beteges rajongásából is egy jó adagnyi. Ezenfelül pedig, mint kiderül, igazi bűnszervezet dübörög a háttérben, amit a kissé bogaras, a pisztolyával előbb lövő és csak aztán kérdező, Ed Harris által játszott Lou Langston Sr. működtet. Korábban azt hittük, hogy Ed Harris a Westworldben maximumra járatta a hátborzongatást, de ebben a filmdrámában minden korábbinál betegebb, amit a veterán színész művel. Alapvetően van egy feszültség és izgalom a Kristen Stewart által játszott Lou és a Katy O’Brian-féle Jackie között, a családfő által jelentett állandó fenyegetés azonban még magasabbra emeli a téteket. Ja, és még nem esett szó a Dave Franco-féle J. J.-ről, aki egy igazi nyomorultat játszik, egy erőszakos férjet, aki Lou testvérét, Bethanyt (Jena Malone) veri folyton agyba-főbe.

A Kivérző szerelem sima leszbikus romantikus filmdrámának indul, a depresszív fajtából, az első percekben azonban nyoma sincs annak a mértékű vérontásnak, ami végül is kibontakozik a nagyvásznon. Hogy elkezdenek hullani az emberek, szakadni az állkapcsok, és golyók repkednek összevissza, abból a szempontból nem meglepő, hogy Rose Glass előző horrorfilmje, a Saint Maud is egészen erőszakos volt. A Kivérző szerelem ráadásul meghúzza azt a bátor ötletet, hogy a szteroidoktól szabályosan hallucináló bodybuilder elkezd förtelmes szörnyetegeket látni maga előtt, és a vegasi verseny, amire siet, szó szerint rémálommá válik számára.

Amennyire magával ragadó, amit Kristen Stewart életunt kisvárosi leszbikusként csinál a kamerák előtt, annyira lenyűgöző Katy O’Brian teljesítménye a filmben, aki eddig simán 2024 felfedezettje.

Kettejük között a kémia elképesztő, és a női rendező arra is odafigyelt, hogy bár a szexjelenetekben lekerül a ruha, és megmutatják a testüket ők ketten, mégis megmaradjon az intimitás érzete, realisztikusnak, megfoghatónak hatnak ezek a snittek, és picit sem exploitationnek.

A fényképezés gyönyörködteti a szemet, a zenék kellően retrók, de még A24-szinten is emlékezetes a Kivérző szerelem – mert a végére teljesen átadja magát a film az abszurdnak, már-már tündérmesei jelleget ölt, és páros lábbal beleáll, hogy itt bizony egy felnőtteknek szóló, éjsötét tündérmeséről van szó.

Kiváló emlékeztető a Kivérző szerelem arra, hogy hiába van két jó hősöd, ha azoknak nincsenek épkézláb „fő ellenségeik”. Ebben a filmben megkapjuk a konfliktust pár szemétládának köszönhetően tokkal-vonóval, nemcsak Ed Harrist, de a groupie-nak is beillő Anna Baryshnikov Daisyjét, valamint a tenyérbemászó Dave Franco-féle J. J.-t is idővel pokolra kívánjuk. Hogy hányan jutnak valóban oda, és hogy az edzőterem-vezető és bodybuilder kedvese megérik-e a holnapot, azt majd mindenki megnézheti magának július 18-án, mert ekkor lesz a film rendes mozis premierje. Aki azonban szemfüles, elővetítéseken elcsípheti ezt a leszbikus thrillert, május elején is játszották már egyszer az egyik budapesti moziban, és remélhetőleg fogják is még.

Nem lehet eléggé kihangsúlyozni, hogy nemcsak a mostanában a saját identitásában magára találó, ügyesen játszó Kristen Stewartnak, hanem Katy O’Briannek is könnyen díjakat hozhat a Kivérző szerelem. Joggal, mert azt, hogy a szerelem mennyire az egekbe emeli néha az embert, aztán megrugdossa, és nyomorba taszítja, mostanában egy film sem fogta meg annyira, mint ez. És az végső soron tök mindegy, hogy leszbikus, bi, heteró vagy akármilyen románcról van szó.

9/10

A Kivérző szerelem július 18-án érkezik majd a hazai mozikba.